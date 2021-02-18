Почему Android 11 для Samsung это плохо

Каждое обновление для смартфонов (и не только) должно всегда нести что-то новое, чистое, доброе и светлое. Но иногда получается не совсем так, и некоторые свежие выпуски программного обеспечения оказываются немного странными. Я не говорю о тех случаях, когда после скачивания новой версии софта гаджет превращается в ”кирпич” или обзаводится серьезными дырами в безопасности. На этот раз хотелось бы рассказать о рейтинге агрессивного отношения к приложениям, который составляется одним авторитетным сайтом. Samsung всегда была в этом соревновании и теперь готова возглавить список его участников. Это не хорошо, но плохо ли это?

Android 11 для Samsung

Samsung проделала довольно хорошую работу по внедрению One UI 3.0 на базе Android 11 в свои смартфоны, а также пообещала три поколения обновлений Android для некоторых устройств. К сожалению, компания заслужила довольно сомнительную честь благодаря обновлению тому самому обновлению Android 11.

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Команда, стоящая за сайтом DontKillMyApp, поставила Samsung на вершину своих рейтингов после последнего обновления версии Android. Если вы до этого не слышали о DontKillMyApp, то в рамках этой новости стоит только рассказать, что авторы ранжируют производителей смартфонов на основе того, насколько агрессивно они убивают фоновые приложения. Так как это антирейтинг, худшие нарушители находятся в верхней части списка.

Samsung уже давно находится в числе лидеров, но раньше она занимала только почетное третье место, но теперь сделала все, чтобы стать номером один. Так что же производитель сделал со своим обновлением Android 11, чтобы подняться на вершину рейтинга?

На Android 11 Samsung по умолчанию запрещает приложениям работать в фоновом режиме, если вы не исключите приложения из оптимизации батареи, — говорится в объяснении команды.

Нарушает ли Samsung правила Android

Авторы добавляют также, что подобное поведение ”сильно расходится” с политикой управления процессами Android. Это уже должно не просто вызывать интерес, но даже настораживать.

Чтобы обойти ограничения, введенные Samsung по умолчанию, пользователям нужно будет нажать ”Настройки”> ”Приложения”> ”Ваше приложение”> ”Батарея”> ”Оптимизация заряда батареи”> ”Все приложения”> ”Ваше приложение”> ”Не оптимизировать”, — поясняет команда.

Команда DontKillMyApp добавляет, что это может помешать пользоваться сценариями, при которых некоторые приложения действительно должны получать необходимые им права. В число таких приложений могут входить те, которые собирают данные об активности или здоровье, а также те, которые должны контролировать работу датчиков. Кроме этого, могут быть затронуты будильники, инструменты отслеживания фитнеса и приложения для отслеживания COVID-19. Это достаточно для того, чтобы понимать, что речь идет об определенном дискомфорте.

Эта новость появилась более, чем через шесть месяцев после того, как Google заявила, что принимает меры, против агрессивной политики производителей в отношении работающих в фоновом режиме приложений. То, что сделала Samsung, лишний раз говорит о том, что Google еще есть, над чем поработать и какие меры принять, чтобы заставить производителей делать так, как она сама считает нужным.

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Надо ли отключать фоновую работу приложений

Отключение фоновых приложений имеет и свои плюсы. Изначально это делается для того, чтобы они потребляли меньше энергии и обеспечивали большее время работы смартфона. Но оптимизация современных систем привела к тому, что гиперагрессивное управление батареей уже не так необходимо, как раньше.

С другой стороны, увеличение частоты экрана, переход на прожорливый 5G и общее увеличение потребления не всегда компенсируется увеличением емкости батарей. Учитывая, что этот компонент уперся в некий потолок и уже давно не видел прорывов, производители и пытаются что-то придумывать.

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Можно ли обновить Samsung до Android 11

Можно сказать, что Samsung не сделала ничего особенного и приложения по-прежнему могут работать в фоновом режиме, если дать им права. С одной стороны, это действительно так, но многие ли владельцы смартфонов знают, куда зайти и что переключить. Активных пользователей буквально несколько процентов от общего количества. У остальных будет много вопросов.

Считаете ли вы, что смартфонам по-прежнему требуется агрессивное управление батареей (например, отключение фоновых приложений по умолчанию)? Поделитесь своим мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате.