Google выпустила Android 13 beta 1 для открытого тестирования. Что нового

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что обычно Google сначала проводила конференцию Google I/O, на которой презентовала новую версию Android, и только потом выпускала бета-версию обновления для открытого тестирования, в этом году она поступила иначе. Компания взяла и по-тихому представила Android 13 Beta 1 аж за две недели до проведения официальной презентации. С чем именно связано такое решение, сказать сложно. Но коль скоро это произошло, мы не можем этого игнорировать, а значит, необходимо разобраться, что нового нам несёт этот апдейт, кому он уже доступен и как его установить на своё устройство.

Android 13

Android 13 Beta 1 уже вышла и доступна для загрузки на смартфоны Pixel

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ

Для начала предлагаю уточнить очень важный момент. Возможно, вы уже слышали, что ещё зимой Google представила Android 13 Developer Preview 1. Так вот она не имеет никакого отношения к Android 13 Beta 1, поскольку эти сборки предназначены для разной целевой аудитории. Первая представляет собой более раннюю и менее стабильную версию, рассчитанную на разработчиков, а вторая, будучи более проработанной и наполненной большим количеством функций, на публичных бета-тестеров.

Что нового в Android 13

Большинство изменений в Android 13 — косметические

Пока в составе Android 13 Beta 1 не так много нововведений, но они есть. Вот вам список всех новых функций, которые удалось обнаружить к настоящему моменту:

  • На треке воспроизведения музыки, видео или подкаста на виджете управления уже проигранная часть помечается волнистой линией — так она более заметна при беглом взгляде;
  • Появилась возможность управлять устройствами умного дома прямо с экрана блокировки;
  • Буфер обмена начал присылать уведомления о копировании, похожие на иконки созданных скриншотов, с содержимым скопированного (в левом нижнем углу);
  • Новые обои в стилистике Material You с более глубокой интеграцией в систему для преображения визуальных элементов интерфейса за пределами рабочего стола;
  • Иконка приложения «Календарь» теперь перестанет быть статично и отображать только 31-е число, вместо него там будет текущая дата;
  • Упоминание расширенного режима распознавания лиц (возможно, только для Pixel 4 и 4 XL) с функцией разблокировки приложений и подтверждения значимых операций.

Прямо скажем, новых фишек не так много, а те, что есть, тянут скорее на звание косметических, нежели функциональных. Тем не менее, в данном случае речь идёт о чистом Android. Поэтому можно рассчитывать на то, что производители, выпускающие собственные оболочки, найдут, чем порадовать своих пользователей и добавят в прошивки фирменных смартфонов несколько больше нововведений, чем это сделала Google.

Какие смартфоны получат Android 13

Смартфоны Google Pixel — основные претенденты на Android 13

Впрочем, пока установить Android 13 Beta 1 могут только владельцы смартфонов Google:

  • Pixel 4
  • Pixel 4 XL
  • Pixel 4a
  • Pixel 4a 5G
  • Pixel 5
  • Pixel 5a
  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО МОЖНО ПОКУПАТЬ НА АЛИЭКСПРЕСС, А ЧТО НЕТ

Очевидно, что в обозримом будущем к программе бета-тестирования Android 13 присоединятся и другие производители смартфонов. Обычно в ней участвуют Xiaomi, Vivo, OnePlus, Oppo, Samsung и другие бренды. Однако в большинстве случаев доступ к тестированию последней версии ОС открывается только флагманским аппаратам. Ведь именно им предстоит обновиться на неё в первую очередь. Вот их предварительный список:

  • Xiaomi 12
  • OnePlus 10 и 10 Pro
  • Vivo X70 Pro
  • iQOO 9 Pro
  • Oppo Find X3 Pro
  • Galaxy S22

Как установить Android 13 Beta

Если у вас Pixel, присоединяйтесь к программе бета-тестирования и обновляйтесь

Установка Android 13 Beta 1 на смартфоны Google Pixel производится намного сложнее по сравнению с установкой бета-версий iOS на iPhone:

  • Перейдите по этой ссылке и скачайте сборку для своего смартфона;
  • Введите смартфон в режим восстановления и откройте ADB;
  • Подключите смартфон к компьютеру с установленным ADB;
  • Введите команду sideload, перезагрузите смартфон и обновитесь.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ АВТОРАМ ANDROIDINSIDER.RU

Я специально даю инструкцию по установке в сжатом виде, чтобы ей могли воспользоваться только те, кому не нужно пояснять, что такое ADB и как его использовать. Всё-таки обновление до бета-версии Android — дело совершенно нетривиальное, которое может привести к тому, что ваш смартфон просто превратится в кирпич. Поэтому лучше избегать подобных практик. Тем более, что на другие устройства, кроме Google Pixel, апдейт пока не установить.

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Лонгриды для вас
Как удалить страницу в Инстаграме навсегда

Больше года назад я удалил свой аккаунт в Instagram. Так вышло: надоело следить за бесполезными и однообразными постами, смотреть новости каких-то знакомых, о которых я и не вспоминаю, меня мало интересуют, а о своих близких друзьях я и так знаю абсолютно всё. Кроме того, Instagram превратился в базар, где все хотят хайпануть, репостнуть очередное глупое видео из TikTok или попросту следят за кем-то с левого аккаунта. Меня не устраивало такое положения - пришло время для отдыха. Но удалять страницу временно - весьма бессмысленно. Она восстановится при случайном входе, а потом затянет вас обратно. Сегодня расскажу вам как удалить страницу навсегда, зачем удаляют Инстаграм и почему восстановить страницу в Инстаграм после длительного отсутствия иногда полезно.

Читать далее
Почему телефон не видит карту памяти и что с этим делать

Большинство смартфонов на Android по-прежнему оснащают слотом для карт памяти: это самый простой способ увеличить объем памяти в смартфоне. Уже давно появились облачные хранилища - более гибкий способ хранить свои данные и не переживать за то, что с ними что-то случится. Того же нельзя сказать про карты памяти: они часто ломаются или смартфон перестает попросту ее не видит. Если с их недолговечностью уже ничего не поделать, то проблему карточки, которую не видит смартфон, решить вполне реально. Так что, если ваша MicroSD не отображается в телефоне, не спешите отправляться в магазин за новой - попробуйте устранить ошибку собственными силами.

Читать далее
android
Как на Android включить защиту от слежки в приложениях из iOS

В этом году Apple зашла как никогда далеко в своих попытках обеспечить право своих пользователей на конфиденциальность при использовании приложений из App Store. Для этого в iOS было добавлено сразу несколько защитных механизмов, блокирующих слежку и предупреждающих о том, с какой целью софт запрашивает то или иное разрешение. Не сказать, что разработчики этому обрадовались, потому что навязанные ограничения существенно подорвали их заработок на рекламе, но пользовали оценили. В том числе пользователи Android, которые захотели, чтобы и о них кто-то заботился точно так же.

Читать далее
Новый комментарий