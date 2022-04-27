Google выпустила Android 13 beta 1 для открытого тестирования. Что нового

Несмотря на то что обычно Google сначала проводила конференцию Google I/O, на которой презентовала новую версию Android, и только потом выпускала бета-версию обновления для открытого тестирования, в этом году она поступила иначе. Компания взяла и по-тихому представила Android 13 Beta 1 аж за две недели до проведения официальной презентации. С чем именно связано такое решение, сказать сложно. Но коль скоро это произошло, мы не можем этого игнорировать, а значит, необходимо разобраться, что нового нам несёт этот апдейт, кому он уже доступен и как его установить на своё устройство.

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Для начала предлагаю уточнить очень важный момент. Возможно, вы уже слышали, что ещё зимой Google представила Android 13 Developer Preview 1. Так вот она не имеет никакого отношения к Android 13 Beta 1, поскольку эти сборки предназначены для разной целевой аудитории. Первая представляет собой более раннюю и менее стабильную версию, рассчитанную на разработчиков, а вторая, будучи более проработанной и наполненной большим количеством функций, на публичных бета-тестеров.

Что нового в Android 13

Пока в составе Android 13 Beta 1 не так много нововведений, но они есть. Вот вам список всех новых функций, которые удалось обнаружить к настоящему моменту:

На треке воспроизведения музыки, видео или подкаста на виджете управления уже проигранная часть помечается волнистой линией — так она более заметна при беглом взгляде;

Появилась возможность управлять устройствами умного дома прямо с экрана блокировки;

Буфер обмена начал присылать уведомления о копировании, похожие на иконки созданных скриншотов, с содержимым скопированного (в левом нижнем углу);

Новые обои в стилистике Material You с более глубокой интеграцией в систему для преображения визуальных элементов интерфейса за пределами рабочего стола;

Иконка приложения «Календарь» теперь перестанет быть статично и отображать только 31-е число, вместо него там будет текущая дата;

Упоминание расширенного режима распознавания лиц (возможно, только для Pixel 4 и 4 XL) с функцией разблокировки приложений и подтверждения значимых операций.

Прямо скажем, новых фишек не так много, а те, что есть, тянут скорее на звание косметических, нежели функциональных. Тем не менее, в данном случае речь идёт о чистом Android. Поэтому можно рассчитывать на то, что производители, выпускающие собственные оболочки, найдут, чем порадовать своих пользователей и добавят в прошивки фирменных смартфонов несколько больше нововведений, чем это сделала Google.

Какие смартфоны получат Android 13

Впрочем, пока установить Android 13 Beta 1 могут только владельцы смартфонов Google:

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

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Очевидно, что в обозримом будущем к программе бета-тестирования Android 13 присоединятся и другие производители смартфонов. Обычно в ней участвуют Xiaomi, Vivo, OnePlus, Oppo, Samsung и другие бренды. Однако в большинстве случаев доступ к тестированию последней версии ОС открывается только флагманским аппаратам. Ведь именно им предстоит обновиться на неё в первую очередь. Вот их предварительный список:

Xiaomi 12

OnePlus 10 и 10 Pro

Vivo X70 Pro

iQOO 9 Pro

Oppo Find X3 Pro

Galaxy S22

Как установить Android 13 Beta

Установка Android 13 Beta 1 на смартфоны Google Pixel производится намного сложнее по сравнению с установкой бета-версий iOS на iPhone:

Перейдите по этой ссылке и скачайте сборку для своего смартфона;

Введите смартфон в режим восстановления и откройте ADB;

Подключите смартфон к компьютеру с установленным ADB;

Введите команду sideload, перезагрузите смартфон и обновитесь.

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Я специально даю инструкцию по установке в сжатом виде, чтобы ей могли воспользоваться только те, кому не нужно пояснять, что такое ADB и как его использовать. Всё-таки обновление до бета-версии Android — дело совершенно нетривиальное, которое может привести к тому, что ваш смартфон просто превратится в кирпич. Поэтому лучше избегать подобных практик. Тем более, что на другие устройства, кроме Google Pixel, апдейт пока не установить.