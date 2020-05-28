Как Microsoft помогает Google делать Android лучше

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Иван Кузнецов 0

Принято считать, что Google является единоличным властителем Android, который вправе влиять на ход развития операционной системы, но это и близко не так. Мало того, что открытость платформы позволяет производителям смартфонов самостоятельно кастомизировать её так, как им захочется, так ещё и сторонние компании периодически присоединяются к Google в рамках какого-нибудь проекта и занимаются совершенствованием Android вместе с ней. Конечно, такое происходит не часто, но, если уж происходит, сулит операционке кардинальными переменами.

Android будет хорошо работать на складных смартфонах благодаря Microsoft

Самое главное для тех, кому лень читать весь текст:

  • Microsoft объединилась с Google для создания специальной версии Android для складного смартфона Surface Duo, который ещё не вышел;
  • Microsoft и Google переработали дизайн ОС, чтобы она могла правильно работать на двух экранах сразу (у Surface Duo два экрана);
  • Android для Surface Duo получил нативную поддержку новых жестов, стилуса и научился распознавать степени нажатия;
  • Microsoft и Google переработали движок Chromium (на его базе построен браузер Chrome), чтобы он мог одновременно работать с двумя экранами;
  • Microsoft оставляет все свои наработки Google, которая сможет предоставить их всем производителям складных смартфонов. Первый претендент – Galaxy Fold 2.

Первый Android-смартфон Microsoft

Microsoft очень ответственно подходит к вопросу разработки ПО для Surface Duo

Microsoft присоединилась к Google для совместной работы над Android и расширением функциональных возможностей ОС ещё в прошлом году. Конечно, компании решили объединиться не на ровном месте. Поводом стало желание Microsoft выйти на рынок Android-смартфонов со складной новинкой Surface Duo. Но из-за конструктивных особенностей будущего аппарата Microsoft не смогла самостоятельно адаптировать Android должным образом и обратилась к Google за помощью, предложив в качестве собственного вклада новые идеи и труд своих разработчиков.

Никому ненужный гаджет от Microsoft еще и задерживается

Объединение Google и Microsoft пошло Android на пользу, потому что в процессе работы над проектом стороны обучили операционную систему работать одновременно с двумя экранами, что на самом деле довольно нетривиальная задача. Благодаря этой функции пользователи Surface Duo смогут перебрасывать информацию с одного экрана на другой жестом смахивания по принципу механизма Drag & Drop в iOS, а также взаимодействовать с элементами на каждом экране независимо, что должно облегчить работу в режиме многозадачности.

Поддержка стилуса для Android

Surface Duo уникален в первую очередь своей конструкцией, которая предполагает работу сразу на двух дисплеях

Несмотря на то что на рынке есть несколько Android-смартфонов с поддержкой стилуса, сама операционная система этот элемент по умолчанию не поддерживала. Однако после присоединения Microsoft к проекту Google поняла, что это было упущением. Поэтому компании решили добавить в ОС поддержку специальных интерфейсов, которые не только позволят совместимым смартфонам распознавать прикосновения стилусов, но и определять степени нажатия. Это позволит рисовать, редактировать изображения, писать и делать многое из того, что раньше было доступно только на Galaxy Note.

Microsoft назвала Android лучшей ОС для смартфонов

Нативная поддержка стилуса позволит Surface Pen работать в среде Android более естественно. Перо сможет реагировать на различные уровни нажатия и участвовать в управлении интерфейсом, например, при перетаскивании какого-то элемента с одного экрана на другой. Вам также понравятся жесты, которые будет предлагать Surface Pen. Это и двойное касание для захвата изображения, и снимок экрана без прикосновения к самому смартфону, и быстрые команды для запуска нужных приложений вроде Microsoft Outlook, — объяснили в Microsoft.

Почему я не куплю первый Android-смартфон от Microsoft

Но особенно важно то, что Microsoft не против, чтобы сторонние производители использовали её наработки в своих смартфонах. Таким образом новые складные аппараты, которые будут выходить на рынок в будущем, совершенно точно будут использовать идеи и механизмы, разработанные Google и Microsoft в рамках совместного проекта. Это на самом деле большое дело, поскольку до этого момента такие крупные корпорации предпочитали не объединяться, а работать по одиночке с целью конкуренции, вместо того чтобы сделать идеальный продукт вместе.

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