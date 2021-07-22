Как обновление Android изменит камеры старых смартфонов Samsung

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Иван Кузнецов 0

Камеры Android-смартфонов уже давно затмили все остальных их возможности и характеристики. Сегодня почти никто уже не вспоминает о процессорных ядрах, скорости зарядки и даже оперативная память уже перестала быть настолько же важной, как раньше. Кому вообще какое дело, что у смартфона «под капотом», если снимает он на уровне продвинутых камер от именитых производителей? Поэтому и производители уделяют основное внимание именно фото-возможностям своих устройств, стараясь расширять их даже у не самых новых моделей. Как, например, Samsung.

Камера

Смартфоны Galaxy, вышедшие за последние 2 года, получат большое обновление камеры

Samsung пообещала усовершенствовать камеру фирменных смартфонов двухлетней давности и новее, выпустив для них специальное обновление Android. Об этом на официальном форуме компании написал разработчик из команды One UI, обращаясь к пользователям.

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Он сообщил, что прямо сейчас Samsung ведёт работу над апдейтом с поддержкой Pro-режима для телефото-объектива аппаратов, вышедших за последние два года. Разработчик не уточнил, что это за смартфоны, но по логике вещей речь идёт о довольно широком ассортименте моделей.

Pro-режим камеры для Samsung

Pro-режим

Pro-режим уже доступен на широкоугольном и сверхширокоугольном объективах

Pro-режим для телефото-объектива напрашивался уже давно. Дело в том, что такой режим уже был реализован для стандартного ширика и ультраширокоугольного модулей. Благодаря ему при съёмке на эти камеры пользователь мог самостоятельно настраивать множество параметров.

Но если на основном модуле глубокая подстройка была всегда, то на вспомогательных она выглядит как сугубо факультативная функция. Тем не менее, Samsung решила, что камерофоны должны быть гибкими и податливыми, если речь заходит о съёмке фото.

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На данный момент Pro-режим для телефото-объектива ещё находится в разработке, поэтому полный перечень нововведений, которые он привнесёт, остаётся неопределённым. Известно лишь, что этот модуль ждёт возможность подстройки ISO, выдержки, экспозиции, фокусировки, баланса белого, контрастности, насыщенности, теней и оттенков.

В общем, спектр возможностей, которые получит телефото-объектив, будет довольно широким. Но разработчики спрашивают у пользователей, какие бы ещё функции они хотели бы видеть. Из этого следует, что проект обновления ещё до конца не сформирован, так что до фактического релиза остаётся ещё довольно много времени. Я бы предположил, что выйдет оно только ближе к осени.

Обновление камеры смартфонов Samsung

Фото

Вот такие фотографии получаются в Pro-режиме. Да, это красиво, но заморачиваться большинство ради этого точно не будет

В список совместимых с обновлением аппаратов, вероятнее всего, войдут следующие:

  • Galaxy S10
  • Galaxy S10+
  • Galaxy S10 Ultra
  • Galaxy S20
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S20 FE
  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy Note10
  • Galaxy Note10+
  • Galaxy Note20
  • Galaxy Note20 Ultra
  • Galaxy A72
  • Galaxy A52
  • Galaxy Fold
  • Galaxy Z Fold 2

Не исключено, что по факту список будет даже чуть более широким. Во всяком случае, было бы вполне уместно оснастить теми же фишками не только аппараты Galaxy A52 и A72, но и по крайней мере A51 и A71. Во-первых, они подпадают под критерий двухгодовалости, а, во-вторых, ими пользуется огромное количество человек, которые были бы очень рады новому режиму съёмки.

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Нужно ли это с практической точки зрения? Большинству – скорее всего, нет. Лично я вообще не знаю ни одного человека, который в действительности пользуется всеми этими механизмами настройки камеры. Тех, кто хвастается такой возможностью, пытаясь оправдаться за то, что у них не iPhone, — знаю. А вот тех, кто этим пользуется, — нет.

Дело в том, что ручная подстройка камеры – это слишком трудоёмкий и зачастую не стоящий выделки процесс. Ведь, как правило, мы делаем фото ситуативно, когда нужно быстро достать камеру и сделать снимок. Но, даже если фото делается по заранее заготовленному сценарию, в большинстве случаев проще оказывается «вытянуть» его на постобработке, чем подгонять параметры непосредственно перед спуском затвора.

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