Какие функции iOS появились в Android 11

Несмотря на то что запуск Android состоялся на полтора года позже iOS, с функциональной точки зрения операционная система Google на первых порах сильно превосходила своего основного конкурента. Только спустя много лет Apple расширила возможности своей платформы настолько, что её пользователи перестали поглядывать на сторону. Однако в Купертино так сильно увлеклись совершенствованием iOS, что уже не смогли остановиться и заставили уже пользователей Android поглядывать с завистью уже на себя.

Заменить карту в Google Pay

Мне никогда не нравился Google Pay из-за его непродуманности. Мало того, что платёжный сервис Google обладал только ограниченным количеством токенов для оплаты без подключения к интернету, так он ещё и не позволял быстро выбрать платёжную карту. Apple Pay в этом смысле был куда удобнее, позволяя вызвать интерфейс прямо на экране блокировки и выбрать нужную карту для оплаты. К счастью, в Android 11 появилась аналогичная функция.

Google не стала переиначивать интерфейс Google Pay, а просто добавила в систему отдельную страницу, которая вызывается длительным удерживанием кнопки питания. Это действие вызывает окно, в котором расположена масса элементов – от платёжных карт для Google Pay до клавиш вызова экстренных служб и элементов управления умным домом. Не знаю, зачем Google так всё намесила, но теперь хотя бы можно выбрать карту перед оплатой, и это здорово.

Разрешения для приложений на Android

iOS всегда обладала более продвинутыми механизмами безопасности, чем Android, которые Apple год от года делала всё совершеннее и совершеннее. Поэтому, когда в iOS 13 появилась возможность дать приложению разрешение на отслеживание геопозиции только на один сеанс, этому никто особенно не удивился. Все просто восприняли это как должное. Однако Google присмотрелась и поняла, что ей тоже нужно нечто подобное.

В Android 11 появился механизм, который позволяет дать приложению разрешение на доступ к камере, микрофону или службам геолокации только на один сеанс. То есть при первом запуске приложение отправит вам запрос, а вы сможете самостоятельно решить, дать ему привилегию на один раз, позволить обращаться к этим системным механизмам только при использовании или всегда. Очень удобная штука, скажу вам я, которая обеспечит вашу приватность, запретив софту вести за вами слежку.

Редактор скриншотов на Android

Мне всегда нравилось, как в iOS была реализована работа со скриншотами. Изображение не просто сохранялось в галерею, а позволяло запустить редактор, чтобы обрезать, дорисовать или что-то приписать на нём. В Android по умолчанию такой фишки не было и пользователям приходилось открывать галерею, искать скриншот в обилии сохранённых картинок и уже потом редактировать его. К счастью, в этом году Google одумалась и поняла, что это не дело.

Разработчики Google скопировали механизм создания скриншотов на iOS, воплотив его практически без изменений в Android 11. Теперь, если вы нажимаете комбинацию клавиш для создания скриншота, его миниатюра появится в левом нижнем углу. Нажатие на него откроет окно с инструментами редактирования, где вы сможете внести в изображение нужные изменения, а затем так же легко отправить его через мессенджер, приложение социальной сети или по почте выбранному собеседнику.

Запись экрана в Android 11

Возможно, вы удивитесь, но в стоковой версии Android никогда не было штатного инструмента для записи видео с экрана, а производители не спешили заниматься его реализацией самостоятельно. Из-за этого многие смартфоны на базе ОС от Google до сих пор не умеют фиксировать происходящее на экране. Особенно удивляет то, что в iOS такая возможность есть уже очень давно, и реализована на довольно высоком уровне.

В Android запись экрана должна была появиться ещё год назад, однако к моменту релиза Android 10 Google почему-то скрыла её в меню разработчиков. Но в Android 11, очевидно, исправив все недоработки, компания решила выпустить это нововведение официально. Поэтому с выходом обновления вы сможете опустить шторку уведомлений, нажать на кнопку записи экрана и зафиксировать всё происходящее, чтобы потом отправить запись по назначению либо сохранить на память.

Scoped Storage на Android

Известно, что в Android 11 появится механизм Scoped Storage, который будет делить память смартфона на несколько независимых ячеек по количеству установленных приложений. Таким образом Google хочет обеспечить безопасность данных, которыми они располагают, чтобы одна программа не могла претендовать на пространство, занимаемое другой. На самом деле эта функция должна появиться год назад, но её запуск перенесли.

Удивительно, что в iOS такой механизм, ограничивающий приложения в их праве претендовать на данные друг друга, существует уже много лет. У него нет собственного названия, но он просто есть. По этой причине на iOS невозможно себе представить, чтобы одно приложение просто так обратилось к данным, которыми располагает другое, и похитило их. На Android же это было пусть и не нормой, но ситуацией более или менее обыденной. К счастью, больше этого терпеть не придётся.