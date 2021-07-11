Как разблокировать телефон Самсунг, если забыл пароль

Устанавливать пароль на Android-смартфонах сегодня крайне важно, ведь мы на своих устройствах храним очень много важной и даже личной информации. Но если раньше разблокировать телефон можно было только с помощью пароля, то с появлением новомодных способов разблокировки при помощи отпечатка пальца или сканирования других биометрических данных мы перестали вводить пароль каждый раз. Неудивительно, что через 2-3 месяца, а то и раньше, пароль забывается. Но как разблокировать телефон, если забыл пин код?

Большинство посоветует выполнить сброс настроек. Действительно, если другим способом вернуть контроль над телефоном у вас не получается, придется использовать сброс до заводских настроек. Но будьте осторожны, потому что это вызовет потерю всех данных на вашем смартфоне. Порядок действий отличается для каждой модели смартфона и его можно найти в инструкции к вашему гаджету. Как правило, вам нужно будет зажать кнопку питания и какие-то из клавиш регулировки громкости.

Но! Есть такая штука, как FRP lock — «защита от сброса до заводских настроек». Данная функция представляет собой необходимость подтверждения данных учетной записи Google, синхронизированной с данным устройством, после осуществления сброса настроек телефона до заводских.

Поэтому на многих смартфонах сброс настроек проблему не решит. С одной стороны, это хорошо, поскольку злоумышленники не смогут таким образом получить доступ к устройству. Но совсем другое, если вы не можете связаться с продавцом по поводу разблокировки купленного устройства или просто забыли свой пароль.

Как разблокировать экран телефона

На помощь приходят сторонние решения для сброса пароля — например, приложение Tenorshare 4uKey for Android. Оно позволяет снять блокировку FRP после сброса настроек на телефонах Samsung.

Загрузите с официального сайта разработчика (ссылка выше) установочный файл программы и осуществите установку. После этого откройте приложение и подключите к компьютеру телефон Samsung с помощью USB-кабеля и следуйте инструкции:

В главном меню программы выберите опцию «Удалить блокировку аккаунта Google (FRP)». После того, как программа распознает устройство, нажмите Начать удалить. Скачайте Bypass FRP apk и установите программу на свой телефон согласно инструкции в окне программы. Установите рисунок для разблокировки и перезагрузите телефон. Готово!

Важно! В ходе сброса пароля операционная система вашего телефона будет обновлена до последней доступной версии. Заряд аккумулятора смартфона должен быть не менее 50%. Не отключайте USB-кабель во время сброса.

После активации вы сможете разблокировать аккаунта Google, синхронизировать гаджет с сервером и скачать последнюю резервную копию или просто пользоваться чистым устройством.