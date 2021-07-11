Как разблокировать телефон Самсунг, если забыл пароль

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AndroidInsider.ru 0

Устанавливать пароль на Android-смартфонах сегодня крайне важно, ведь мы на своих устройствах храним очень много важной и даже личной информации. Но если раньше разблокировать телефон можно было только с помощью пароля, то с появлением новомодных способов разблокировки при помощи отпечатка пальца или сканирования других биометрических данных мы перестали вводить пароль каждый раз. Неудивительно, что через 2-3 месяца, а то и раньше, пароль забывается. Но как разблокировать телефон, если забыл пин код?

Если вы забыли пароль, его можно сбросить специальным приложением

Большинство посоветует выполнить сброс настроек. Действительно, если другим способом вернуть контроль над телефоном у вас не получается, придется использовать сброс до заводских настроек. Но будьте осторожны, потому что это вызовет потерю всех данных на вашем смартфоне. Порядок действий отличается для каждой модели смартфона и его можно найти в инструкции к вашему гаджету. Как правило, вам нужно будет зажать кнопку питания и какие-то из клавиш регулировки громкости.

Но! Есть такая штука, как FRP lock — «защита от сброса до заводских настроек». Данная функция представляет собой необходимость подтверждения данных учетной записи Google, синхронизированной с данным устройством, после осуществления сброса настроек телефона до заводских.

Поэтому на многих смартфонах сброс настроек проблему не решит. С одной стороны, это хорошо, поскольку злоумышленники не смогут таким образом получить доступ к устройству. Но совсем другое, если вы не можете связаться с продавцом по поводу разблокировки купленного устройства или просто забыли свой пароль.

Как разблокировать экран телефона

На помощь приходят сторонние решения для сброса пароля — например, приложение Tenorshare 4uKey for Android. Оно позволяет снять блокировку FRP после сброса настроек на телефонах Samsung.

Загрузите с официального сайта разработчика (ссылка выше) установочный файл программы и осуществите установку. После этого откройте приложение и подключите к компьютеру телефон Samsung с помощью USB-кабеля и следуйте инструкции:

  1. В главном меню программы выберите опцию «Удалить блокировку аккаунта Google (FRP)».

    2. Выберите правое меню

  2. После того, как программа распознает устройство, нажмите Начать удалить.

    3. Начните удаление блокировки

    На телефон придет уведомление

  3. Скачайте Bypass FRP apk и установите программу на свой телефон согласно инструкции в окне программы.

    4. Скачайте apk

  4. Установите рисунок для разблокировки и перезагрузите телефон.

    5. Введите рисунок

    Готово!

    Блокировка Google снята

Важно! В ходе сброса пароля операционная система вашего телефона будет обновлена до последней доступной версии. Заряд аккумулятора смартфона должен быть не менее 50%. Не отключайте USB-кабель во время сброса.


После активации вы сможете разблокировать аккаунта Google, синхронизировать гаджет с сервером и скачать последнюю резервную копию или просто пользоваться чистым устройством.

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