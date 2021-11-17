Xiaomi отказалась обновлять ещё 7 смартфонов до MIUI 12.5 Enhanced

Xiaomi — не самый ответственный производитель по части поддержки своих смартфонов. Мало того, что китайцы могут прекратить обновлять ещё вполне себе не старый аппарат, так ещё и время от времени позволяют себе пересматривать список устройств, для которых апдейт уже был обещан. Очевидно, что у компании есть на то свои причины. Всё-таки ей лучше знать, какой смартфон потянет свежее обновление операционной системы, а какой — нет. Однако пользователей это слабо успокаивает, особенно, если им однажды уже пообещали программную поддержку в течение как минимум целого года.

Xiaomi откажется от прошивки MIUI в смартфонах Redmi. Её заменят на другую

Xiaomi внесла изменения в перечень устройств, не претендующих на MIUI 12.5 Enhanced, исключив из него ряд моделей, которым обновление всё-таки было обещано ранее. Несмотря на то что новая сборка MIUI для этих аппаратов не была построена на самой новой версии Android, а должна базироваться на старой, это всё равно довольно неприятная новость для тех, кто рассчитывал на дальнейшее обновление.

Какие смартфоны не получат MIUI 12.5 Enhanced

В число аппаратов, исключённых из дальнейшей программы обновления MIUI, вошло 6 смартфонов Redmi и 1 смартфон Xiaomi:

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7A

Xiaomi Mi A3

Конечно, это не самые новые устройства. Но, с другой стороны, тот Redmi Note 7 — это всего лишь двухлетний аппарат, которому бы ещё работать и работать. Однако, из-за того, что Xiaomi обновляет линейку смартфонов Redmi не раз в год, как положено, а два раза, складывается ощущение, что модель седьмого поколения вышла уже довольно давно, что, конечно же, не так.

Какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced

Очевидно, что Android 12 двухгодовалому Redmi Note 7, который относится к начальному ценовому сегменту, уже не светил, учитывая, что на дату релиза он работал на Android 9. Тут, по большому-то счёту, претензий быть не может. Две новых версии Android и баста. Всё как положено. Другое дело, что для Redmi Note 7 не выйдет даже Android 11, которая должна была лечь в основу MIUI 12.5 Enhaned.

Xiaomi довольно долго решалась, обновлять ли Redmi Note 7 на Android 11. Разработка и закрытое бета-тестирование новой версии ОС для смартфона велось ещё в прошлом году, но затем проект по какой-то причине было решено свернуть, отложив его до лучших времён, а потом и вовсе закрыть его. В результате только через год мы узнали о том, что, возможно, самый известный смартфон линейки Redmi остался не у дел.

Android 11 для Redmi Note 7 — выйдет ли

Чего не хватило Xiaomi, чтобы обновить Redmi Note 7, сказать сложно. В конце концов, железо у смартфона было вполне себе приемлемым даже по сегодняшним меркам. В его основе лежит процессор Snapdragon 660, от 3 до 6 ГБ оперативной памяти довольно производительного стандарта LPDDR4X и графика Adreno 512. Так что потянуть Android 11 он смог бы без проблем. Но что-то пошло не так.

Но что? Скорее всего, проблем несовместимости не было. Потому что Samsung, сама Xiaomi и другие производители обновляли до Android 11 и более слабые аппараты. А ведь не может быть такого, что смартфон с менее мощным процессором тянет апдейт, а с более мощным — нет. Значит, решение об отказе от обновления принималось в отрыве от реальной вычислительной мощности Redmi.

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

Впрочем, далеко за правдой ходить не придётся. Скорее всего, всё дело в политике выпуска смартфонов Redmi, которой придерживается Xiaomi. Как известно, новые аппараты суббренда компании теперь выходят по два раза в год, а то и чуть чаще. В результате со времён выхода Redmi Note 7 на рынок вышло как минимум 5 новинок, включая обновлённую версию Redmi Note 8 с индексом 2021.

Естественно, что Xiaomi не может содержать одновременно такой парк гаджетов. Поэтому она начала постепенно сливать устройства, которые с такими темпами выхода новых моделей, устаревают в два раза быстрее. Так что лично моё мнение, которое скорее всего не далеко от истины, заключается в том, что Xiaomi было просто не с руки тратить деньги на обновление двухгодовалого смартфона, и она просто решила его по-тихому слить.