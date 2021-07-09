DroidKit — первое в мире решение для восстановления данных и устранения любых проблем Android

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AndroidInsider.ru 0

Ежедневно многие пользователи Android-устройств оказываются в неприятной ситуации, когда необходимо исправить баг прошивки после неудачного обновления системы, убрать забытый пароль с экрана или восстановить информацию с уже полностью неработоспособного смартфона или планшета. Без сторонних средств здесь не обойтись, так что на такие случаи на компьютере должно быть установлено специальное приложение.

Это приложение решит все проблемы с Android

DroidKit — первое в своем роде приложение, которое предоставляет универсальное решение самых распространенных проблем Android. DroidKit предлагает как возможности для восстановления данных Android, так и разблокировку экрана телефона на Android. Среди других функций — обход Samsung FRP, извлечение данных из учетной записи Google, восстановление операционной системы смартфонов Samsung, переустановка и обновление системы Android, очистка системы Android.

Главный экран приложения состоит из нескольких «плиточек», где описывается каждая функция. Например, для восстановления удаленной информации потребуется раздел «Recover Lost Data». Программа не только восстанавливает утерянные или удаленные данные с Android-устройств, но и также позволяет сделать бэкап и восстановление девайса, в том числе файлов с SD-карты.

Главный экран приложения

Как восстановить данные на Android

DroidKit автоматически определит подключенное устройство и предложит просканировать его на наличие потерянных и удаленных файлов. Это могут быть как контакты и сообщения, так и фотографии, видео, документы и даже история звонков.

Выберите файлы

По результатам проверки у вас будет возможность восстановить файлы, скопировав их на свой компьютер. Будь то история переписки в WhatsApp или уникальные музыкальные файлы — от этой программы ничего не скроется.

Выберите данные и восстановите их

Среди особенностей режима восстановления также стоит отметить:

  1. Поддержка всех устройств на Android.
  2. Предлагает 2 режима восстановления (быстрое восстановление и полное восстановление) для обеспечения максимального успеха.
  3. Поддержка восстановления с SD-карты.
  4. Поддержка отдельного восстановления данных WhatsApp.
  5. Нет необходимости рутовать устройство (кроме Deep Recovery) и не удаляет существующие данные.
  6. Поддержка данных предварительного просмотра и выборочное восстановление только необходимых данных.
  7. Поддержка восстановления всех важных данных Android, таких как фотографии, сообщения, сообщения WhatsApp и т.д.

Как убрать пароль с экрана Android

Приложение также позволяет убрать пароль с экрана Android, если вы его забыли, поддерживает все смартфоны кроме OnePlus, без необходимости рутовать устройства. Можно убрать любой пароль, даже самый длинный, а также отпечаток пальца или разблокировку с помощью лица.

Обход FRP сейчас поддерживает только смартфоны Samsung, при этом есть большой шанс успеха.

Как восстановить систему на Android

В приложении есть необходимые инструкции

Программа автоматически определит устройство, проанализирует файлы и покажет, можно ли восстановить систему. На весь процесс уходит от 2 до 10 минут в зависимости от устройства. Приложение загрузит прошивку и восстановит систему без удаления данных.

  • В настоящее время поддерживает только устройства Samsung.
  • Высокая вероятность успешного решения проблемы.
  • Решите все системные проблемы Android, такие как черный экран, неработающий сенсорный экран, замороженный экран и т. д.

Поддерживаются только Samsung

После загрузки прошивки начнется восстановление системы

Хочется отметить еще одну функцию — восстановление удаленных/потерянных данных не только с самого устройства, но и с карточки памяти SD. Зачастую встроенной в девайс памяти не хватает, чтобы хранить все необходимые файлы, поэтому пользователи прибегают к SD-картам, в результате чего важные документы могут оказаться там. К сожалению, такой тип носителей не долговечен, благо даже при повреждении карты DroidKit извлечет всю нужную информацию. Без рута. Подробнее о том, как восстановить данные Samsung, можно почитать здесь.

Среди других возможностей DroidKit также отметим следующие:

  • Переустановка и восстановление системы.
  • Очистка системы.

Утилита очень простая в обращении, поэтому разобраться с ней сможет даже тот, кто далек от разблокирования загрузчика и прочих тонкостей Android-устройств. Она просто незаменимая для любого владельца Android-устройства: программа платная, но есть и пробная версия, ссылочку оставим ниже.

Скачать Drodkit

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