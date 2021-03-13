Может ли Google отключить Android в России, если тут заблокируют YouTube

Может ли Google отключить Android так, чтобы смартфоны, которые работают на его базе, перестали работать в принципе? Предположительно нет. Ведь это открытая операционная система, которой многие производители пользуются даже без её ведома. Другое дело, зачем бы ей вообще это делать? Всё-таки даже за Huawei было решено оставить возможность пользоваться операционной системой, пусть и с некоторыми оговорками. Однако сама Google активно намекает на то, что сможет отключить Android на российских смартфонах, если местные власти попытаются заблокировать YouTube.

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Телеграм-канал НЕШУЛЬМАН сообщил, что Google предупредила российские власти о том, что телефоны на Android перестанут работать, если в стране попытаются заблокировать YouTube. Это реакция компании на замедление Twitter. Само собой, таких заявлений не делали ни Сундар Пичаи, ни его подчинённые. Предупреждение было высказано кулуарно, но так, чтобы донести свою позицию до тех, кто принимает решения в этом направлении.

Может ли Google отключить Android

По информации НЕШУЛЬМАН, Google сообщила о намерении отключить Android в России через «своих агентов влияния». Это может прозвучать странно и даже заговорщицки, но, очевидно, что такие агенты есть и у Google, и у Apple. В конце концов, кто-то же пролоббировал принятие исключений к закону о российском софте. Но вернёмся к Google.

Начнём с того, пойдёт ли Google на такой шаг, или, вернее, есть ли у неё возможности пойти на него? Ведь отключение Android в России в ответ на блокировку YouTube выглядит очень странно. Таким образом компания рискует лишить себя огромного (вроде бы) дохода. Но по факту это не совсем так.

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Если предположить, что в России 70% 140-миллионного населения пользуются смартфонами, а примерно 15-20% из них – это владельцы iPhone, то получается, что аудитория Android в нашей стране составляет меньше 100 миллионов. Много это или мало? Ну, по сравнению с 25-миллионной Австралией, наверное, много. А по сравнению с миллиардным Китаем, Индией и Африкой – ничтожно мало. Так что, если Google и отключит Android в России, то потеряет не так много, как думают некоторые.

Другое дело, что прямо-таки блокировать Android смысла действительно нет. Всё-таки тогда компания очень подставит производителей, продавших миллионы смартфонов населению России, которые вдруг массово перестанут работать. Допускать этого никак нельзя. Поэтому максимум, что, по-моему, может нас ждать, — это отключение сервисов Google. Это куда удобнее, чем разрабатывать отдельную систему блокирования Android по целому региону.

Заблокируют ли YouTube в России

Очевидно, что Google очень опасается блокировки YouTube в России. Это один из самых успешных её бизнесов наряду с поисковиком и, как ни крути, отличная сфера влияния. Но кто сказал, что YouTube заблокируют безвозвратно? Вполне возможно, что повторится ситуация с Telegram.

Вспомните-ка: когда доступ к сервису якобы заблокировали, он всё равно оставался доступен через VPN или прокси-сервера. То же самое будет и с YouTube Ведь если в Китае все смотрят видеосервис, обходя «золотой» файерволл, то в России, где нет настолько продвинутой инфраструктуры, это сделают и подавно.

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Google не может этого не понимать. Однако явное падение аудитории YouTube и, пусть и кратковременное, но проседание доходов из-за сокращения посещаемости ей не нужно. Поэтому компания вполне могла и поблефовать, дабы напугать местные власти через своих агентов влияния, которые, как мы разобрались, действительно есть.

Но даже если Google блефовала, вряд ли российские власти пойдут осознанно на конфликт с населением, осознанно допуская вероятность блокировки Android. Ведь это бы означало просто лишить пользователей денег, которые они выложили за свои смартфоны, пусть это была бы и не полноценная блокировка ОС, а отключение сервисов Google. Так что, я искренне думаю, что ни Android, ни YouTube у нас не заблокируют.