Ну теперь-то вы понимаете, что Android лучше iOS?

Наверное, вы уже в курсе, что в последнее время Apple и Google очень активно отменяют российских пользователей. Однако они не просто ограничивают работу своих сервисов на территории России. Они идут дальше, чем их обязывает закон, и удаляют из своих магазинов приложения местных банков, попавших под санкции. В результате ни в Google Play, ни в App Store вы больше не найдёте даже Сбербанк Онлайн. Но именно в такие моменты начинаешь переосмысливать свои ценности и понимаешь, что действительно имеет значение, а что — ровным счётом никакого.

Уже и не сосчитать, сколько критики я выслушал в свой адрес от ярых фанатов iPhone, которые доказывали мне, что iOS — лучше, удобнее и безопаснее. Ведь Apple защищает своих пользователей и ради их собственного блага не разрешает им скачивать софта откуда угодно и оплачивать покупки другим сервисом, кроме Apple Pay.

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А ещё — ну надо же — у Apple есть своя собственная и ни с чем несравнимая экосистема, аналогов которой на рынке попросту нет. Большинству из тех, кто обычно ссылался на экосистему, было невдомёк, что в случае с яблочными устройствами она нормально работает, только при использовании больше двух, а лучше трёх гаджетов компании.

Аналоги App Store и Apple Pay — почему их нет

Сразу предупреждаю: я сам владею парком из нескольких устройств Apple и на себе ощутил все прелести её экосистемы. Поэтому, когда я сравниваю iOS и Android, я полностью отдаю себе отчёт в то, о чём я говорю. И сейчас я своими глазами вижу, как все те преимущества техники Apple, за которые я был готов платить, превращаются в тыкву. Ведь, как выяснилось теперь, все ценности компании из Купертино, которые она так продвигала, не стоят ровным счётом ничего, и многие это понимают.

Как мы видим теперь, фанаты безопасности, «человеческого к себе отношения» со стороны Apple и экосистемы неожиданно поутихли, перестав хвалить компанию и оправдывать её действия. Почему? Всё дело в санкциях, из-за которых в Купертино просто наплевали на своих фанатов из России, многие из которых выложили за фирменные устройства немалые, между прочим, деньги, лишив их всего того, что они так яростно отстаивали.

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История смешная, ситуация страшная. Ведь Apple лишила пользователей своих устройств сразу массы привилегий, которые они таковыми не считали. Для них это были такие же естественные вещи, как, скажем, функция звонков или возможность подключаться к Wi-Fi. Конечно, я говорю про отключение Apple Pay и удаление банковских приложений. В результате владельцы iPhone остались без бесконтактной оплаты и возможности установить или скачать мобильные клиенты своих банков.

Нет, конечно, веб-версии по-прежнему доступны, а кто-то даже умудряется устанавливать приложения банков в обход правил, используя корпоративные сертификаты. Но разве за это боролись те, кто выступали против любой альтернативы на iOS? Разве этого хотели фанаты Apple, которые с пеной у рта доказывали, то появление других магазинов приложений, кроме App Store, и Mir Pay вместо Apple Pay — погубят iPhone? Думаю, что нет.

Чем Android лучше iOS

Поймите меня правильно. Я не злорадствую над тем, что случилось с владельцами устройств Apple, и совершенно не поддерживают гиковские идеи кастомизации и перепрошивок Android. Просто я отдаю себе отчёт, что свобода, которую предоставляла и до сих пор предоставляет Google пользователям своей операционной системы, — лучше, чем несвобода, которую Apple оправдывала соображениями безопасности.

Теперь мы все видим, чем это может обернуться. Буквально по желанию левой пятки в Купертино отключили российских пользователей от многих сервисов и систем, к которым они привыкли, и даже не дали им никаких альтернатив. А ведь эти люди покупали свои iPhone с расчётом на то, что они удобны, функциональны и полноправны. Сейчас же мы видим, что все эти байки про безопасность, экосистемность и закрытость — не больше чем ложь, необходимая чтобы прикрыть желание Apple господствовать там, где ей бы хотелось господствовать.

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Очень легко поддерживать подход Apple, когда у тебя работает Apple Pay, когда App Store каждый месяц списывает деньги за подписки на сервисы, которыми ты пользуешься, и когда у тебя есть возможность скачать любой софт, который ты хочешь. Но, когда ты теряешь всё то, к чему так привык, когда у тебя отбирают даже возможность установить банковское приложение, чтобы распоряжаться своими деньгами, то поневоле начинаешь задумываться: чёрт, а так ли всё на самом деле?

Не было бы ли лучше поддержать закон о российском софте, который требовал от Apple установить Mir Pay на iOS, или европейский закон о свободных рынках, вынуждавший компанию из Купертино разрешить альтернативные магазины приложений? Я пойму, если те, кто выступал против всего этого, сегодня промолчат. В конце концов, тяжело признавать собственную неправоту. К тому же от нашего мнения вряд ли зависело принятие закона о российском софте в том виде, в котором его хотели принять изначально. Но поменять мнение в любом случае никогда не поздно.