Пользователи Android – заядлые оптимисты. Несмотря на то что даже Google не обязывает производителей поддерживать свои смартфоны дольше двух лет, чем те исправно пользуются, кое-кто продолжает верить, что их аппарат попадёт в список исключений и получит обновление даже на третьем году своего существования. Но если владельцы китайских смартфонов обычно здраво оценивают свои перспективы, то пользователи устройств так называемых А-брендов, чаще всего до последнего момента надеются на получение неположенного им апдейта. Например, как владельцы Galaxy S8 и Note 8.

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Несмотря на то что в этом году Galaxy S8 и Note 8 исполнилось по три года, а значит, и Android 10 им не светил, их владельцы долгое время рассчитывали попасть в число исключений. Отчасти этому поспособствовала сама Samsung, распространив через службы техподдержки информацию о планах по обновлению этих аппаратов до актуальной версии ОС. Окончательно пользователи уверились в истинности этих слов, когда в Сети появились скриншоты из базы данных Geekbench, свидетельствовавшие о том, что корейцы действительно тестируют Android 10 для Galaxy S8. Но не тут-то было.

Обновится ли Galaxy S8 до Android 10

Как выяснил SamMobile, сообщение сотрудников технической поддержки Samsung о планах по обновлению флагманов трёхлетней давности было банальным недопониманием. Несмотря на то что эти аппараты хоть и чувствуют себя прекрасно на фоне даже современных аппаратов из среднего ценового сегмента, всё-таки уже довольно старые. К тому же, двухлетняя поддержка уже стала устоявшейся нормой и нарушать её вряд ли кто-то решится, ведь от этого будут зависеть продажи новых устройств.

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Производителям банально невыгодно поддерживать свои смартфоны слишком долго, потому что этот даст пользователям лишний повод остаться на старой модели, вместо того чтобы покупать новую. Это пользователи бюджетных смартфонов не придерживаются каких-либо строгих правил, обновляясь либо ежегодно, либо раз в 3-4 года, а владельцы флагманов, как показывает практика, чаще всего придерживаются двухлетнего цикла использования, приобретая по его истечении новую модель.

Обновление для Galaxy S8

Да, Samsung действительно тестировала Android 10 для Galaxy S8, но это совершенно ни к чему её не обязывает. Во-первых, она тестировала и Android 9 для Galaxy S7, а, во-вторых, не всё из того, что происходит в лаборатории компании должно обязательно воплощаться в жизнь. В конце концов, может быть корейцы и правда рассматривали возможность выпуска Android 10 для «восьмёрки», но в ходе испытаний поняли, что аппаратная начинка смартфона недостаточно производительна, чтобы обеспечить стабильную работу операционной системы.

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Если вы пользуетесь Galaxy S8 и искренне надеялись на получение обновления, думаю, что поводов расстраиваться у вас нет. Ведь во всём нужно искать позитивные моменты. К примеру, в отличие от владельцев iPhone, которые, лишившись поддержки, оказывают сильно ограничены в выборе софта в App Store, вы можете продолжать пользоваться всеми приложениями из Google Play. Как ни странно, но Google не заставляет разработчиков отказываться от поддержки старых версий Android, продолжая снабжать пользователей даже старых устройств широчайшим спектром софта и на третий, и на пятый год жизни.