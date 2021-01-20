Попользовался OnePlus Nord N10. Делюсь впечатлениями

В прошлом году случилось довольно важное событие для мира технологий. Многие его недооценили, но для всей индустрии оно было и толчком, и символом одновременно. OnePlus перестала выпускать исключительно дорогие флагманские смартфоны и выпустила несколько устройств — от субфлагмана до практически бюджетника. Выход моделей серии T уже никого не удивляет, а вот появление, например, OnePlus Nord N10 5G дает повод задуматься, насколько успешно компания справилась со столь важным шагом. Мы купили его и познакомились с ним, я попользовался этим смартфоном некоторое время и составил для себя представление о том, справилась компания или поспешила. Даже попытался понять, правильно ли говорят те, кто называет этот смартфон копией OPPO.

На что похож OnePlus Nord N10 5G

В самом начале хочется отметить, что говорить о копировании моделей я бы не стал. OnePlus Nord N10 5G получился довольно стандартным, чтобы стать похожим на какое-то одно устройство больше, чем на другое. Это и плюс, и минус модели. В ней нет изюминки, которая могла бы привлечь к себе много внимания. С другой стороны, и отпугнуть нечему, ведь все решения уже не раз доказали свою актуальность и были неплохо приняты рынком.

Как водится, производители, особенно китайские, активно соревнуются в том, кто выпустит самый красивый дизайн корпуса. Обычные однотонные задники уже давно не в моде, и приходится придумывать градиенты, узоры, графику и многое другое.

Обзор OnePlus Nord N10 5G

Как выглядит смартфон

Задник OnePlus N10 5G отлично выглядит и сочетает в себе блеск и переливы оттенков (в моем случае черного цвета). Минус только в том, что корпус пластиковый, а значит, будет царапаться, если у его владельца будет не хватать аккуратности. Я носил смартфон в кармане рюкзака и не берег его. За две недели в таком режиме царапин на корпусе не появилось. Это плюс, но расслабляться не стоит. А еще он собирает отпечатки ,чем и портит всю красоту. В итоге скажу, что чехол лишним не будет.

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Кнопки разнесены по разные стороны корпуса, что лично я считаю очень правильным решением. Кнопка питания справа, а управление громкостью и комбинированный лоток слева. Сверху только микрофон, зато снизу разъем USB Type-С и гнездо для наушников, ставшее такой редкостью в наше время.

Основная камера разместилась в прямоугольном модуле, а фронталка в отверстии экрана. Сначала может показаться, что ”дырка” очень большая, но, анализируя предложения конкурентов, понимаешь, что в целом ее размер нормальный. А еще, как обычно, к ней очень быстро привыкаешь.

Удобный сканер отпечатков пальцев

Что я отметил для себя как большой плюс, так это удобное расположение сканера отпечатков на задней стенке. Я не большой любитель такой компоновки, но разместился сканер очень удобно. Работает он, как это и принято у OnePlus, просто моментально. Не знаю, как это скажется на безопасности, но удобно.

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Беспроводной зарядки у смартфона нет, но зато есть NFC. Рассчитывать на обратное не приходилось. Возможность зарядки без провода только недавно начала появляться даже у топовых OnePlus, а NFC сейчас есть почти везде.

Какой экран у OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N10 не стали оснащать OLED-экраном. Видимо, это было бы слишком дорого для такого устройства. Тут мы имеем IPS, но довольно высокого качества. Искажений при изменении угла обзора почти нет, а яркости более чем хватает даже для использования на улице. Заодно фанаты IPS будут довольны отсутствием ШИМ, эффект которой ярко выражен даже на дорогих на OLED-матрицах.

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Отклик экрана очень быстрый. Это тоже свойственно для OnePlus. При этом частота обновления только 90 кадров в секунду. В настройках значение можно снизить до 60 кадров, но делать этого не стоит. Зачем уменьшать значение, если тут и так не 120 кадров в секунду, которые часто встречаются у более дорогих моделей?

Диагональ экрана составляет 6,49 дюйма, а сам он довольно сильно вытянут. Разрешение не очень большое, но достаточное — FHD+.

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Подходит ли OnePlus N10 для игр

За скорость работы смартфона в целом и отклика экрана в частности отвечает процессор Snapdragon 690. Топовым его даже с натяжкой назвать сложно, но в целом справляется он довольно неплохо. Многие даже топовые игры поддерживают пусть и не максимальную, но высокую частоту кадров, а общая работоспособность смартфона просто на высоте.

Этот процессор поддерживает 5G, что и отражается в названии модели. Большим плюсом для ”наших широт” назвать это нельзя, так как подобных сетей у нас нет, но некоторым пользователям это может пригодиться. Да и сети рано или поздно появятся.

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Оперативной памяти OnePlus Nord N10 получил 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Карты памяти поддерживаются, но если вам нужна вторая SIM-карта, то воспользоваться ей не получится из-за комбинированного слота. Выбирать придется между двумя симками или одной симкой и картой памяти.

Какой Android на OnePlus N10

Из коробки смартфон работает под управлением Android 10 и фирменной оболочки OxygenOS 10.5.5. Обновление до Android 11 на момент подготовки статьи пока не прилетело, но сомневаться в том, что оно будет, я бы не стал. Android 12 тоже со временем будет, а вот насчет 13-й версии пока говорить рано.

Как снимает OnePlus Nord N10 5G

Основная камера состоит из четырех модулей с разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Действительно полезными я бы назвал только первые два, так как двухмегапиксельные нужны только для того, чтобы делать макроснимки и размытие на портретах. Объяснить, зачем нужно макро, я не могу, а размытия можно добиваться и программно, что уже не раз доказывали другие смартфоны, включая Google Pixel.

Придраться к качеству снимков я могу только в темноте. При недостаточном освещении высокого качества и детализации можно достичь только при использовании вспышки. В остальных случаях шумов будет многовато, а детализация и резкость могут сильно страдать.

Примеры ночной съемки:

Зато стоит только начать снимать при нормальном дневном освещении, как большая часть этих проблем уходит сама собой. Снимки становятся четкими, цвета передаются нормально и в целом претензий к качеству нет.

Примеры дневной съемки:

Все сказанное в полной мере относится и к фронтальной камере. Она тоже любит свет, но при определенных условиях и сноровке может справляться с темнотой. Я бы сказал, что чудес от нее ждать не стоит, но для своей цены камера снимает очень даже неплохо.

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Стоит ли покупать OnePlus Nord N10 5G

В целом смартфоном я остался доволен. Главное, не ждать от него того же, что мы привыкли получать от флагманских моделей бренда. При цене чуть больше 20 000 рублей смартфон не может работать на 80 000 рублей. Но на фоне конкурентов он выделяется сразу несколькими вещами. В частности, скоростью отклика экрана и скоростью срабатывания сканера отпечатков пальцев.

Я рад, что OnePlus выпустила что-то для тех, кто не хочет платить за смартфон 1 000 долларов и больше. В течение последних лет ее флагманские (и единственные) устройства постепенно дорожали, дойдя до довольно высоких значений, и ей пришлось занять нишу относительно доступных устройств. Так компания и стала серьезным игроком на рынке смартфонов, навязав конкуренцию почти всем основным брендам. Посмотрим, что будет дальше, но 2020 год показал OnePlus исключительно с хорошей стороны.

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