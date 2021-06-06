Спорим, не знали? Harmony OS — это не одна, а две операционных системы

Мы уже давно знаем, что Harmony OS 2.0 – это Android. Об этом стало известно, когда операционка ещё находилась в стадии бета-тестирования. Разработчики-энтузиасты проанализировали её и пришли к выводу, что это Android 10. Другое дело, что Huawei каким-то магическим образом удалось сделать так, что ОС, во-первых, стала очень нетребовательна к ресурсам, а, во-вторых, научилась работать на устройствах самых разных типов – от умных лампочек до микроволновых печей. Интересно, как это получилось?

Huawei представила HarmonyOS для всех. Что это и куда можно установить?

Ответ на этот вопрос предельно прост – никак. Как выяснили коллеги из издания ArsTechnica, которые в своё время обнаружили, что Harmony OS 2.0 – это Android, Huawei не переделывала операционку Google так, чтобы минимальный объём оперативной памяти, который ей требуется для работы, составлял 128 КБ, как заявлено в системных требованиях. Это попросту невозможно. А причина всему — использование двух совершенно разных операционок, которые Huawei выдаёт за одну.

Что такое Harmony OS

Первая ОС – это Android 10. Её Huawei использует в своих смартфонах и планшетах, а при необходимости может задействовать и на компьютерах, как было обещано. Конечно, вряд ли это произойдёт, но по факту это вполне исполнимое обещание. А, что касается смартфонов, то для них никаких изменений вообще не произошло. Android 10, которая лежит в основе Harmony OS, имеет почти такой же интерфейс, как и EMUI, обладает тем же набором функций и при желании пользователя даже может заработать с сервисами Google.

Вторая операционка – это Lite OS. Huawei использует её в своих смарт-часах. Она-то как раз и обладает минимальными системными требованиями и способна обеспечивать работу с 128 КБ оперативной памяти. Допускаю, что вы ничего о ней не слышали, но это потому, что компания сама никогда особо не афишировала существования ещё одной операционки. Причём высоко вероятно, что Huawei специально держала Lite OS в тени, чтобы ни у кого даже не возникло и мысли, что это и есть Harmony OS.

Приехали: Harmony OS не может самостоятельно запускать игры

Честно сказать, у меня двоякое отношение к поведению Huawei в отношении Harmony OS. С одной стороны, компания просто объединила под общим брендом разные платформы для разных устройств. В самом факте этого нет ничего постыдного. Но, с другой стороны, Huawei несколько лет подряд уверяла нас, что Harmony OS – это операционка собственной разработки бренда, с собственным ядром и уникальным набором функций, который не встречается больше нигде. В результате это оказалось враньём и ничего не стоящим популизмом.

Что будет с Harmony OS

Как теперь жить с этим нам, простым пользователям? По большому счёту так же, как жили и раньше. Очевидно, что Huawei кое-как интегрировала Android 10 и LiteOS друг с другом, так что теперь у пользователей будет больше возможностей по управлению устройствами умного дома и т.д. Это удобно. Но вот использование Android в качестве программной основы для Harmony OS несёт в себе ряд проблем:

Во-первых, HMS не ждёт успех, потому что пользователи будут пытаться устанавливать сервисы Google;

Во-вторых, Huawei будет выпускать обновления безопасности для своих устройств с большой задержкой, дожидаясь, пока Google выложит их в открытый доступ;

В-третьих, в принципе не очень понятно, как Huawei будет обновлять ядро, учитывая, что самая актуальная сборка Harmony OS построена на древней Android 10.

Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS

Сказать по совести, я думал, что после выхода Harmony OS моё отношение к смартфонам Huawei изменится. Всё-таки новая операционка означала новые возможности. Правда, по факту новых возможностей не обнаружилось, да и новая операционка на поверку оказалась старой и знакомой. Наверное, можно понаблюдать за развитием умной электроники для дома. Но пока мне это неинтересно, потому что у уже пользуюсь связкой Xiaomi + Алиса.