Показываю, как установить HyperOS на свой Xiaomi уже сейчас. Это очень легко

Пару недель назад генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь ошарашил поклонников, заявив, что оболочка MIUI прекращает свое существование. Вместо нее устройства компании будут использовать новую прошивку HyperOS. Именно на ее базе работают новые смартфоны Xiaomi 14. Однако обладателям других моделей для глобального рынка придется ждать обновления минимум до 2024 года. Если вы не собираетесь тянуть время и уже сейчас хотите установить HyperOS без перепрошивки смартфона и прочих костылей, прочитайте эту инструкцию.

Приложения из HyperOS

Чтобы установить HyperOS на Xiaomi, не обязательно заморачиваться с перепрошивкой смартфона. Тем более, что все это может запросто окирпичить устройство. Намного легче и безопаснее скачать приложения из HyperOS, которые достали энтузиасты и выложили в виде APK-файлов. С их помощью вы измените:

Каждое из этих приложений переведено на русский язык, чего нельзя сказать о кастомных прошивках, имеющихся в свободном доступе. И, хотя это не полноценная оболочка, установка программ прямиком из HyperOS позволит понять, что собой представляет новая прошивка Xiaomi.

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Как установить HyperOS

Чтобы установить приложение из HyperOS, достаточно запустить его APK-файл. Поскольку мы имеем дело со стандартными программами, MIUI предложит вам обновить уже имеющийся софт. Согласитесь и нажмите на соответствующую кнопку.

При желании вы сможете откатиться, о чем мы поговорим в конце. А сейчас давайте посмотрим, как выглядит HyperOS, опираясь на новые приложения, которые предлагается установить на MIUI.

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Что нового появилось в HyperOS

Самым заметным изменением для вас станет шторка уведомлений HyperOS. В нее добавили виджет плеера, а кнопки Wi-Fi и мобильного интернета переместили наверх. К сожалению, они выполняют только функцию включения и выключения и не позволяют получить прямой доступ к настройкам соединения.

На рабочем столе вы заметите разве что новые анимации при взаимодействии с ярлыками и папками, а вот другие приложения из HyperOS претерпели более заметные изменения. Самое яркое впечатление у вас оставит «Проводник», перерисованный буквально с нуля. В нем увеличили размер папок и добавили удобную разбивку файлов на категории.

В «Часах» появилась функция установки напоминания для отхода ко сну, а разделы меню переехали вниз. Примерно то же самое сделали с приложением «Заметки».

Серьезные ли это нововведения? Пожалуй, нет. Но даже этого достаточно, чтобы получить визуальное представление о новой прошивке или хотя бы освежить свой Xiaomi. Все приложения оболочки за исключением лончера HyperOS сохраняют функциональность и стабильно работают на всех смартфонах с Android 13. Если у вас более ранняя версия операционной системы, рабочий стол будет периодически вылетать. Но в любом случае все можно вернуть на круги своя.

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Как откатить приложения на MIUI

Если вам не понравится обновленные приложения из HyperOS, откатитесь на предыдущую версию, выполнив несколько простых шагов:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Найдите интересующую программу. Нажмите кнопку «Удалить обновления».

Если обновленные программы не отображаются в списке, включите показ системных приложений в меню, которое вызывается нажатием на «три точки». Обратите внимание, что при откате Рабочего стола HyperOS, будут сброшены все его настройки, поэтому не забудьте создать бэкап этого приложения через раздел настроек «Резервирование и восстановление». В случае с остальными программами копия не принципиальна.