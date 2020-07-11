Разработчики Google рассказали, что будет нового в Android 12

Не знаю, как так получилось, но почему-то утечки о предстоящих новинках Apple всегда вызывали больший интерес, нежели всё, что связано с Android. Даже малейшее нововведение iOS 14 вроде функции оплаты по QR неизменно провоцировало живую реакцию аудиторию. Видимо, сказывались фанатские пристрастия многолетних поклонников Apple, тогда как у Android таковые если и есть, то явно в меньшем количестве. Другое дело, что не рассказать о возможных нововведениях Android 12, о которых сообщили члены команды разработки, мы просто-напросто не могли.

Скриншот всей страницы на Android

Вокруг этой функции ходило много слухов. Сначала кто-то из разработчиков заявил, что реализовать её в чистом Android невозможно. После того как пользователи подняли шквал критики, кто-то постарше выступил с официальным опровержением этого заявления, подчеркнув, что работы над функцией создания пролистываемых скриншотов всё-таки ведутся, и её стоит ждать в одном из ближайших обновлений. Правда, ни в Android 10, ни в Android 11 её не появилось.

То ли дело Android 12. Пользователи портала Reddit, которые представились членами команды разработки Android, сообщили, что в следующем году пролистываемые скриншоты точно появятся в стоковой версии операционной системы. С чем связана такая задержка, они не сообщили. Но, учитывая простоту реализации механизма, можно предположить, что разработчикам было банально не до этого, поскольку они были сосредоточены на реализации других, более значимых нововведений.

Резервные копии на Android

На Android всегда был довольно плохо реализован инструмент резервного копирования. Видимо, поэтому Google, в отличие от Apple, никогда особенно не призывала пользователей к созданию резервных копий. Не сказать, что пользователей Android это как-то особенно напрягало, поскольку в Google Play всегда была масса приложений для вытягивания данных из старого смартфона с последующим сохранением в памяти нового. А вот как вернуть потерянный при перепрошивке или обновлении контент?

В Android 12 разработчики Google запланировали проапгрейдить инструмент резервного копирования и сделать его, во-первых более пассивным, то есть работающим без участия пользователя, а, во-вторых, расширить спектр данных, которые сохраняются в облако, а также облегчить восстановление копий. Это будет большим событием для пользователей Android, которые смогут чуть более расслабленно относиться к данным из памяти своих смартфонов.

Выгружаются приложения на Android

Буквально на днях я писал о том, что штатные механизмы сторонних прошивок на базе Android слишком строго относятся к приложениям, которые работают в фоновом режиме. Несмотря на то что в Android уже давно есть инструмент Doze, который переводит программы в режим сна и тем самым ограничивает их в потреблении ресурсов, производители не обращают на него никакого внимания и делают собственные механизмы. В результате это приводит к тому, что приложения просто выгружаются из памяти, а пользователи лишаются возможности получать уведомления.

В Android 12 планируется встроить специальный механизм, ограничивающий работу сторонних инструментов контроля за работой приложений. То есть OxygenOS, One UI и другие прошивки не смогут по своему усмотрению выгружать софт из меню многозадачности. Это позволит избежать многих проблем, учитывая, что все приложения, которые попадают в Google Play, изначально адаптированы для работы с механизмом Doze, который не выгружает их и не мешает их работе.

Вылетает лаунчер для Android

Несмотря на то что пользователи Android вроде бы всегда были любителями перепрошивок, наше исследование показало, что для большинства из них эта практика чужда. Максимум, на что решаются пользователи, — это установка сторонних лаунчеров. Другое дело, что невзломанный Android как-то очень уж сильно ограничивал их возможности и при каждом удобном случае норовил отключить и вернуть исходную оболочку. В Android 12 такого больше не будет.

Во-первых, планируется переработать систему жестов, чтобы она не конфликтовала с жестами из сторонних лаунчеров и оболочек. Одной из проблем был и является жест возврата назад, который нужно было выполнить особым образом, чтобы случайно не спровоцировать вызов контекстного меню. Во-вторых, системные механизмы больше не будут блокировать и отключать сторонние лаунчеры, позволяя им работать в штатом режиме и выполнять все необходимые пользователям задачи.