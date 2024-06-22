Важна ли версия Андроид и можно ли совсем не обновлять телефон

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Герман Вологжанин

Все смартфоны получают обновления Андроид, но владельцы мобильных устройств относятся к ним по-разному. Одни с нетерпением ждут апдейты и устанавливают их при первой возможности, а другие — напротив, опасаются свежей версии прошивки из-за ее сырости и возникающих вследствие этого лагов. Но кто прав? Важна ли версия Андроид на телефоне, или нам стоит прекратить обращать на нее внимание?

Важна ли версия Андроид и можно ли совсем не обновлять телефон. Обязательно ли обновлять Андроид на телефоне? Фото.

Обязательно ли обновлять Андроид на телефоне?

Какие существуют версии Андроид

Операционная система Android существует далеко не первый год. С момента своего появления в 2008 году она прошла свыше десятка стадий своего развития. И на момент публикации самой новой версией Андроид является Android 14.

Чем отличаются разные версии Android

Каждая версия Android приносит новые функции и улучшения, но вместе с тем все более важную роль играет не столько операционная система, сколько оболочка, установленная поверх нее. Оболочка Android — это своего рода надстройка ОС, разработкой которой занимается каждый производитель смартфонов в отдельности. Используя базу операционки, он меняет ее дизайн и добавляет уникальные фишки, которых изначально нет в системе.

Зачем обновлять Андроид на телефоне

Зачем обновлять Андроид на телефоне. Смартфон неспроста предлагает вам установить обновление. Фото.

Смартфон неспроста предлагает вам установить обновление

Несмотря на то, что разработчики смартфонов используют собственную оболочку, версия Андроид тоже имеет значение. В стороннюю прошивку хоть и добавляются уникальные функции, операционная система все равно выступает в качестве базы. Поэтому некоторые фишки производители смартфонов при всем желании не смогут реализовать на старой версии Андроид.

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Помимо добавления интересных функций обновления Android обеспечивают совместимость смартфона с приложениями, чьи разработчики всегда ориентируются на последнюю версию системы. Правда, стоит признать, что подавляющее большинство программ от Яндекса до WhatsApp работает и на старом Андроиде (Android 8.0 и Android 5.0 соответственно).

Зачем обновлять Андроид на телефоне. Такое сообщение можно увидеть при попытке установить приложение на старый Андроид. Фото.

Такое сообщение можно увидеть при попытке установить приложение на старый Андроид

Также обновления телефона приносят свежие патчи безопасности, которые устраняют регулярно возникающие уязвимости системы. Но оценить их значимость вам вряд ли удастся, ведь задача подобного ПО — обеспечение защиты, позволяющей минимизировать риск взлома.

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Недостатки новой версии Андроид

Порой обновление Андроид на телефоне приносит больше вреда, чем пользы. Это касается и сырости программного обеспечения, о котором мы говорили ранее, и других проблем. К примеру, многие люди жалуются, что у них телефон тормозит после обновления. И дело тут отнюдь не в оптимизации.

Недостатки новой версии Андроид. Что бы ни обещали разработчики, новая версия Андроид немного, но все-таки замедляет смартфон. Фото.

Что бы ни обещали разработчики, новая версия Андроид немного, но все-таки замедляет смартфон

Обновление Андроид добавляет новые функции и визуальные эффекты, для обеспечения работы которых требуются дополнительные ресурсы процессора. И, если на хорошем смартфоне снижение скорости будет едва заметно, то на недорогом устройстве оно уже проявится сразу после пары-тройки апдейтов.

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Логично, что увеличение количества потребляемых ресурсов негативно сказывается на автономности смартфона, а еще обновление может вызвать трудности с запуском отдельных программ, если разработчики перестали выпускать для них апдейты.

Нужно ли обновлять Андроид на телефоне

Новая версия Андроид — это хорошо или плохо? В целом, апдейты, несмотря на имеющиеся недостатки, приносят больше пользы. А их минусы на слабых смартфонах нивелируются тем, что недорогие модели имеют меньший срок программной поддержки, чем флагманы. В этой связи можно с уверенностью сказать: Android 14 — лучшая версия Андроид по состоянию на лето 2024 года.

Нужно ли обновлять Андроид на телефоне. Если производитель дает такую возможность, то лучше все-таки обновить Андроид на телефоне. Фото.

Если производитель дает такую возможность, то лучше все-таки обновить Андроид на телефоне

Вместе с тем обновления Андроид сильно переоценены как сторонниками апдейтов, так и их противниками. Свежая порция функций ОС не совершает революцию, а проблемы, связанные с плохой оптимизацией, зачастую провоцирует не столько сырость системы, сколько недостатки аппаратной части смартфона и огрехи команды разработчиков, адаптирующей ПО под конкретную модель.

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Поэтому обновлять Андроид не обязательно, пускай и желательно. После апдейта в программном обеспечении смартфона не произойдут радикальные изменения, однако не исключено, что отдельные функции в нужный момент принесут пользу, и вы точно не пожалеете об установке свежей версии ОС.

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