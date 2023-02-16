Какие бывают версии Android и где скачать самую новую

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Герман Вологжанин 0

Операционная система Android ведет свою историю с 2008 года. Тогда в сентябре была представлена первая версия ОС, и в тот же день на свет появился первый смартфон на этой платформе — T-Mobile G1. С тех пор вышло более десятка обновлений Андроид, и операционная система изменилась до неузнаваемости. Сегодняшнее программное обеспечение смартфонов совершенно не похоже на то, что мы видели перед глазами еще 5-10 лет назад. Так давайте же вспомним, как менялась мобильная ОС, взглянув на историю версий Андроид, а также выясним, стоит ли гнаться за обновлениями.

Какие бывают версии Android и где скачать самую новую. Много версий Android оказалось на свалке истории. Фото.

Много версий Android оказалось на свалке истории

Официальные версии Андроид

Первая версия Андроид, получившая название Android 1.0, вышла 23 сентября 2008 года, и в отдельном материале мы подробно рассказывали, как она создавалась. Через несколько месяцев после релиза ОС получила обновление Android 1.1, ориентированное на исправление ошибок, а, начиная с Android 1.5, название каждой следующей версии системы стало получать приставку с наименованием кондитерских изделий. К примеру, Android 1.5 Cupcake (кекс).

Официальные версии Андроид. Так выглядела первая версия Android. Фото.

Так выглядела первая версия Android

Вторая версия Android 2.0 появилась 27 октября 2009 года, предложив возможность использования нескольких аккаунтов Google, поддержку Bluetooth 2.1 и обновленный интерфейс. Работа над третьим поколением затягивалось, поэтому до выхода Android 3.0 в феврале 2011 года было выпущено несколько промежуточных обновлений с такими важными и незаменимыми сегодня функциями, как копировать/вставить, живые обои, эквалайзер, NFC и поддержка нескольких камер.

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Сам же Android 3.0 научился работать с многоядерными процессорами и задал тренд на выпуск по одному крупному обновлению осенью или в конце лета. И вот, какие версии Android последовали за «тройкой»:

  • Android 4.0 (2011). Планшеты и смартфоны начали использовать общую оболочку, была улучшена многозадачность, а камера научилась делать панорамные снимки.
  • Android 4.1 (2012). Вместе с обновлениями 4.2 и 4.3 эта ОС привнесла поддержку предиктивного и жестового набора текста и Miracast.
  • Android 4.4 (2013). Именно в этой версии появился определитель номера, веб-приложения и шагомер на телефоне.
  • Android 5.0 (2014). Главным нововведением стал Material Design — формат интерфейса, использовавшийся вплоть до Android 12. Также появилась функция активации экрана при взятии смартфона в руки, новые переключатели в шторке уведомлений и запуск камеры с экрана блокировки.
  • Android 6.0 (2015). Стала доступна платежная система Android Pay, переименованная позже в Google Pay, и поддержка сканеров отпечатков пальцев.
  • Android 7.0 (2016). Появился режим разделения экрана, функция экономии трафика и сгруппированные по приложениям уведомления.
  • Android 8.0 (2017). Теперь операционная система запоминает введенные логины и пароли для автозаполнения данных, поддерживает режим «картинка в картинке» и отложенные уведомления.
  • Android 9 (2018). Начиная с этого обновления, Андроид адаптирует работу аккумулятора и яркости в зависимости от ваших предпочтений, предоставляет доступ к «Цифровому благополучию» и поддержку формата HEIF.
  • Android 10 (2019). Только в этой версии появилось жестовое управление, быстрый ответ на сообщения в шторке и Family Link — фирменное приложение родительского контроля.
  • Android 11 (2020). Появились всплывающие чаты, функция записи экрана и умные папки.
  • Android 12 (2021). Главное новшество — дизайн Material You. Среди функциональных изменений: персонализация цвета виджетов и иконок в зависимости от фона и поддержка вибрации в играх.
  • Android 13 (2022). Появилась настройка языка для отдельных приложений и поддержка пространственного звука.

Глядя на список изменений, может сложиться впечатление, что особого смысла обновлять Андроид нет, ведь свежих функций с каждым поколением становится все меньше и меньше. В этом есть доля правды, как и объяснение подобного положения дел. Поскольку Android — открытая операционная система, производители смартфонов активно создают на ее базе собственные оболочки.

Официальные версии Андроид. Почти у каждого производителя смартфонов есть своя оболочка, которая сильно отличается от чистого Android. Фото.

Почти у каждого производителя смартфонов есть своя оболочка, которая сильно отличается от чистого Android

Таким образом, в плане функциональности переход на новую версию Андроид даст вам намного меньше, чем установка свежей прошивки от компании, занимающейся производством устройства. Единственное, на что существенно продолжает влиять версия ОС — поддержка приложений. Именно поэтому каждый год вы можете встретить новости о том, что WhatsApp перестанет работать на том или ином смартфоне.

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Последняя официальная версия Андроид

Последняя версия Андроид, доступная массовому пользователю на сегодняшний день, — Android 13. Она вышла 15 августа 2022 года, получив несколько изменений, о которых вы узнаете, прочитав наш тематический материал.

Но, как вы уже могли догадаться, гнаться за обновлением Андроид 13 особого смысла нет. Эта версия ОС не добавит в ваш телефон ничего существенно нового, в отличие от свежей прошивки, распространяемой производителем устройства.

Последняя официальная версия Андроид. Android 13 — самая актуальная версия операционной системы на сегодняшний день. Фото.

Android 13 — самая актуальная версия операционной системы на сегодняшний день

Сегодня вы можете абсолютно спокойно пользоваться Android 9, не переживая о том, что скоро телефон перестанет обновляться. WhatsApp работает на Android 4.1, YouTube — на Android 8.0, а новое приложение Яндекса получится установить, имея на борту Android 7.0. Жизненный цикл версии составляет минимум 4 года, по истечение которых список поддерживаемых приложений очень медленно начинает сокращаться.

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Новая версия Андроид

Самая новая версия Андроид — Android 14. Опираясь на опыт прошлых лет, можно с высокой долей уверенности сказать, что она появится летом/осенью 2023 года. Но не стоит думать, будто вы сразу же сможете установить ее на телефон. Прочитайте наш текст о том, почему не обновляется Андроид, и все станет ясно.

Новая версия Андроид. Android 14 нескоро появится на наших смартфонах. Фото.

Android 14 нескоро появится на наших смартфонах

Хотя до релиза четырнадцатого поколения ОС еще много времени, компания Google уже успела выпустить Android 14 Developer Preview — предварительную версию новой операционной системы, созданную для разработчиков. Ей посвящен текст с рассказом о том, как установить Андроид 14.

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Как скачать новую версию Андроид

Установка и скачивание новой версии Андроид доступно только владельцам устройств Google Pixel. Всем остальным необходимо ждать момента официального релиза Android 14, а также интеграции свежей ОС в оболочку производителя смартфона. Обновление прошивки на телефоне прилетит по воздуху, то есть самостоятельно скачивать установочный файл не нужно, а понадобится лишь выполнить несколько простых действий:

  1. Открыть настройки устройства.
  2. Перейти в раздел «О телефоне».
  3. Кликнуть по версии прошивки.
  4. Нажать кнопку «Проверить наличие обновлений».
Как скачать новую версию Андроид. В этом же разделе вы сможете узнать текущую версию Android, установленную на смартфоне. Фото.

В этом же разделе вы сможете узнать текущую версию Android, установленную на смартфоне

Ожидание выхода апдейта для вашего устройства может занять от 1 до 24 месяцев после релиза нового Андроида. Многие люди до сих пор не смогли установить Android 13 на телефон, и это пускай не самая приятная, но вполне нормальная ситуация. Помните, что свежая версия ОС важна не так сильно, как обновление прошивки, в котором зачастую многие функции появляются быстрее, чем на чистом Андроиде.

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