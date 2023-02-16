Какие бывают версии Android и где скачать самую новую

Операционная система Android ведет свою историю с 2008 года. Тогда в сентябре была представлена первая версия ОС, и в тот же день на свет появился первый смартфон на этой платформе — T-Mobile G1. С тех пор вышло более десятка обновлений Андроид, и операционная система изменилась до неузнаваемости. Сегодняшнее программное обеспечение смартфонов совершенно не похоже на то, что мы видели перед глазами еще 5-10 лет назад. Так давайте же вспомним, как менялась мобильная ОС, взглянув на историю версий Андроид, а также выясним, стоит ли гнаться за обновлениями.

Официальные версии Андроид

Первая версия Андроид, получившая название Android 1.0, вышла 23 сентября 2008 года, и в отдельном материале мы подробно рассказывали, как она создавалась. Через несколько месяцев после релиза ОС получила обновление Android 1.1, ориентированное на исправление ошибок, а, начиная с Android 1.5, название каждой следующей версии системы стало получать приставку с наименованием кондитерских изделий. К примеру, Android 1.5 Cupcake (кекс).

Вторая версия Android 2.0 появилась 27 октября 2009 года, предложив возможность использования нескольких аккаунтов Google, поддержку Bluetooth 2.1 и обновленный интерфейс. Работа над третьим поколением затягивалось, поэтому до выхода Android 3.0 в феврале 2011 года было выпущено несколько промежуточных обновлений с такими важными и незаменимыми сегодня функциями, как копировать/вставить, живые обои, эквалайзер, NFC и поддержка нескольких камер.

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Сам же Android 3.0 научился работать с многоядерными процессорами и задал тренд на выпуск по одному крупному обновлению осенью или в конце лета. И вот, какие версии Android последовали за «тройкой»:

Android 4.0 (2011). Планшеты и смартфоны начали использовать общую оболочку, была улучшена многозадачность, а камера научилась делать панорамные снимки.

Планшеты и смартфоны начали использовать общую оболочку, была улучшена многозадачность, а камера научилась делать панорамные снимки. Android 4.1 (2012). Вместе с обновлениями 4.2 и 4.3 эта ОС привнесла поддержку предиктивного и жестового набора текста и Miracast.

Вместе с обновлениями 4.2 и 4.3 эта ОС привнесла поддержку предиктивного и жестового набора текста и Miracast. Android 4.4 (2013). Именно в этой версии появился определитель номера, веб-приложения и шагомер на телефоне.

Именно в этой версии появился определитель номера, веб-приложения и шагомер на телефоне. Android 5.0 (2014). Главным нововведением стал Material Design — формат интерфейса, использовавшийся вплоть до Android 12. Также появилась функция активации экрана при взятии смартфона в руки, новые переключатели в шторке уведомлений и запуск камеры с экрана блокировки.

Главным нововведением стал Material Design — формат интерфейса, использовавшийся вплоть до Android 12. Также появилась функция активации экрана при взятии смартфона в руки, новые переключатели в шторке уведомлений и запуск камеры с экрана блокировки. Android 6.0 (2015). Стала доступна платежная система Android Pay, переименованная позже в Google Pay, и поддержка сканеров отпечатков пальцев.

Стала доступна платежная система Android Pay, переименованная позже в Google Pay, и поддержка сканеров отпечатков пальцев. Android 7.0 (2016). Появился режим разделения экрана, функция экономии трафика и сгруппированные по приложениям уведомления.

Появился режим разделения экрана, функция экономии трафика и сгруппированные по приложениям уведомления. Android 8.0 (2017). Теперь операционная система запоминает введенные логины и пароли для автозаполнения данных, поддерживает режим «картинка в картинке» и отложенные уведомления.

Теперь операционная система запоминает введенные логины и пароли для автозаполнения данных, поддерживает режим «картинка в картинке» и отложенные уведомления. Android 9 (2018). Начиная с этого обновления, Андроид адаптирует работу аккумулятора и яркости в зависимости от ваших предпочтений, предоставляет доступ к «Цифровому благополучию» и поддержку формата HEIF.

Начиная с этого обновления, Андроид адаптирует работу аккумулятора и яркости в зависимости от ваших предпочтений, предоставляет доступ к «Цифровому благополучию» и поддержку формата HEIF. Android 10 (2019). Только в этой версии появилось жестовое управление, быстрый ответ на сообщения в шторке и Family Link — фирменное приложение родительского контроля.

Только в этой версии появилось жестовое управление, быстрый ответ на сообщения в шторке и Family Link — фирменное приложение родительского контроля. Android 11 (2020). Появились всплывающие чаты, функция записи экрана и умные папки.

Появились всплывающие чаты, функция записи экрана и умные папки. Android 12 (2021). Главное новшество — дизайн Material You. Среди функциональных изменений: персонализация цвета виджетов и иконок в зависимости от фона и поддержка вибрации в играх.

Главное новшество — дизайн Material You. Среди функциональных изменений: персонализация цвета виджетов и иконок в зависимости от фона и поддержка вибрации в играх. Android 13 (2022). Появилась настройка языка для отдельных приложений и поддержка пространственного звука.

Глядя на список изменений, может сложиться впечатление, что особого смысла обновлять Андроид нет, ведь свежих функций с каждым поколением становится все меньше и меньше. В этом есть доля правды, как и объяснение подобного положения дел. Поскольку Android — открытая операционная система, производители смартфонов активно создают на ее базе собственные оболочки.

Таким образом, в плане функциональности переход на новую версию Андроид даст вам намного меньше, чем установка свежей прошивки от компании, занимающейся производством устройства. Единственное, на что существенно продолжает влиять версия ОС — поддержка приложений. Именно поэтому каждый год вы можете встретить новости о том, что WhatsApp перестанет работать на том или ином смартфоне.

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Последняя официальная версия Андроид

Последняя версия Андроид, доступная массовому пользователю на сегодняшний день, — Android 13. Она вышла 15 августа 2022 года, получив несколько изменений, о которых вы узнаете, прочитав наш тематический материал.

Но, как вы уже могли догадаться, гнаться за обновлением Андроид 13 особого смысла нет. Эта версия ОС не добавит в ваш телефон ничего существенно нового, в отличие от свежей прошивки, распространяемой производителем устройства.

Сегодня вы можете абсолютно спокойно пользоваться Android 9, не переживая о том, что скоро телефон перестанет обновляться. WhatsApp работает на Android 4.1, YouTube — на Android 8.0, а новое приложение Яндекса получится установить, имея на борту Android 7.0. Жизненный цикл версии составляет минимум 4 года, по истечение которых список поддерживаемых приложений очень медленно начинает сокращаться.

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Новая версия Андроид

Самая новая версия Андроид — Android 14. Опираясь на опыт прошлых лет, можно с высокой долей уверенности сказать, что она появится летом/осенью 2023 года. Но не стоит думать, будто вы сразу же сможете установить ее на телефон. Прочитайте наш текст о том, почему не обновляется Андроид, и все станет ясно.

Хотя до релиза четырнадцатого поколения ОС еще много времени, компания Google уже успела выпустить Android 14 Developer Preview — предварительную версию новой операционной системы, созданную для разработчиков. Ей посвящен текст с рассказом о том, как установить Андроид 14.

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Как скачать новую версию Андроид

Установка и скачивание новой версии Андроид доступно только владельцам устройств Google Pixel. Всем остальным необходимо ждать момента официального релиза Android 14, а также интеграции свежей ОС в оболочку производителя смартфона. Обновление прошивки на телефоне прилетит по воздуху, то есть самостоятельно скачивать установочный файл не нужно, а понадобится лишь выполнить несколько простых действий:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «О телефоне». Кликнуть по версии прошивки. Нажать кнопку «Проверить наличие обновлений».

Ожидание выхода апдейта для вашего устройства может занять от 1 до 24 месяцев после релиза нового Андроида. Многие люди до сих пор не смогли установить Android 13 на телефон, и это пускай не самая приятная, но вполне нормальная ситуация. Помните, что свежая версия ОС важна не так сильно, как обновление прошивки, в котором зачастую многие функции появляются быстрее, чем на чистом Андроиде.