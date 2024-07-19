Вышла Android 15 beta 4. Что нового и на какие телефоны можно установить уже сейчас

Google продолжает демонстрировать свою приверженность соблюдению обещанных сроков выпуска Android 15, что является хорошей новостью для разработчиков и пользователей Android-устройств. Компания следует установленному графику, начав с выпуска первых предварительных версий для разработчиков в феврале 2024 года. Сегодня мы наблюдаем очередной важный этап в развитии новой версии операционной системы — выпуск Android 15 beta 4, которая является последней бета-версией перед тем, как Android 15 перейдет в стабильную форму.

Что такое Android 15 beta 4

Android 15 beta 4 представляет собой второй релиз стабильной версии новой платформы. Это означает, что большинство основных функций и API уже зафиксированы и готовы к использованию. Это важный момент для разработчиков, так как они могут начать активно тестировать свои приложения в новой ОС, обеспечивая их совместимость и оптимальную работу к моменту выхода стабильной версии Android 15.

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Несмотря на то, что эта версия является более надежной по сравнению с предыдущими бета-релизами, Google все еще не рекомендует устанавливать ее на основное устройство, которое вы используете ежедневно. Это связано с тем, что в любой бета-версии могут присутствовать ошибки и недоработки, которые могут повлиять на стабильность работы устройства и даже вывести его из строя. Однако, если вы готовы столкнуться с возможными проблемами и хотите опробовать новую версию Android, вы можете установить Android 15 beta 4, но только на некоторые совместимые модели Google Pixel.

Что нового в Android 15 beta 4

Поскольку Android 15 beta 4 компания работает именно над стабильностью платформы, в ней не представлено новых функций. Однако Google внесла одно важное изменение, которое стоит отметить. В этой бета-версии Android 15 удаляется поддержка устаревшего файла шрифта эмодзи на основе PNG (NotoColorEmojiLegacy.ttf). Это изменение означает, что на некоторых устройствах с Android 15, таких как Pixel, будет поддерживаться только векторный файл эмодзи.

Google объясняет, что это решение является логичным шагом в эволюции платформы. Android 13 уже приняла векторный файл эмодзи, а Android 14 сохранила поддержку устаревшего формата только по соображениям совместимости. Теперь, с выходом Android 15, Google считает, что пришло время двигаться вперед и полностью перейти на более современный и эффективный векторный формат эмодзи.

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Когда выйдет Android 15

Хотя Google не называет точной даты выхода финальной версии Android 15, можно сделать некоторые предположения, основываясь на предыдущем опыте и текущем графике выпуска. Учитывая, что серия Pixel 9 должна стартовать 13 августа этого года, и принимая во внимание, что мы уже находимся на стадии близкой к финальной, вполне вероятно, что стабильный релиз Android 15 также появится примерно в это время.

Это согласуется с традиционной стратегией Google по выпуску новых версий Android вместе с новыми флагманскими устройствами Pixel, в котором будет исправлена проблема сканировая отпечатков пальцев. Такой подход позволяет компании продемонстрировать все возможности новой операционной системы на своем новом смартфоне, оптимизированном для работы с последней версией Android.

Что означает выход новой беты Андройд

Для разработчиков и энтузиастов Android текущий этап разработки Android 15 представляет собой отличную возможность глубже изучить новые функции и изменения в операционной системе с минимальными, хоть и все еще сохраняющимися рисками. Это поможет обеспечить плавный переход для пользователей, когда они обновят свои устройства до Android 15.

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В заключение стоит отметить, что выпуск Android 15 beta 4 является важной вехой в развитии новой версии операционной системы Android. Это свидетельствует о том, что Google продолжает совершенствовать свою мобильную платформу, внося изменения, которые улучшают производительность, безопасность и функциональность. Пользователи Android могут ожидать, что стабильная версия Android 15 принесет ряд улучшений и оптимизаций, которые сделают использование их устройств еще более приятным и эффективным.