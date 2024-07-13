Я снова захотел купить Google Pixel. Все из-за одного незначительного изменения

На протяжении своей истории смартфоны Google Pixel сталкивались с различными проблемами, которые порой сохранялись в течение нескольких поколений устройств. Однако компания постепенно устраняла эти недостатки, стремясь улучшить пользовательский опыт. И вот теперь мы стоим на пороге очередного глобального изменения, которое точно оценят многие пользователи. Даже я снова задумываюсь о покупке этого смартфона, который теперь станет намного более интересным.

Что изменится в Google Pixel 9

Одним из наиболее заметных улучшений станет внедрение ультразвукового сканера отпечатков пальцев в грядущей серии Pixel 9. По информации из различных источников, Google планирует использовать именно ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в своих новых смартфонах. Это решение призвано устранить давнюю проблему медленной и ненадежной работы оптического сканера, используемого в предыдущих поколениях.

История сканеров отпечатков пальцев в Pixel началась с традиционных датчиков на задней панели. В Pixel 6 компания перешла на сканеры под дисплеем, но этот переход сопровождался рядом проблем. Пользователи жаловались на низкую скорость и ненадежность разблокировки. Я сам сталкивался с этим и не понимал, как можно было сделать такой плохой сканер в телефоне, которые претендует на то, чтобы тягаться на равных с флагманами. А хуже всего было то, что проблемы сохранялась на протяжении нескольких поколений после этого. Компания пыталась улучшить ситуацию на программном уровне, но получалось это у нее очень слабо.

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Оптический или ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Выбор оптического сканера от компании Goodix оказался не самым удачным решением. В отличие от ультразвуковых аналогов, оптические сканеры более чувствительны к внешним факторам и работают медленнее. Кроме того, они требуют яркой подсветки для считывания отпечатка, что может быть неудобно при использовании в темноте.

В Pixel 9 Google планирует использовать ультразвуковой сканер Qualcomm 3D Sonic Gen 2 (QFS4008), который уже успешно применяется в Samsung Galaxy S24 Ultra. Этот шаг должен значительно улучшить скорость и надежность разблокировки устройства.

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Когда выйдет Pixel 9

Ожидается, что новый сканер будет присутствовать во всех вариантах Pixel 9, за исключением модели Fold, где сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания. Презентация новой линейки смартфонов назначена на 13 августа, и уже на ней нам расскажут обо всех особенностях новинки.

Стоит отметить, что переход на ультразвуковую технологию — это не единственное улучшение, которое ожидает пользователей Pixel 9. Google также работает над оптимизацией программного обеспечения и алгоритмов обработки изображений, чтобы максимально использовать потенциал новых камер. Кроме того, ожидается увеличение скорости беспроводной зарядки и улучшение системы охлаждения для поддержания высокой производительности при длительных нагрузках.

Стоит ли покупать Goole Pixel

Все эти изменения свидетельствуют о том, что Google активно прислушивается к отзывам пользователей и стремится создать действительно конкурентоспособный продукт на рынке премиальных смартфонов. Остается надеяться, что Pixel 9 станет тем устройством, которое наконец-то сможет в полной мере реализовать потенциал чистого Android и инновационных технологий Google.

Фишки флагманов на Android, которые теперь есть даже в недорогих смартфонах.

Вывод прост: компания изменила свой подход к созданию продуктов и начала делать их действительно качественными. Теперь их можно покупать, ведь и обновления теперь выходит по 7 лет, а значит новые функции могут появиться просто путем накатывания новой версии Android. Почему-то теперь я в этом почти не момневаюсь.