Вышла новая бета-версия Android 14 QPR3. Что нового и куда можно установить

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Артем Сутягин

Компания Google продолжает работу над ошибками в последней версии Android 14 QPR3 (Quarterly Platform Release 3), выпустив версию 2.1. Это обновление в значительной степени направлено на исправление ряда проблем, которые были характерны для бета-версии операционной системы. Это обычная практика, ведь над усовершенствованием работают постоянно и обновления время от времени выходят, хотя и не для всех. И вот очередная новинка, о которой мы сейчас поговорим, Ведь так интересно, что из себя представляет обновление.

Вышла новая бета-версия Android 14 QPR3. Что нового и куда можно установить. Не стоит гнаться за бета-версиями Android, хотя в последней их них довольно много изменений. Изображение: WIRED. Фото.

Не стоит гнаться за бета-версиями Android, хотя в последней их них довольно много изменений. Изображение: WIRED

Последнее обновление. Android

Хотя новое крупное обновление Beta 3 ожидается через несколько недель, Google выпускает промежуточное обновление для решения многочисленных проблем. Среди них — частые сбои в работе приложений, проблемы с зарядкой на планшетах Pixel, глюки с навигацией по экрану, ошибки отображения и многое другое.

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Чтобы было проще понять, что именно поменялось, мы собрали полный список важных изменений, который приведен ниже.

Что нового в бета-версии Android 14

  • Исправлена проблема, которая иногда приводила к сбою во время запуска устройства при попытке просмотреть недавние приложения. (Проблема #328803294)
  • Исправлена проблема, из-за которой устройства Pixel Tablet иногда не заряжались при подключении к док-станции. (Выпуск #299800125)
  • Исправлена проблема, из-за которой смахнув вверх с нижней части экрана, вы не всегда возвращались на главный экран.
  • Исправлена проблема, из-за которой расположение уведомлений на экране блокировки отображалось с дополнительными вставками.
  • Исправлены различные проблемы, вызывавшие частые ошибки «Приложение не отвечает» как для системных, так и для сторонних приложений.
  • Исправлена проблема, из-за которой при проведении пальцем вниз из верхней части экрана не всегда отображалась шторка уведомлений.
  • Исправлена проблема, из-за которой на устройствах Pixel Fold иногда при разворачивании устройства отображалась только половина внутреннего экрана.
  • Исправлена проблема, из-за которой настройки обоев пользователя иногда не сохранялись должным образом.
  • Исправлена проблема, из-за которой иногда не работал жест «Быстрое нажатие для запуска действий».
  • Исправлены другие проблемы, влиявшие на стабильность системы, производительность, связь, интерактивность и камеру.

Последнее обновление Beta 2.1 (номер сборки AP21.240305.005) включает патч безопасности от марта 2024. Оно распространяется на устройства Pixel 5a, Pixel 6 серии и 6a, Pixel 7 серии и 7a, Pixel 8 серии, Pixel Tablet и Pixel Fold.

Стоит ли устанавливать бета-версии Android

Из-за постоянных проблем со стабильностью бета-сборок QPR3 обычным пользователям лучше дождаться более отлаженного релиза, прежде чем устанавливать его на свои основные устройства. Пользователи, уже участвующие в программе Android 14 Beta, должны получить обновление автоматически.

Стоит ли устанавливать бета-версии Android. Если устанавливаете бета-версию, будьте готовы не только к новым функциям, но и к ограничениям. Фото.

Если устанавливаете бета-версию, будьте готовы не только к новым функциям, но и к ограничениям.

Ранее мы рассказывали почему не стоит устанавливать ранние обновления, которые находятся в режиме тестирования и не раскатаны на устройства для всех пользователей. Полный ответ можно прочитать в статье о том, почему не стоит устанавливать бета-версии Adnroid.

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Когда лучше обновлять смартфон

Если коротко, то можно сказать, что в этом случае вы получаете сырой продукт, который приведет к проблемам с работоспособностью смартфонов и планшетов. В числе неприятностей можно столкнуться с повышенным расходом заряда аккумулятора, зависаниями устройства, перегревом и прочими вещами. Все это сильно испортит впечатление от использования устройства, но само по себе обновление не даст тех преимуществ, которые стоили бы таких страданий. Проще дождаться публичного запуска готовой версии.

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