Сразу после большого праздника в Китае Xiaomi выпустила целую пачку новых прошивок для смартфонов и планшетов Xiaomi, REDMI и POCO. В списке есть и популярные недорогие модели, и флагманы прошлых лет, а часть версий собрана специально для России. Рассказываю, что внутри, как понять, какая прошивка подходит именно вашему телефону, и как её поставить, если смартфон упорно пишет, что обновлений нет.

Почему после праздников Xiaomi выпустила сразу 32 прошивки

С 1 по 7 октября в Китае отмечали «Золотую неделю» — национальные каникулы, во время которых компании почти не выпускают обновления. Сразу после них Xiaomi наверстала упущенное и разослала 32 новые сборки за один заход.

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Большое число не означает 32 разных нововведения. Это одни и те же плановые обновления, подготовленные для разных моделей и регионов. Летом было похоже: тогда Xiaomi выпустила сразу 28 обновлений HyperOS.

Что изменится на смартфоне после установки

Главное в этой волне — свежий патч безопасности. В 26 версиях он сентябрьский, в шести — августовский. Почти все сборки относятся к HyperOS 3, ещё две вышли на HyperOS 2 для более старых моделей.

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Списки изменений, размер пакетов и смену версии Android для этих прошивок Xiaomi не опубликовала. Поэтому новых функций ждать не стоит: это обслуживающее обновление, а не премьера. Но ставить его всё равно нужно, ведь патч закрывает найденные уязвимости. Зачем вообще нужны такие заплатки, мы объясняли в тексте о том, что такое патч безопасности Android.

Полный список: какие модели получили обновление

Сентябрьское обновление безопасности вышло в 26 сборках. Через косую черту указаны модели-близнецы, которые получают одну и ту же прошивку. В скобках — регион, для которого она предназначена:

Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro — OS3.0.6.0.VLFEUXM (Европа);

— OS3.0.6.0.VLFEUXM (Европа); Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro — OS3.0.7.0.VLFMIXM (глобальная);

— OS3.0.7.0.VLFMIXM (глобальная); Redmi Note 14 Pro 4G — OS3.0.303.0.WOFRUXM (Россия);

— OS3.0.303.0.WOFRUXM (Россия); Redmi Note 14 Pro 4G — OS3.0.303.0.WOFTRXM (Турция);

— OS3.0.303.0.WOFTRXM (Турция); Redmi Note 14 Pro 4G — OS3.0.305.0.WOFMIXM (глобальная);

— OS3.0.305.0.WOFMIXM (глобальная); POCO M7 4G / REDMI 15 4G — OS3.0.303.0.WBORUXM (Россия);

— OS3.0.303.0.WBORUXM (Россия); REDMI Note 15 Pro 4G — OS3.0.304.0.WPFMIXM (глобальная);

— OS3.0.304.0.WPFMIXM (глобальная); POCO C65 / REDMI 13C — OS2.0.212.0.VGPEUXM (Европа);

— OS2.0.212.0.VGPEUXM (Европа); Redmi Pad Pro 5G — OS3.0.303.0.WFSEUXM (Европа);

— OS3.0.303.0.WFSEUXM (Европа); POCO C81 / REDMI A7 Pro — OS3.0.13.0.WBVMIXM (глобальная);

— OS3.0.13.0.WBVMIXM (глобальная); POCO Pad / Redmi Pad Pro — OS3.0.304.0.WNSTRXM (Турция);

— OS3.0.304.0.WNSTRXM (Турция); POCO F7 Ultra / REDMI K80 Pro — OS3.0.305.0.WOMCNXM (Китай);

— OS3.0.305.0.WOMCNXM (Китай); Redmi Note 12 NFC 4G — OS2.0.215.0.VMGEUXM (Европа);

— OS2.0.215.0.VMGEUXM (Европа); POCO F6 Pro / Redmi K70 — OS3.0.303.0.WNKEUXM (Европа);

— OS3.0.303.0.WNKEUXM (Европа); POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKIDXM (Индонезия);

— OS3.0.303.0.WOKIDXM (Индонезия); POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKRUXM (Россия);

— OS3.0.303.0.WOKRUXM (Россия); POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKTWXM (Тайвань);

— OS3.0.303.0.WOKTWXM (Тайвань); POCO F7 Pro / REDMI K80 — OS3.0.303.0.WOKEUXM (Европа);

— OS3.0.303.0.WOKEUXM (Европа); POCO C85 4G / REDMI 15C 4G — OS3.0.302.0.WBNIDXM (Индонезия);

— OS3.0.302.0.WBNIDXM (Индонезия); Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.302.0.WMLMIXM (глобальная);

— OS3.0.302.0.WMLMIXM (глобальная); Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi — OS3.0.303.0.WHXEUXM (Европа);

— OS3.0.303.0.WHXEUXM (Европа); POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.303.0.WOOEUXM (Европа);

— OS3.0.303.0.WOOEUXM (Европа); POCO M8 5G / REDMI Note 15 5G — OS3.0.304.0.WPQMIXM (глобальная);

— OS3.0.304.0.WPQMIXM (глобальная); Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi — OS3.0.303.0.WHXMIXM (глобальная);

— OS3.0.303.0.WHXMIXM (глобальная); Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro — OS3.0.305.0.WMLCNXM (Китай);

— OS3.0.305.0.WMLCNXM (Китай); Redmi Note 14 4G — OS3.0.305.0.WOGMIXM (глобальная).

Больше всего версий досталось POCO F7 Pro и REDMI K80: сразу четыре региональные прошивки. У Redmi Note 14 Pro 4G их три, включая российскую. Не все сборки из этой партии получили сентябрьский уровень безопасности. Шесть прошивок вышли с августовским патчем, и почти все они предназначены для Китая:

POCO X7 / Redmi Note 14 Pro — OS3.0.308.0.WOOCNXM (Китай);

— OS3.0.308.0.WOOCNXM (Китай); POCO M7 5G / Redmi 14R 5G — OS3.0.303.0.WGUCNXM (Китай);

— OS3.0.303.0.WGUCNXM (Китай); POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.303.0.WDTTWXM (Тайвань);

— OS3.0.303.0.WDTTWXM (Тайвань); POCO C95 Pro / REDMI 17 4G — OS3.0.305.0.WDTRUXM (Россия);

— OS3.0.305.0.WDTRUXM (Россия); Xiaomi 14 Ultra — OS3.0.308.0.WNACNXM (Китай);

— OS3.0.308.0.WNACNXM (Китай); Xiaomi 13 Ultra — OS3.0.308.0.WMACNXM (Китай).

Августовский патч не значит, что обновление плохое: оно всё равно новее того, что стоит на смартфоне сейчас. Просто сентябрьские исправления до этих моделей дойдут позже.

Как по номеру понять, для какой страны сборка

Прошивка ставится только на смартфон с тем же регионом. Регион зашит в номере версии: это две буквы перед окончанием XM. Например, в OS3.0.303.0.WOKRUXM буквы RU означают Россию. Расшифровка такая:

RU — Россия;

— Россия; MI — глобальная версия;

— глобальная версия; EU — Европа;

— Европа; TR — Турция;

— Турция; CN — Китай;

— Китай; ID — Индонезия;

— Индонезия; TW — Тайвань.

Китайские и европейские сборки российскому покупателю не подойдут, даже если модель совпадает. Если на смартфоне глобальная прошивка, ему нужна версия с MI, а если российская — с RU. Узнать свой регион можно так:

Откройте «Настройки». Нажмите на карточку с версией HyperOS в верхней части экрана или перейдите в раздел «О телефоне». Посмотрите номер версии: он выглядит как OS2.0.204.0.VLFRUXM. Сравните две буквы перед XM с расшифровкой выше.

Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от модели и версии оболочки. Если у вас китайская прошивка, не пытайтесь поставить поверх неё глобальную: чем это заканчивается, мы рассказывали на примере того, как обновление ломало Xiaomi с неродной прошивкой.

Как поставить обновление через настройки

Самый безопасный способ — официальная раздача по воздуху. Перед началом зарядите смартфон хотя бы до 50% и подключитесь к Wi-Fi, чтобы загрузка не прервалась и не съела мобильный трафик. Дальше действуйте так:

Откройте «Настройки». Нажмите на карточку с версией HyperOS вверху экрана. Нажмите «Проверить обновления». Если новая версия нашлась, нажмите «Скачать». Дождитесь загрузки и нажмите «Перезагрузить», чтобы установить обновление.

Xiaomi раздаёт обновления волнами. Если у знакомого с такой же моделью версия уже пришла, а у вас нет, это не поломка: ваш смартфон просто ещё не дошёл до очереди. Обычно стоит подождать несколько дней и проверить снова.

Что делать, если телефон не видит новую версию

Если ждать не хочется, прошивку можно поставить вручную, не подключая смартфон к компьютеру. Для этого нужен установочный пакет своего региона. Удобнее всего скачать его через MemeOS Enhancer, о котором мы писали в тексте про приложение со скрытыми настройками HyperOS. Сделайте резервную копию данных и действуйте по шагам:

Установите MemeOS Enhancer из RuStore. Найдите в приложении свою модель и откройте раздел со стабильными прошивками. Выберите регион с теми же буквами, что и в номере вашей версии. Скачайте пакет для установки через настройки — файл с расширением .zip. Откройте «Настройки» и нажмите на карточку с версией HyperOS. Нажмите на логотип HyperOS 7–10 раз подряд, пока не появится сообщение о дополнительных функциях обновления. Откройте меню в правом верхнем углу и нажмите «Выбрать файл прошивки». Укажите скачанный файл и подтвердите установку.

MemeOS Enhancer делает сторонняя команда, а не Xiaomi. Поэтому пакет берите только для своей модели и своего региона. Если система пишет, что не может проверить обновление, значит, файл не подходит: удалите его и ничего не ставьте силой.

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Бывает и так, что сама прошивка установлена, а отдельные части системы отстают. Xiaomi обновляет системные приложения, модуль Bluetooth и даже прошивку аккумулятора отдельно, и эти пункты спрятаны глубоко в настройках. Где их искать, мы разбирали в материале о том, где находятся скрытые обновления Xiaomi.