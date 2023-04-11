Уже в этом году Samsung может выпустить первый складной планшет

Складные устройства постепенно шагают по планете. Они набирают популярность и становятся все более массовыми. Мало того, что новые бренды подтягиваются к этой гонке, так и сама конструкция становится все более надежной. Одна только полная защита от воды чего стоит. Но путь еще не закончен, и в ближайшее время нам покажут кое-что интересное — это будет новое устройство для Samsung. Что-то подобное уже было, но только сейчас за это берется южнокорейский гигант, который может в очередной раз перевернуть индустрию.

Выпустит ли Samsung складной планшет

По мере того, как серия Galaxy Tab S9 приближается к запуску, один из источников предположил, что в этом году ряды Samsung могут пополниться неожиданным новым планшетом. По словам информатора Ревегнуса, южнокорейская компания готовит складной планшет под названием «Z Tab». Об этом он сказал в Twitter (запрещена в Российской Федерации). Он заявляет о существовании «высокой вероятности» того, что в этом году этот планшет дебютирует вместе с традиционными планшетами Samsung. Однако, если он не выйдет в 2023 году, Samsung может выпустить его вместе с другими своими складными устройствами в следующем году. В любом случае он где-то рядом и вопрос только в том, успеет ли компания решить все оставшиеся проблемы и подготовить новый продукт до презентации.

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Самые необычные складные телефоны

Samsung не привыкать к нетрадиционным складным устройствам. Кронштейн дисплея компании продемонстрировал множество различных концепций со складными экранами, в том числе Flex Hybrid, который не только складывается, но и выдвигается, превращаясь в 12,4-дюймовое устройство, похожее на планшет. Существуют также концепты Flex S и Flex G с тремя экранами и разными функциями складывания. Мы не можем сказать, будет ли предполагаемый складной планшет Samsung использовать какой-либо из этих дизайнов или он будет чем-то совершенно новым в массовом сегменте.

Ранее ребята из LetsGoDigital также указывали на патент Samsung, в котором указывается некое складное устройство, являющееся планшетом и называющееся «Galaxy Z Fold Tab». Издание продемонстрировало рендеры на основе патента и показало устройство с несколькими складными механизмами и дисплеями, которые могли сгибаться как внутрь, так и наружу. Не стоит рассчитывать, что Samsung выберет такой сложный дизайн для складного планшета. Почти наверняка это будет более простая и надежная конструкция, но устройство все равно будет сложнее телефона. Как минимум из-за размеров.

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Стоит ли ждать складной планшет

Хотя я советую отнестись к информации о складном планшете Samsung с долей скептицизма, мы не впервые слышим о таком гаджете в этом году. Например, Йогеш Брар (Yogesh Brar) также указал в прошлом месяце, что Samsung планирует выпустить в этом году тройное складывающееся устройство. Это вполне может быть планшет, поскольку мы уже много знаем о Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, и ожидается, что ни один из них не претерпит значительных изменений в дизайне.

5 проблем складных смартфонов, которые до сих пор не решены.

Сейчас, когда уже есть даже ноутбуки, представляющие собой полностью складной сенсорный экран, отрицать вероятность появления складного планшета как-то нелогично. Его появление не просто вероятно, а оно неотвратимо. Это просто вопрос времени.

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Пора ли покупать складной телефон

Я сам некоторые время пользовался складными устройствами, среди которых были Huawei Mate Xs, Samsung Galaxy Z Fold 3, Huawei P50 Pocket и некоторые другие. Все они были несколько сырыми, но процесс совершенствования технологий был очень заметен. Если у нас появится еще несколько устройств от лидера индустрии складных телефонов, то через пару лет мы точно можем получить отличную раскладушку. А не об этом ли мы мечтали лет десять назад, когда представляли себе телефон будущего? Ну, уж точно не о камере с разрешением 200 Мп.