5 проблем складных смартфонов, которые до сих пор не решены

Когда был представлен самый первый Samsung Galaxy Fold, многие ждали от смартфонов в подобном форм-факторе прорыва и переворота индустрии. Но, как оказалось, недостатков у него на тот момент было слишком много. Самый заметный из них — это невероятно маленький внешний экран, который не позволял использовать смартфон с удобством, не раскладывая. В следующих версиях вопрос со вторым дисплеем более-менее закрыли, но остальные проблемы как были еще в первом поколении, так с тех пор и тянутся.

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Ощущение, то ли у производителей нет желания их как-то решать, то ли махнули рукой “и так сойдет”. В этом материале собрали пять самых заметных недоработок складных смартфонов, которые тянутся во всех моделях с самого начала и раздражают также сильно, как и в самый первый день.

Складные экраны смартфонов

Что бесит больше всего в современных раскладушках? Я думаю, что вы со мной согласитесь, что это складка на внутреннем экране. Как производители не выкручиваются в промо-материалах как не просят фотографировать их под правильными углами в большинстве смартфонов складка реально портит восприятие картинки. И ладно бы она просто бликовала и мешала воспринимать экран в этой части.

В дополнение к этому она еще и четко прощупывается. А на моделях по типу Galaxy Flip именно в этом месте начинаются самые главные проблемы с экраном. В сети можно найти примеры, как прямо на складке экран просто лопается или там как-будто появляется пузырь. Приятного мало. На сегодняшний день существующая технология сгиба не позволяет полностью избавиться от нее не только визуально, но и тактильно. Поэтому, если вы нацелились на покупку подобного устройства, будьте к этому готовы.

Телефон с защитой от воды

Когда вы покупаете дорогое флагманское устройство, то ждете от него мало того, что качественные материалы и сборку, так еще и защиту от воды и пыли. Сможете сходу назвать хоть одну раскладушку с защитой IP68? Скорее всего, нет, потому что таких не существует. На сегодняшний день раскладушки Samsung имеют защиту по стандарту IPX8.

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Как можете заметить, после P следует литера X, что свидетельствует о том, что корпус смартфонов негерметичен и в него может попадать пыль. Радует здесь хотя бы высокий уровень защиты от воды. Но надо иметь в виду, что гаджет не рассчитан на работу под водой ведь она может попадать внутрь. Просто не оказывает вредного воздействия. Вот если бы была защита IP68, то совсем другой разговор. Здесь же вы отдаете огромные деньги за смартфон, а он даже толком не защищен.

Складные смартфоны с гибким экраном

Уже достаточно давно даже в дешевых смартфонах экран прикрыт стеклом, а не пластиком. Для многих это стало своего рода эталоном. Ведь значительно приятнее тактильно использовать именно стеклянные экраны. Опустим вопрос с качеством и прочностью этого самого стекла. Просто сам факт. Из-за особенностей технологии использовать стекло в том понимании, как мы в нему привыкли, в складных смартфонах невозможно.

Там задействуется ультратонкое стекло UTG, которое выдерживает большое количество сгибаний-разгибаний. Правда, по ощущениям оно похоже больше не пластик. В совокупности со складкой выглядит это все, откровенно говоря, не очень. Вы покупаете дорогой смартфон, а в нем вроде бы и революционная технология, но какая-то она куцая и смотрится дешево.

Характеристики смартфонов

Но если на экран еще можно сделать скидку и предположить, что это одни из первых версий, которые получат дальнейшее логическое развитие, то ограничение по спецификациям вызывает небольшое разочарование. Из-за толщины корпуса, с которой нельзя переборщить, иначе в сложенном виде устройство будет напоминать кирпич, производители вынуждены использовать не самую топовую начинку. Так, Galaxy Fold 4 до сих пор имеет такую же емкость аккумулятора 4400 мАч, что и предыдущие версии. А о камере, аналогичной Galaxy S22 Ultra с качественным оптическим зумом, даже не приходится мечтать.

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Можно вспомнить и Xiaomi Mix Fold 2, в который не доложили беспроводную зарядку. А если посмотреть на Galaxy Flip 4, то он имеет две камеры по 12 мегапикселей. Хотя даже смартфоны А-серии оснащены модулями с большим разрешением. Один из аргументов — возможное удорожание при изменении спецификаций. Но пользователь и так платит большие деньги. Как по мне, так уже не будет разницы. Зато у покупателя не появится вопросов, почему в якобы самом технологичном устройстве придержали начинку.

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Складной смартфон — цена

Ну и самая главная проблема всех складных смартфонов на сегодняшний день — это их цена. Это самые дорогие смартфоны, которые даже в минимальных комплектациях стоят дороже, чем многие классические флагманы. Просто сравните: Samsung Galaxy Z Fold 4 $1799, iPhone 14 Pro Max $1099. Существенная разница? Мягко говоря, да. А ведь Айфон все считают самым дорогим смартфоном. И это на фоне того, что отдельные модели найти на глобальном рынке — то еще испытание. Только Samsung, Moto и Huawei поставляют свои устройства в разные страны.

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Раскладушки от Xiaomi, Honor, Oppo и Vivo можно купить исключительно в Китае с местными прошивками и соответствующим набором ограничений. Поэтому если вы захотите необычную раскладушку, то выбор у вас будет сильно ограничен или придется страдать с китайской прошивкой. И это за ваши деньги. Причем, как мы выяснили в самом начале, совсем не маленькие. Так может, проще взять классический смартфон с хорошими характеристиками? Судя по всему, именно так считает большинство покупателей и голосует рублем за классику.