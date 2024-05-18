Взял планшет Blackview MEGA 1. Именитым брендам стоит у него поучиться

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Герман Вологжанин

Рынок планшетов на Андроид очень противоречив. С одной стороны, перед нами открывается большой выбор устройств от самых разных производителей (как известных, так и не очень), с другой — все они представляют собой крайности. Хочешь аппарат от проверенного бренда — переплачивай за имя, желаешь сэкономить — бери кота в мешке. И вот как в такой ситуации сделать правильный выбор? Я попытался выйти из этого порочного круга, примерив на себя обе крайности.

Взял планшет Blackview MEGA 1. Именитым брендам стоит у него поучиться. Проверил, на что способен планшет от не самого известного бренда. Фото.

Проверил, на что способен планшет от не самого известного бренда

Еще в прошлом году я покупал планшет Xiaomi Pad 6 (читай — устройство от известного бренда), который вызвал у меня противоречивые эмоции из-за скудного комплекта поставки и плохой реализации оболочки. Не удивительно, что через несколько месяцев мне захотелось попробовать что-то новое, и это желание в конечном итоге вылилось в обзор Blackview MEGA 1.

Узнать цену Blackview MEGA 1

Цена планшета Blackview MEGA 1

Планшет Blackview MEGA 1 я взял на AliExpress, где его продают примерно за 15-20 тысяч рублей в зависимости от наличия или отсутствия скидок. Исходя из цены делаем вывод, что перед нами недорогое устройство с намеком на средний класс. Это выражается как в характеристиках Blackview MEGA 1, так и в его комплекте.

Цена планшета Blackview MEGA 1. Другим производителям стоит взять пример с Blackview и класть помимо планшета комплект аксессуаров. Фото.

Другим производителям стоит взять пример с Blackview и класть помимо планшета комплект аксессуаров

Содержимое коробки Blackview MEGA 1 подкупает, так как внутри помимо планшета лежат:

  • кабель с USB-C на USB-C;
  • адаптер питания на 33 Вт;
  • ключ для извлечения лотка;
  • защитное стекло;
  • чехол-книжка с функцией подставки;
  • стилус.

Блок питания Blackview MEGA 1 отличается компактностью, поскольку выполнен в формате GaN, а на экран планшета помимо транспортировочной сразу нанесена защитная пленка. Правда, высоким качеством она не отличается: лишена олеофобного покрытия и быстро царапается. Поэтому особо придирчивым людям стоит ее снять и пользоваться устройством без защиты или сразу установить комплектное стекло.

Цена планшета Blackview MEGA 1. Стилус самый простой но зато сразу в комплекте. Фото.

Стилус самый простой но зато сразу в комплекте

Стилус в комплекте самый простой без какого-либо намека на функциональность Apple Pencil: обычный карандаш для рисования или взаимодействия с экраном без тактильного контакта. Чехол-книжка не имеет магнитной основы: Blackview MEGA 1 держится в нем на тугих клипсах, из-за чего устройство проблематично извлекать, зато сам аксессуар отличается легкостью, что идет ему в плюс.

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Большой планшет на Андроиде

Герой обзора чуть больше стандартных планшетов на Android, ведь он получил экран на внушительные 11.5 дюйма. При этом заявленные 528 граммов веса распределены равномерно, благодаря чему Blackview MEGA 1 комфортно держать даже в одной руке, да и чехол почти не утяжеляет устройство.

Большой планшет на Андроиде. Планшет большой, но довольно легкий. Фото.

Планшет большой, но довольно легкий

Корпус Blackview MEGA 1 цельнометаллический за исключением пластиковой вставки со стороны камеры. Она необходима для вывода антенн, а это — прекрасный повод сказать, что планшет поддерживает 4G и функцию записи звонков без предупреждения. В его гибридный слот, расположенный на правом торце (в вертикальной ориентации), можно установить две симки формата Nano-SIM или одну SIM-карту в комбинации с MicroSD-накопителем объемом до 1 ТБ, если встроенных 256 ГБ кому-то покажется мало.

Большой планшет на Андроиде. В кнопку питания на верхнем торце встроен сканер отпечатков, также планшет поддерживает разблокировку по лицу. Фото.

В кнопку питания на верхнем торце встроен сканер отпечатков, также планшет поддерживает разблокировку по лицу

Кнопки регулировки громкости также вынесены на правый торец. Сверху, как и снизу, располагается пара динамиков (в общей сложности — 4), а еще — кнопка питания со встроенным сканером отпечатков, что редко встречается в недорогих планшетах на Андроид. Разъема для подключения проводных наушников без переходника, к сожалению, нет.

Планшет для просмотра фильмов

Blackview MEGA 1 получил IPS-экран на 11.5 дюйма. Имея не самое высокое разрешение 2000×1080 точек, он не отличается запредельной четкостью, но при этом, если держать устройство на рекомендованном расстоянии 30 сантиметров, пиксели разглядеть невозможно.

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Экран Blackview MEGA 1 хорошо подходит для просмотра фильмов. Этому способствует широкоформатное соотношение сторон 16:10. А вот динамики оставили неоднозначное впечатление. Они довольно громкие и не хрипят, да и расположение на противоположных торцах создает необходимый эффект стерео, однако звуку не хватает баса и объема, как на спикерах более дорогих моделей с поддержкой Dolby Atmos.

Планшет для просмотра фильмов. Широкоформатный экран позволяет смотреть видео почти без полос, а имеющиеся отступы можно убрать, не потеряв ничего важного. Фото.

Широкоформатный экран позволяет смотреть видео почти без полос, а имеющиеся отступы можно убрать, не потеряв ничего важного

Еще одна важная фишка планшета с большим дисплеем — высокая частота обновления 120 Гц. Она делает анимации на дисплее очень плавными, что создает приятные впечатления при скроллинге экрана. В настройках лучше принудительно выбрать 120 Гц, так как смарт-режим не всегда адекватно подбирает герцовку для используемых приложений.

Планшет для просмотра фильмов. С высокой герцовкой приятно листать AndroidInsider.ru и не только. Фото.

С высокой герцовкой приятно листать AndroidInsider.ru и не только

Единственный недостаток экрана Blackview MEGA 1 — невысокая яркость. На улице в солнечную погоду ее откровенно недостаточно. Однако никаких проблем в помещении нет, благо автояркость отрабатывает корректно.

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Оболочка DokeOS_P 4.0 на базе Android 13

Планшет работает на операционной системе Android 13, которая причесана фирменной оболочкой DokeOS_P 4.0. Она сходу получает от меня лайк за квадратные иконки, возможность отключить панель задач, а также полное отсутствие рекламы и спам-уведомлений из встроенных приложений.

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Стандартных программ здесь вообще немного, но все самое нужное есть:

  • утилита для оптимизации системы и очистки мусора;
  • программа для передачи данных с Андроид на Андроид;
  • «Морозилка» для ограничения работы редко используемых приложений;
  • геймерский раздел для ускорения игр.

Помимо базовых программ вроде калькулятора и блокнота присутствует целая россыпь приложений Google, установленных по умолчанию. Открытием для меня стала Kids Space. Это своего рода детский режим, позволяющий адаптировать планшет для ребенка и настроить родительский контроль.

Оболочка DokeOS_P 4.0 на базе Android 13. У оболочки приятный внешний вид и ничего лишнего. Фото.

У оболочки приятный внешний вид и ничего лишнего

К оформлению настроек прошивки нет никаких вопросов. Все четко и без каких-либо косяков перевода. Единственное, что расположение и название некоторых пунктов меню поначалу кажется необычным для человека, никогда не пользовавшегося Blackview на DokeOS.

Оболочка DokeOS_P 4.0 на базе Android 13. Меню полностью переведено на русский язык и не содержит ошибок. Фото.

Меню полностью переведено на русский язык и не содержит ошибок

Основная претензия касается дальнейших обновлений планшета. Очевидно, производитель выпустит пару-тройку небольших фиксов, но крупных апдейтов ждать не стоит. Впрочем, серьезной проблемой это не является. Отсутствие больших обновлений никак не повлияет на поддержку игр и программ в течение ближайших 6-7 лет.

Планшет для работы с документами

Интересная фишка DokeOS_P 4.0, которую я не встречал на других планшетах, — режим ПК, доступный через настройки устройства. После его активации оболочка превращается в некое подобие Windows с характерными для нее окнами, панелью задач и кнопкой «Пуск» для быстрого доступа к приложениям.

Планшет для работы с документами. Вот так выглядит режим ПК на планшете Blackview. Фото.

Вот так выглядит режим ПК на планшете Blackview

Пускай я не использую планшет в качестве альтернативы ноутбука, но могу с уверенностью сказать, что Blackview MEGA 1 отлично справится и с этой ролью. Ведь 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, доступной по умолчанию, дают большой простор для работы в режиме многозадачности.

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Не хватает только клавиатуры. Однако ее можно приобрести отдельно при заказе планшета или заменить виртуальным средством ввода, благо Blackview MEGA 1 оснащен вибромотором с какой-никакой тактильной отдачей.

Купить Blackview MEGA 1 с клавиатурой

Планшет на процессоре Helio G99

А как насчет игр на планшете? Blackview MEGA 1 работает на процессоре Helio G99, который я называл и продолжаю называть лучшим решением для недорогих Android-устройств. Он набирает свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu и демонстрирует отсутствие троттлинга.

Планшет на процессоре Helio G99. Стандартные показатели для Helio G99. Фото.

Стандартные показатели для Helio G99

Возможностей процессора достаточно, чтобы выставить максимальные настройки графики в Asphalt 9 в режиме 60 FPS. Вот только с такими параметрами случаются просадки, из-за чего в требовательных играх лучше охладить свой пыл до средних показателей.

Планшет на процессоре Helio G99. На игры производительности Helio G99 тоже хватит. Фото.

На игры производительности Helio G99 тоже хватит

В более простых играх вроде Brawl Stars и Standoff 2 планшет Blackview MEGA 1 показывает отличную плавность геймплея и на максималках. Поэтому в случае, если устройством периодически будет пользоваться ребенок, разочарованным от игровых возможностей он точно не останется.

Сколько баллов в AnTuTu должен набирать планшет, и почему это важно

С аккумулятором на 8800 мАч и энергоэффективным процессором работает Blackview MEGA 1 долго. В день активного тестирования мне удалось разрядить его лишь на 50%, а при обычном сценарии использования с вечерним просмотром фильмов и серфингом в браузере уходит не более 15-20% в сутки. Плюс ко всему заряжается планшет Blackview MEGA 1 довольно быстро: почти с нуля до 100% ему требуется меньше 2-х часов.

Камера планшета Blackview MEGA 1

Несмотря на то, что камера планшета обычно играет второстепенную роль, в случае с Blackview MEGA 1 о ней нужно поговорить отдельно, поскольку устройство получило в свое распоряжение 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1, обычно используемый в смартфонах, больше заточенных под фото.

Камера планшета Blackview MEGA 1. Днем камера делает очень четкие снимки. Фото.

Днем камера делает очень четкие снимки

Днем Blackview MEGA 1 выдает отличные снимки, к которым невозможно придраться: никакого мыла и максимальная четкость. Также в приложении камеры доступен ночной режим, позволяющий делать сносные фотографии даже при слабом освещении. Для планшета это большая редкость.

Камера планшета Blackview MEGA 1. Достойный результат ночной съемки для недорогого планшета. Фото.

Достойный результат ночной съемки для недорогого планшета

Фронтальная камера проще. Ей тяжело справиться с контровым светом, а в темноте она и вовсе пасует, однако в своем основной сценарии видеозвонков возможностей фронталки будет более чем достаточно.

Камера планшета Blackview MEGA 1. Фронталка проще, но тоже ничего. Фото.

Фронталка проще, но тоже ничего

Задняя камера умеет записывать видео в 2K (1440p), а передняя — в FullHD (1080p). Увы, только в режиме 30 FPS и без поддержки электронной стабилизации. Так что смартфон камера Blackview MEGA 1 точно не заменит.

Стоит ли покупать Blackview MEGA 1

Как ни странно, Blackview MEGA 1 получился очень хорошим планшетом, несмотря на скептические ожидания от продукта не самого известного бренда. Он выносит именитых конкурентов своим ультимативным комплектом поставки, а его оболочка DokeOS доказывает, что для стабильного функционирования системы и хорошей локализации не нужна огромная команда разработчиков.

Стоит ли покупать Blackview MEGA 1. Blackview MEGA 1 определенно стоит своих денег. Фото.

Blackview MEGA 1 определенно стоит своих денег

Купить Blackview MEGA 1

В то же время стоит отметить, что Blackview MEGA 1 — планшет без изысков. Да, у него хороший для своей цены процессор и большой экран, но дисплей не может похвастать высоким запасом яркости, а динамики — глубиной звука. Впрочем, если кто-то из вас будет искать недорогой планшет для работы и развлечений, не обходите стороной Blackview MEGA 1. Это достойная модель, не имеющая критических недостатков.

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