Почему не стоит покупать планшеты Xiaomi. Делюсь своим опытом

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Герман Вологжанин

Войдя в тройку самых популярных производителей смартфонов в мире, компания Xiaomi нацелилась на завоевание рынка планшетов, что вполне логично. Судя по статистике продаж, перезапуск линейки таких устройств оказался удачным. По мере расширения модельного ряда планшеты Xiaomi продолжают набирать популярность, а новинки компании нередко называют лучшей альтернативой Apple iPad. Но я в корне не согласен с подобным мнением. И, проведя почти месяц с Xiaomi Pad 6, готов рассказать, почему вам не стоит покупать ни этот, ни какой-либо другой планшет Xiaomi.

Почему не стоит покупать планшеты Xiaomi. Делюсь своим опытом. У планшетов Xiaomi слишком много недостатков. Фото: GadgetByte. Фото.

У планшетов Xiaomi слишком много недостатков. Фото: GadgetByte

Что входит в комплект планшета Xiaomi

Львиная доля минусов планшетов Xiaomi объясняется завышенными ожиданиями, которые могут возникнуть после опыта использования смартфонов компании. В частности, это касается комплекте поставки. Покупая любой смартфон Xiaomi дороже 10 тысяч рублей, помимо самого устройства человек получает целую россыпь аксессуаров от защитной пленки до чехла. Но в случае с планшетами все иначе.

Что входит в комплект планшета Xiaomi. Чехол, защитное стекло и другие аксессуары придется докупать отдельно. Фото: Jeremy Dufour — ENG. Фото.

Чехол, защитное стекло и другие аксессуары придется докупать отдельно. Фото: Jeremy Dufour — ENG

Вне зависимости от стоимости устройства комплект планшета Xiaomi состоит исключительно из документации и зарядки, а ведь довольно жадная Samsung кладет в коробку со своими флагманскими моделями стилус. Можно докупить фирменные аксессуары, но есть пара нюансов. Во-первых, они совместимы не со всеми моделями. Во-вторых, цена аксессуаров недалеко ушла от стоимости продуктов Apple. Например, фирменная клавиатура для планшета Xiaomi в российских магазинах продается за 10 тысяч рублей.

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Как долго заряжается планшет

К чему еще нас приучила Xiaomi? К быстрой зарядке! Даже недорогие смартфоны наподобие Redmi Note 11 комплектуются блоком питания на 33 Вт, который восстанавливает энергию устройства всего за 1 час, а Redmi Note 11 Pro+ 5G по текущей цене в 25 тысяч рублей и вовсе заряжается за 15 минут. А что с планшетами?

Как долго заряжается планшет. С таким блоком питания планшет будет заряжаться очень долго. Фото: Zeibiz. Фото.

С таким блоком питания планшет будет заряжаться очень долго. Фото: Zeibiz

Планшет Redmi Pad SE, чья официальная цена в России составляет почти 20 тысяч рублей, комплектуется блоком питания на 10 Вт. Но, даже если вы подключите его к быстрому адаптеру для смартфона, он будет заряжаться почти 3 часа. Флагманские модели тоже не являются скоростными: Xiaomi Pad 6 тратит на восстановление энергии почти 2 часа. Планшеты Xiaomi заряжаются долго, и это серьезный недостаток для каждого, кто планирует пользоваться устройством часто и автономно.

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Функции планшетов Xiaomi

На глобальном рынке у Xiaomi нет ни одного планшета с поддержкой SIM-карт. То есть вы не сможете воспользоваться мобильным интернетом, а что еще важнее — GPS. Так что планшет в качестве навигатора — это тоже не про Xiaomi.

Функции планшетов Xiaomi. Планшеты Xiaomi лишены многих полезных функций. Фото.

Планшеты Xiaomi лишены многих полезных функций

Кроме того, планшеты Xiaomi лишают базовых компонентов, влияющих на комфорт при использовании. Даже у флагмана Xiaomi Pad 6 нет вибромотора, из-за чего отсутствует тактильная отдача при наборе текста. Еще одна проблема — плохая реализация автояркости. Если на смартфонах компании для регулировки используется два сенсора (спереди и сзади), то на планшетах датчик освещения располагается только на лицевой панели. Поэтому автояркость работает медленнее и допускает больше ошибок.

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Недостатки MIUI Pad

Помимо аппаратных компонентов есть у планшетов Xiaomi минусы и на программном уровне. Их виновником является оболочка MIUI Pad, которой был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Пытаясь адаптировать прошивку под планшеты, Xiaomi забыла о важных функциях. В MIUI Pad есть полноэкранный индикатор в виде полоски, но он не отключается. То же самое касается панели задач, преследующей вас во всех приложениях.

Недостатки MIUI Pad. Программное обеспечение планшетов Xiaomi тоже далеко от идеала. Фото: Typical Tech Lad. Фото.

Программное обеспечение планшетов Xiaomi тоже далеко от идеала. Фото: Typical Tech Lad

При этом возможности кастомизации MIUI Pad сильно ограничены, ведь в оболочке нет магазина обоев, тем и шрифтов. Также отсутствует хоть какая-то ясность относительно политики обновлений. Сколько апдейтов Android получит планшет, на протяжении какого времени будут поступать свежие патчи безопасности — обо всем этом Xiaomi предпочитает не говорить, хотя владельцам смартфонов компания предоставляет гарантии и держит свои обязательства.

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Какой планшет Xiaomi купить

Наконец, планшетов Xiaomi так мало, что выбрать модель под собственные нужды становится намного сложнее, чем в случае со смартфоном. Судите сами, сейчас на глобальном рынке доступны:

Остальные модели либо потеряли свою актуальность, либо продаются только в Китае. С одной стороны, это хорошо, ведь нет путаницы, но с другой — даже при всем желании вы не сможете купить дешевый планшет или флагманскую модель с топовым железом. Чтобы закрыть потребность в таких устройствах, придется рассматривать предложения других производителей.

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