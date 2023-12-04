Почему не стоит покупать планшеты Xiaomi. Делюсь своим опытом

Войдя в тройку самых популярных производителей смартфонов в мире, компания Xiaomi нацелилась на завоевание рынка планшетов, что вполне логично. Судя по статистике продаж, перезапуск линейки таких устройств оказался удачным. По мере расширения модельного ряда планшеты Xiaomi продолжают набирать популярность, а новинки компании нередко называют лучшей альтернативой Apple iPad. Но я в корне не согласен с подобным мнением. И, проведя почти месяц с Xiaomi Pad 6, готов рассказать, почему вам не стоит покупать ни этот, ни какой-либо другой планшет Xiaomi.

Что входит в комплект планшета Xiaomi

Львиная доля минусов планшетов Xiaomi объясняется завышенными ожиданиями, которые могут возникнуть после опыта использования смартфонов компании. В частности, это касается комплекте поставки. Покупая любой смартфон Xiaomi дороже 10 тысяч рублей, помимо самого устройства человек получает целую россыпь аксессуаров от защитной пленки до чехла. Но в случае с планшетами все иначе.

Вне зависимости от стоимости устройства комплект планшета Xiaomi состоит исключительно из документации и зарядки, а ведь довольно жадная Samsung кладет в коробку со своими флагманскими моделями стилус. Можно докупить фирменные аксессуары, но есть пара нюансов. Во-первых, они совместимы не со всеми моделями. Во-вторых, цена аксессуаров недалеко ушла от стоимости продуктов Apple. Например, фирменная клавиатура для планшета Xiaomi в российских магазинах продается за 10 тысяч рублей.

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Как долго заряжается планшет

К чему еще нас приучила Xiaomi? К быстрой зарядке! Даже недорогие смартфоны наподобие Redmi Note 11 комплектуются блоком питания на 33 Вт, который восстанавливает энергию устройства всего за 1 час, а Redmi Note 11 Pro+ 5G по текущей цене в 25 тысяч рублей и вовсе заряжается за 15 минут. А что с планшетами?

Планшет Redmi Pad SE, чья официальная цена в России составляет почти 20 тысяч рублей, комплектуется блоком питания на 10 Вт. Но, даже если вы подключите его к быстрому адаптеру для смартфона, он будет заряжаться почти 3 часа. Флагманские модели тоже не являются скоростными: Xiaomi Pad 6 тратит на восстановление энергии почти 2 часа. Планшеты Xiaomi заряжаются долго, и это серьезный недостаток для каждого, кто планирует пользоваться устройством часто и автономно.

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Функции планшетов Xiaomi

На глобальном рынке у Xiaomi нет ни одного планшета с поддержкой SIM-карт. То есть вы не сможете воспользоваться мобильным интернетом, а что еще важнее — GPS. Так что планшет в качестве навигатора — это тоже не про Xiaomi.

Кроме того, планшеты Xiaomi лишают базовых компонентов, влияющих на комфорт при использовании. Даже у флагмана Xiaomi Pad 6 нет вибромотора, из-за чего отсутствует тактильная отдача при наборе текста. Еще одна проблема — плохая реализация автояркости. Если на смартфонах компании для регулировки используется два сенсора (спереди и сзади), то на планшетах датчик освещения располагается только на лицевой панели. Поэтому автояркость работает медленнее и допускает больше ошибок.

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Недостатки MIUI Pad

Помимо аппаратных компонентов есть у планшетов Xiaomi минусы и на программном уровне. Их виновником является оболочка MIUI Pad, которой был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Пытаясь адаптировать прошивку под планшеты, Xiaomi забыла о важных функциях. В MIUI Pad есть полноэкранный индикатор в виде полоски, но он не отключается. То же самое касается панели задач, преследующей вас во всех приложениях.

При этом возможности кастомизации MIUI Pad сильно ограничены, ведь в оболочке нет магазина обоев, тем и шрифтов. Также отсутствует хоть какая-то ясность относительно политики обновлений. Сколько апдейтов Android получит планшет, на протяжении какого времени будут поступать свежие патчи безопасности — обо всем этом Xiaomi предпочитает не говорить, хотя владельцам смартфонов компания предоставляет гарантии и держит свои обязательства.

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Какой планшет Xiaomi купить

Наконец, планшетов Xiaomi так мало, что выбрать модель под собственные нужды становится намного сложнее, чем в случае со смартфоном. Судите сами, сейчас на глобальном рынке доступны:

Остальные модели либо потеряли свою актуальность, либо продаются только в Китае. С одной стороны, это хорошо, ведь нет путаницы, но с другой — даже при всем желании вы не сможете купить дешевый планшет или флагманскую модель с топовым железом. Чтобы закрыть потребность в таких устройствах, придется рассматривать предложения других производителей.