Почему Helio G99 — до сих пор лучший процессор для недорогого Android-смартфона

Жизнь мобильного процессора скоротечна. Так, флагманские чипы ежегодно сменяют друг друга, и место условного Snapdragon 8 Gen 2 уже через 12 месяцев занимает Snapdragon 8 Gen 3. Правда, есть исключения, одно из которых — процессор Helio G99. Этот чип появился в 2022 году, что не мешает ему оставаться, пожалуй, самым популярным решением для недорогого Android-смартфона. Но чем обусловлена востребованность отнюдь не самой однокристальной системы, и почему до сих пор Helio G99 — хороший процессор?

Характеристики Helio G99

Популярность MediaTek Helio G99 объясняется его начинкой, сумевшей опередить свое время. Хотя чипсет вышел пару лет назад, даже на фоне процессоров 2024 года он смотрится очень интересно.

Характеристики Helio G99 Количество ядер 8 Архитектура ядер 2хCortex-A76 (2.2 ГГц)

6хCortex-A55 (2.0 ГГц) Видеочип Mali-G57 MP2 (1100 МГц) Тип ОЗУ LPDDR4X Тип ПЗУ UFS 2.2 Техпроцесс 6 нм (TSMC)

Главное достоинство Helio G99 — современный техпроцесс 6 нм (чем меньше, тем лучше). Для сравнения: предшественник Helio G96 использует норму 12 нм, а флагманские решения наподобие Snapdragon 8 Gen 3 — 4 нм. Актуальный техпроцесс вкупе с умеренной производительностью становится залогом феноменальной автономности смартфонов на Helio G99. Так, realme 10 в тесте GSMArena может непрерывно воспроизводить видео в течение почти 20 часов, а realme 8 на Helio G95 (12 нм) — всего 17 часов. В играх разница еще более ощутимая, а в комбинированном сценарии использования устройства на Helio G99 спокойно работают полтора-два дня от одного заряда.

Несмотря на шикарную автономность, производительность однокристальной системы MediaTek тоже не вызывает нареканий. За счет актуальных ядер ЦПУ Cortex-A76, двухядерного видеочипа и поддержки быстрого накопителя стандарта UFS 2.2 процессор Helio G99 в AnTuTu набирает более 400 тысяч баллов. Этого достаточно и для повседневных задач, и для требовательных игр на средних настройках графики.

Чем Helio G99-Ultra отличается от Helio G99

В 2024 году у Helio G99 появился наследник — процессор Helio G99-Ultra. Он установлен в смартфоне POCO M6 Pro, и пока эта модель является редким носителем «Ультры» наряду с Redmi Note 13 Pro. Но что дает эта приставка?

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К сожалению, ни на сайте MediaTek, ни на сайте POCO не проводится сравнение Helio G99 vs Helio G99-Ultra, а программы для просмотра характеристик смартфона зачастую идентифицируют новый чип как G99 без дополнительных приставок. Ультра-версия тоже выполнена по техпроцессу 6 нм, имеет в своем распоряжении набор ядер с аналогичной частотой, но в AnTuTu Helio G99-Ultra набирает уже 450 тысяч баллов, если брать за основу результаты POCO M6 Pro в этом тесте.

С чем связан прирост производительности Helio G99-Ultra в бенчмарках — непонятно. Потому не стоит придавать большое значение дополнительной приставке. Смартфон на Helio G99-Ultra будет чуточку мощнее, но на практике вы это вряд ли заметите.

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Сравнение Helio G99 со Snapdragon 680/685/695

Куда интереснее выглядит сравнение Helio G99 с другими 8-ядерными процессорами, выполненными по норме 6 нм, которые встречаются в недорогих Android-смартфонах. Давайте на них и посмотрим.

Характеристики Helio G99 Snapdragon 680 Snapdragon 685 Snapdragon 695 Архитектура ядер 2хCortex-A76 (2.2 ГГц)

6хCortex-A55 (2.0 ГГц) 4хCortex-A73 (2.4 ГГц)

4хCortex-A53 (1.9 ГГц) 4хCortex-A73 (2.8 ГГц)

4хCortex-A53 (1.9 ГГц) 2хCortex-A78 (2.2 ГГц)

6хCortex-A55 (1.8 ГГц) Видеочип Двухъядерный Mali-G57 MP2 (1100 МГц) Одноядерный Adreno 610 (1114 МГц) Одноядерный Adreno 610 (1260 МГц) Двухъядерный Adreno 619 (950 МГц) Техпроцесс 6 нм (TSMC) 6 нм (TSMC) 6 нм (TSMC) 6 нм (TSMC) Результат в AnTuTu 409K (450K в Helio G99-Ultra) 309K 344K 440K Стоимость смартфонов От 9 000 ₽ От 7 500 ₽ От 13 000 ₽ От 16 000 ₽

В сравнении Helio G99 vs Snapdragon 680 процессор MediaTek выносит своего конкурента одной левой. Он работает на более современных ядрах ЦПУ, обеспечивающих менее выраженной энергопотребление при большей производительности, а двухъядерный видеочип не оставляет ни единого шанса одноядерному Adreno 610. То же самое касается сравнения Helio G99 vs Snapdragon 685.

А вот в противостоянии Helio G99 vs Snapdragon 695 ситуация сложнее. Процессор Qualcomm использует еще более современные ядра, а его видеочип Adreno 619 лучше подходит для игр и ресурсоемких задач графики за счет двукратного увеличения шейдерных блоков. На практике это выглядит так: в PUBG Mobile на минималках Helio G99 выдает в среднем 66 FPS, а Snapdragon 695 — 72 FPS.

Учитывая тот факт, что разница в части производительности невелика, а цена смартфонов на Snapdragon 695 выше, чипсет Helio G99 все равно кажется более предпочтительным.

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Почему стоит купить смартфон на Helio G99

После сравнения с конкурентами стало очевидно: Helio G99 — не просто хороший, а, возможно, и лучший мобильный процессор по соотношению цены и характеристик. Устройства на базе этого чипа стоят недорого, но при этом обеспечивают быструю работу за счет хорошей производительности и внутренней памяти стандарта UFS 2.2, да и в играх однокристальная система показывает себя более чем достойно.

Но какой смартфон на Helio G99 купить? Самый доступный вариант — POCO M5, чья цена в российской рознице стартует с отметки в 9 тысяч рублей. Это хороший аппарат для тех, кто хочет получить максимальную производительность за свои деньги и в то же время готов простить недорогому устройству сравнительно медленную зарядку и довольно тусклый экран. Среди более сбалансированных телефонов на Helio G99 стоит выделить:

А лучшим смартфоном на Helio G99 однозначно является POCO M6 Pro. Модель 2024 года оснащена безрамочным AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, 64-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, зарядкой мощностью 67 Вт, но главное — разогнанной версией чипсета с приставкой «Ultra». И, несмотря на огромное количество достоинств, цена POCO M6 Pro на AliExpress сейчас составляет всего 15-16 тысяч рублей. Это определенно лучший смартфон за свои деньги на топовом процессоре.