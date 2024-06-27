5 фишек камеры Android, на которые нужно обратить внимание при выборе смартфона

Около 10 лет назад смартфоны вытеснили портативные цифровые фотоаппараты, которыми сейчас почти никто не пользуется. Произошло это не случайно, ведь за последние годы камера на Андроид претерпела серьезные изменения и по многим параметрам превзошла свои узкоспециализированные аналоги. В то же время при выборе телефона массовый покупатель продолжает обращать внимание на ничего не говорящее количество мегапикселей. Если вы делаете точно так же, то бросьте эту затею и взгляните на 5 фишек камеры смартфона, почти всегда гарантирующих высокое качество фото и видео.

Оптическая стабилизация камеры

Чтобы минимизировать количество смазанных снимков, выбирайте смартфоны с оптической стабилизацией, которая нивелируют тряску рук. Она будет особенно полезна в сценариях съемки при недостаточном освещении, когда камера использует длинную выдержку для высветления картинки.

Как узнать, поддерживает ли телефон оптическую стабилизацию? Для этого просто взгляните на его характеристики. Если рядом с количеством мегапикселей стоит аббревиатура «OIS» — значит, оптостаб на месте. Кстати, сейчас он есть даже в недорогих смартфонах до 15000 рублей наподобие POCO M6 Pro.

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Ночной режим на Андроид

В отличие от оптической стабилизации, ночной режим фото — фишка программного, а не аппаратного уровня, поэтому проверить ее наличие через характеристики не получится. В идеале нужно подержать смартфон в руке, изучив приложение его камеры.

Ночной режим камеры — настоящее спасение в сценариях съемки при недостатке света. Он делает картинку светлее, даже если смартфон оснащен посредственным сенсором. Так что обязательно проверьте его наличие в приложении, особенно если покупаете недорогую модель. В устройствах среднего уровня и выше ночной режим Андроид есть всегда.

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Цифровая стабилизация при записи видео

Цифровая стабилизация почти не связана с оптической и является исключительно программной фишкой, влияющей не на фото, а на видео. Она будет полезна всем, кто снимает ролики на телефон, но при этом узнать о ее наличии через характеристики не получится. Придется либо самостоятельно проверять устройство, либо изучать обзоры.

Чтобы узнать, есть ли цифровая стабилизация на телефоне, нужно запустить приложение камеры и перейти в режим «Видео». Далее сымитируйте тряску рук и посмотрите, как ведет себя видоискатель. Если картинка трясетя — стабилизации нет. Если она остается более-менее плавной — EIS на месте. В некоторых случаях перед этим нужно включить специальную функцию, активирующую стабилизатор.

Обратите внимание, что в зависимости от мощности процессора телефона цифровая стабилизация камеры может оказаться недоступна при определенных параметрах видео. К примеру, в 1080p (30 fps) EIS есть, а в 1080p (60 fps) и 4K (30/60 fps) — нет. Поэтому нужно проверить сразу несколько режимов.

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Фото в формате HEIC

Следующая программная фишка камеры телефона Андроид будет полезна всем, кто любит делать много фотографий и постоянно испытывает проблемы с недостатком свободного места. В настройках приложения обязательно проверьте, есть ли там переключатель формата HEIC или HEIF.

HEIC (HEIF) — альтернативный JPG формат изображения, позволяющий делать фото того же качества, экономя при этом до 50% свободного места. Ведь снимки в HEIC весят в два раза меньше, чем аналогичные кадры в JPG.

Поддержка HEIC на телефоне целиком ложится на плечи разработчиков устройства. Именно они должны позаботиться об интеграции этого современного формата.

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Камера с оптическим зумом

Наконец, если вы любите делать фото объектов на расстоянии и вообще довольно часто используете зум на телефоне, старайтесь выбирать устройства с телеобъективом или перископическим модулем.

Это дополнительная камера, позволяющая усилить приближение картинки. Так, если обычный смартфон наподобие POCO M6 Pro не имеет дополнительного модуля и снимает с максимальным зумом 10x, то realme 12 Pro+ с перископической камерой выдает аж 120x. В то же время при съемке с одинаковой кратностью приближения (например, 5x), качество на realme будет значительно выше.

Узнать, есть ли на телефоне оптический зум, можно в характеристиках устройства, где помимо основной камеры должен быть заявлен телевик или перископ. Но лучше проверить приближение камеры Андроид прямо в магазине, взяв устройство в руки.