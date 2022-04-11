5 настроек камеры Xiaomi, которые пригодятся каждому

Смартфоны Xiaomi уже давно зарекомендовали себя как одни из лучших на рынке. Не зря ведь их нарекли званием топ за свои деньги. При этом далеко не каждый пользователь с этим утверждением согласен. В противовес крутизне этих устройств критики обычно приводят в пример камеру. Дескать, посмотрите, ни один Xiaomi не умеет снимать так же качественно, как iPhone или Google Pixel. Спорить с этим утверждением сложно, но мы будем! Предлагаем вашему вниманию 5 настроек Xiaomi, которые помогут улучшить качество фото и раскроют весь потенциал вашего гаджета.

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Сканирование QR-кода на Xiaomi

В две тысячи двадцать второй раз вам говорю — удалите приложения для сканирования QR-кодов со своего телефона. Начиная с Android 10, Google добавил возможность, благодаря которой вы можете без проблем считывать QR-код прямо из камеры. Обычно эта настройка активирована по умолчанию, но лучше проверить все самостоятельно:

Откройте приложение Камера на Xiaomi.

Далее нажмите на три стопки в правом углу, нажмите на кнопку Настройки.

Включите тумблер напротив пункта Сканировать QR-коды.

Как убрать водяной знак на Сяоми

Первое, что я бы сделал при настройке камеры на Xiaomi, отключил водяной знак. Это та самая надпись в нижней части снимка, на которой красуется надпись Shot on AI Dual Camera. Понятно, что большинству пользователей это не нравится. Во-первых, такая иконка всерьез уродует кадры, во-вторых, выкладывать фотографию с водяным знаком — такая себе идея.

После того как вы уже сделали фотографию, убрать водяной знак на Xiaomi будет сложнее, поэтому предлагаю сразу отключить эту функцию в Настройках:

Откройте приложение Камера на своем Xiaomi.

Нажмите на иконку стопки в правом верхнем углу, перейдите в Настройки.

Далее найдите пункт Водяной знак и отключите тумблер напротив этого параметра.

Вообще, каждый уважающий себя пользователь Xiaomi должен выключить эту настройку в первый день после покупки смартфона. Я крайне удивляюсь, когда знакомые скидывают фото с водяным знаком. А когда такое выкладывают в соцсети, вообще ужас.

Как улучшить камеру на Xiaomi

После избавления от водяного знака, перейдем к улучшению качества фото на Xiaomi. Параметров здесь очень много, нас будут интересовать только те, которые подойдут всем пользователям без исключения. Вы всегда можете покопаться в Настройках самостоятельно и выбрать все необходимые вам параметры.

Чтобы улучшить камеру на Xiaomi, вам необходимо:

Откройте приложение Камера на своем Xiaomi.

Нажмите на иконку стопки в правом верхнем углу.

Тапните на кнопку Улучшение в нижней строке настроек.

Так выглядит режим автоматической ретуши фотографии. Это будет особенно актуально, если вы фотографируете портреты. С помощью этой функции можно убрать на фото прыщи, сделать кожу гладкой, подчеркнуть черты лица. Имейте в виду, что при съемке в таком режиме детали на фотографии будут теряться.

Плюс, покопайтесь в меню настроек, которые находятся по обе стороны от иконки Улучшения. Да и вообще, обратите внимание на верхнюю панель настроек внутри Камеры, там много интересного. Сегодня мы этого касаться не будем, ибо настройки будут зависеть от конкретной модели.

Можно ли улучшить качество фото на телефоне Xiaomi

Далее перейдем непосредственно в Настройки смартфона. Опять же, параметров выше крыши, выделите себе полчаса времени и разберитесь в каждом пункте. Я расскажу лишь про те параметры, на которые сам обращаю внимание. Один из них — настройка Качества фото:

Перейти в Настройки вашего смартфона, перейти в раздел Камера.

Затем найти параметр Качество фото, указать Высокое.

После этого перейти в раздел Формат кадра, выбрать Широкоформатный 16:9.

После изменения параметра Качество фото фотографии на вашем смартфоне не будут сжиматься в размере, а значит детализация вырастет в разы. Насчет формата кадра все не так однозначно. Я рекомендую выставить 16:9, так как большая часть современных устройств имеет именно такое соотношение сторон. Просматривать снимки будет банально удобнее.

Настройки камеры на Xiaomi

Кроме очевидного параметра Качество фото и настройки соотношения сторон, есть еще несколько параметров, которые помогут вам делать качественные фото на Xiaomi. Я ни в коем случае не претендую на звание Фотографа, но для простого пользователя выставление этих настроек может оказаться весьма полезным.

Откройте настройки на вашем смартфоне.

Далее перейдите в раздел Камера, пролистайте вниз.

Здесь должны находиться несколько важных параметров: режим экспозиции, контрастность, насыщенность, резкость.

Далее предлагаю вкратце разобрать каждый из них и выставить оптимальные настройки:

Режим экспозиции. Рекомендую установить Центровзвешенный. Так камера смартфона будет распределять яркость от точки фокусировки с постепенным затуханием к краям кадра.

Рекомендую установить Центровзвешенный. Так камера смартфона будет распределять яркость от точки фокусировки с постепенным затуханием к краям кадра. Контрастность. Эта настройка камеры поможет камере видеть различие между контрастными элементами изображения. Я рекомендую выбрать Среднюю.

Эта настройка камеры поможет камере видеть различие между контрастными элементами изображения. Я рекомендую выбрать Среднюю. Насыщенность. Если грубо, то насыщенность цвета — его отличие от равного по яркости серого цвета. Рекомендую выбрать Среднюю.

Если грубо, то насыщенность цвета — его отличие от равного по яркости серого цвета. Рекомендую выбрать Среднюю. Резкость. Под резкостью понимают распознавание границ между объектами на фото. Лучше выставить среднюю, так фотографии будут выглядеть естественнее.

Почему сейчас самое лучшее время, чтобы купить смартфон.

Смартфоны Xiaomi хороши тем, что предлагают множество разных настроек. Кроме камеры здесь можно прокачать еще кучу параметров. Если не в курсе, обязательно прочтите нашу статью на эту тему. Ну и за одно узнайте, какие настройки лучше отключить на Xiaomi прямо сейчас. Используйте свой смартфон рационально.

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