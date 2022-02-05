Настройки Xiaomi, которые надо отключить прямо сейчас

Среди пользователей смартфонов на Android существует мнение, что Xiaomi покупают только из-за демократичной стоимости. На самом деле это далеко не так. Да, стоимость устройства — важный параметр, но далеко не единственный. Каждый, кто хоть какое-то время ходил с телефоном известного китайского бренда, знает, насколько удобны эти телефоны. Во многом это заслуга фирменной оболочки MIUI, в которую то и дело добавляются новые фишки. Вот только далеко не все пользователи знают о ее тонкостях. Кроме разных полезных фич здесь существуют такие настройки, которые, по хорошему, следует отключить сразу после того, как смартфон попал к вам в руки. О них сегодня и поговорим.
Сразу же скажем, что в этой статье мы не будем касаться нежелательных настроек Android. О них много писали мои коллеги. Сегодня коснемся в большей степени настроек смартфонов Xiaomi и фирменной оболочки MIUI.
Как отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi.
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Как отключить включение экрана при уведомлении на Xiaomi
Включение экрана при уведомлении — крайне неудобная функция в смартфоне. Во-первых, она сильно подрывает вашу конфиденциальность, ибо каждый видит, кто и что вам написал, а во-вторых, прилично жрет аккумулятор. Особенно включение экрана раздражает ночью. Телефон то загорается, то потухает, и так по несколько раз. Предлагаю отключить эту функцию раз и навсегда.
Чтобы убрать включение экрана при уведомлении на Xiaomi, вам понадобится:
- Перейти в Настройки.
- Далее найти раздел Уведомления.
- Тапнуть на значок Экран блокировки.
- Далее перейти в пункт Формат и выбрать Не показывать уведомления.
Здесь же есть параметр Пробуждать при взятии в руки и Использовать двойное касание для пробуждения. Если для вас эти настройки не так важны, можете их тоже отключить.
Как отключить карусель обоев на Xiaomi
Карусель обоев - это функция, которая позволяет настроить автоматическую смену заставок на экране блокировки вашего смартфона.
По факту — еще один параметр, который сильно раздражает многих пользователей, потребляет немалое количество заряда аккумулятора и кушает интернет-трафик.
Чтобы отключить карусель обоев на Ксиоми, вам понадобится:
- Перейти в Настройки.
- Далее зайти в раздел Блокировка экрана.
- Пролистать вниз и перейти в подраздел Карусель обоев.
- Выключить тумблер напротив Включить Карусель обоев.
Если вдруг вы являетесь поклонником этой фишки, то хотя бы пролистайте все параметры в меню Карусели обоев. Отключите функцию Обновлять через Интернет и настройте категории изображений.
Xiaomi не подключается к Wi-Fi
В Настройках смартфонов Xiaomi есть одна интересная фича — Помощник Wi-Fi. С ее помощью вы можете выбирать лучшую сеть из всех доступных в автоматическом режиме. Но работает она далеко не идеально. Бывает так, что вы хотите подключиться к одной Wi-Fi сети, а смартфон автоматически подключается к другой. В итоге — паника и раздражение.
Во всем виноват помощник Wi-Fi, который позволяет выбирать лучшую сеть автоматически. За годы использования Xiaomi я пришел к выводу, что лучше эту функцию полностью отключить. Пусть выбор Wi-Fi сети будет занимать чуть дольше времени, но зато я точно буду уверен, что все работает так, как этого хочу я.
Отключить помощник Wi-Fi можно следующим образом:
- Перейдите в Настройки.
- Далее Wi-Fi, Помощник Wi-Fi.
- Выключите все тумблеры.
Едва ли я мог подумать, что вместо точки доступа моего второго смартфона, мой Xiaomi захочет подключиться к сети местного ресторана. Надеюсь, что в будущих обновлениях MIUI фишка будет работать лучше, но пока она далеко не идальна.
Как скрыть верхнее меню в недавних приложениях на Xiaomi
Еще одна фишка MIUI, которая меня крайне раздражает. Думаю, что все владельцы Xiaomi видели иконки приложений, которые появляются при переходе в меню многозадачности. Там обычно располагается Очистка, Игры, Антивирус и прочие ненужные значки.
Антивирус, вы серьезно? По-моему в 2022 году все уже поняли, что скачивать себе подобные приложения просто бессмысленно. Если нет — ознакомьтесь с этим материалом.
Чтобы скрыть верхнее меню в недавних приложениях, вам понадобится:
- Перейти в Настройки.
- Далее зайти в раздел Рабочий стол.
- Найти раздел Недавние приложения.
- Выключить соответствующий тумблер.
Теперь меню многозадачности будет выглядеть гораздо круче, чем это было раньше. Ничего лишнего, только необходимые приложения.
Как отключить режим разработчика на Xiaomi
Режим разработчика - фишка Android-смартфонов, позволяющая гибко настраивать различные функции смартфона, недоступные для простого пользователя: отслеживать активность центрального и графического процессора, включать отладку по USB и оптимизацию MIUI.
О последней настройке не так давно рассказывал автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов. В своей статье он говорил, что такое оптимизация MIUI, зачем она нужна и кому следует выключить этот параметр. Если интересуетесь темой, обязательно прочтите.
Я считаю, что большинству пользователей включать эти параметры не стоит. Да, покопавшись в настройках режима разработчика можно найти много интересного, но эта фишка работает явно не на широкую публику. Те, кому режим нужен, знают о нем хорошо. Для остальных я бы порекомендовал его отключить.
Чтобы отключить режим разработчика на Xiaomi, вам понадобится:
- Перейти в Настройки.
- Далее пролистать вниз до пункта Расширенные настройки.
- Выключить тумблер напротив пункта Для разработчиков.
Часто этот параметр пользователи включают абсолютно бездумно. Одни делают это по совету товарищей, другие начитаются разных рекомендаций в интернете. Я все-таки предлагаю оставить все эти фишки тем, кто со своим смартфоном на ты.
Скрытые функции смартфонов Xiaomi, о которых должен знать каждый.
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