Настройки Xiaomi, которые надо отключить прямо сейчас

Среди пользователей смартфонов на Android существует мнение, что Xiaomi покупают только из-за демократичной стоимости. На самом деле это далеко не так. Да, стоимость устройства — важный параметр, но далеко не единственный. Каждый, кто хоть какое-то время ходил с телефоном известного китайского бренда, знает, насколько удобны эти телефоны. Во многом это заслуга фирменной оболочки MIUI, в которую то и дело добавляются новые фишки. Вот только далеко не все пользователи знают о ее тонкостях. Кроме разных полезных фич здесь существуют такие настройки, которые, по хорошему, следует отключить сразу после того, как смартфон попал к вам в руки. О них сегодня и поговорим.

Сразу же скажем, что в этой статье мы не будем касаться нежелательных настроек Android. О них много писали мои коллеги. Сегодня коснемся в большей степени настроек смартфонов Xiaomi и фирменной оболочки MIUI.

Как отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi.

Как отключить включение экрана при уведомлении на Xiaomi

Включение экрана при уведомлении — крайне неудобная функция в смартфоне. Во-первых, она сильно подрывает вашу конфиденциальность, ибо каждый видит, кто и что вам написал, а во-вторых, прилично жрет аккумулятор. Особенно включение экрана раздражает ночью. Телефон то загорается, то потухает, и так по несколько раз. Предлагаю отключить эту функцию раз и навсегда.

Чтобы убрать включение экрана при уведомлении на Xiaomi, вам понадобится:

Перейти в Настройки.

Далее найти раздел Уведомления.

Тапнуть на значок Экран блокировки.

Далее перейти в пункт Формат и выбрать Не показывать уведомления.

Здесь же есть параметр Пробуждать при взятии в руки и Использовать двойное касание для пробуждения. Если для вас эти настройки не так важны, можете их тоже отключить.

Как отключить карусель обоев на Xiaomi

Карусель обоев - это функция, которая позволяет настроить автоматическую смену заставок на экране блокировки вашего смартфона.

По факту — еще один параметр, который сильно раздражает многих пользователей, потребляет немалое количество заряда аккумулятора и кушает интернет-трафик.

Чтобы отключить карусель обоев на Ксиоми, вам понадобится:

Перейти в Настройки.

Далее зайти в раздел Блокировка экрана.

Пролистать вниз и перейти в подраздел Карусель обоев.

Выключить тумблер напротив Включить Карусель обоев.

Если вдруг вы являетесь поклонником этой фишки, то хотя бы пролистайте все параметры в меню Карусели обоев. Отключите функцию Обновлять через Интернет и настройте категории изображений.

Xiaomi не подключается к Wi-Fi

В Настройках смартфонов Xiaomi есть одна интересная фича — Помощник Wi-Fi. С ее помощью вы можете выбирать лучшую сеть из всех доступных в автоматическом режиме. Но работает она далеко не идеально. Бывает так, что вы хотите подключиться к одной Wi-Fi сети, а смартфон автоматически подключается к другой. В итоге — паника и раздражение.

Во всем виноват помощник Wi-Fi, который позволяет выбирать лучшую сеть автоматически. За годы использования Xiaomi я пришел к выводу, что лучше эту функцию полностью отключить. Пусть выбор Wi-Fi сети будет занимать чуть дольше времени, но зато я точно буду уверен, что все работает так, как этого хочу я.

Отключить помощник Wi-Fi можно следующим образом:

Перейдите в Настройки.

Далее Wi-Fi, Помощник Wi-Fi.

Выключите все тумблеры.

Едва ли я мог подумать, что вместо точки доступа моего второго смартфона, мой Xiaomi захочет подключиться к сети местного ресторана. Надеюсь, что в будущих обновлениях MIUI фишка будет работать лучше, но пока она далеко не идальна.

Как скрыть верхнее меню в недавних приложениях на Xiaomi

Еще одна фишка MIUI, которая меня крайне раздражает. Думаю, что все владельцы Xiaomi видели иконки приложений, которые появляются при переходе в меню многозадачности. Там обычно располагается Очистка, Игры, Антивирус и прочие ненужные значки.

Антивирус, вы серьезно? По-моему в 2022 году все уже поняли, что скачивать себе подобные приложения просто бессмысленно. Если нет — ознакомьтесь с этим материалом.

Чтобы скрыть верхнее меню в недавних приложениях, вам понадобится:

Перейти в Настройки.

Далее зайти в раздел Рабочий стол.

Найти раздел Недавние приложения.

Выключить соответствующий тумблер.

Теперь меню многозадачности будет выглядеть гораздо круче, чем это было раньше. Ничего лишнего, только необходимые приложения.

Как отключить режим разработчика на Xiaomi

Режим разработчика - фишка Android-смартфонов, позволяющая гибко настраивать различные функции смартфона, недоступные для простого пользователя: отслеживать активность центрального и графического процессора, включать отладку по USB и оптимизацию MIUI.

О последней настройке не так давно рассказывал автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов. В своей статье он говорил, что такое оптимизация MIUI, зачем она нужна и кому следует выключить этот параметр. Если интересуетесь темой, обязательно прочтите.

Я считаю, что большинству пользователей включать эти параметры не стоит. Да, покопавшись в настройках режима разработчика можно найти много интересного, но эта фишка работает явно не на широкую публику. Те, кому режим нужен, знают о нем хорошо. Для остальных я бы порекомендовал его отключить.

Чтобы отключить режим разработчика на Xiaomi, вам понадобится:

Перейти в Настройки.

Далее пролистать вниз до пункта Расширенные настройки.

Выключить тумблер напротив пункта Для разработчиков.

Часто этот параметр пользователи включают абсолютно бездумно. Одни делают это по совету товарищей, другие начитаются разных рекомендаций в интернете. Я все-таки предлагаю оставить все эти фишки тем, кто со своим смартфоном на ты.

Скрытые функции смартфонов Xiaomi, о которых должен знать каждый.

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