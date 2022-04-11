Почему сейчас самое лучшее время, чтобы купить смартфон

Если полтора месяца назад россияне переживали за санкции и дальнейший рост цен на технику, то к апрелю ситуация сильно изменилась: с 2014 годом нет ничего общего, ведь курс подскочил и вернулся обратно — аж к уровню 2020 года. Помните ли вы такое? Я — нет. Поэтому есть уверенность в том, что именно сейчас, да, вот в этот самый момент, нужно задуматься о покупке смартфона, а лучше — взять и купить его. Именно тот, что вы хотели уже давно, но не решались приобрести его. Объясняем, почему нужно покупать смартфон прямо сейчас и не откладывать это ни в коем случае.

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Сколько сейчас стоят смартфоны

После резкого скачка курсов валют смартфоны заметно подорожали — мы оперативно изучили ситуацию и написали статью о том, что лучше на время отложить покупку, так сказать, до лучших времен. И вот они настали: за это время реселлеры стали делать приятные скидки на смартфоны: условный Samsung Galaxy S21 FE можно купить по докризисным ценам да и другие модели тоже стоят вменяемых денег.

Даже iPhone, на который редко бывают скидки, снова стоит как в октябре-ноябре. Также подешевели б/у смартфоны: временный рост цен коснулся вторичного рынка, но отразился на нем не так сильно. Тем не менее, если у вас остался старенький телефон, то продавайте его, пока есть возможность выручить чуть больше обычного.

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Как купить смартфон в рассрочку

С момента, когда были введены санкции, многие банки и реселлеры свернули программу рассрочек и кредитования: где-то оплата смартфона по частям пропала совсем, в других местах был уменьшен срок оплаты по частям. В общем, купить смартфон стало сложнее. Сейчас все постепенно возвращается на круги своя: журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов, рассказал о том, как купить iPhone в рассрочку — способ работает до сих пор.

Также стоит обратить внимание и на то, что есть возможность оплатить в рассрочку смартфон (и любую другую покупку) на АлиЭкспресс — об этом мы также рассказывали в нашей статье. Так что, это еще одна весомая причина обновить устройство в наше непростое время.

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Поставки смартфонов в Россию

Купить смартфон прямо сейчас — отличная идея еще и по той причине, что из-за санкций возникли проблемы с логистикой: производителям сложнее доставлять устройства из-за закрытых границ, поэтому они сокращают поставки и увеличивают срок. Кстати, приостановка поставок Apple в Россию также связана с усложнившейся логистикой, то же самое — у Samsung, хотя компания не планировала приостанавливать деятельность в России.

По сообщениям продавцов, запасов тех же iPhone осталось на пару месяцев — на это же стоит опираться, если соберетесь покупать телефон другого производителя. Поэтому не откладывайте — нужно покупать смартфоны сейчас, пока они есть в наличии. Иначе, в худшем случае, придется ждать доставки на протяжении нескольких недель или даже месяцев — оно вам надо?

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Подорожают ли смартфоны

Кстати, высока вероятность того, что смартфоны попросту подорожают — опять же, из-за их нехватки, сложностей в поставках, а также нестабильного курса рубля. Никто не знает, что будет завтра. Так, в начале марта Росстат сообщал, что на начало марта электроника подорожала в среднем на 4%, но безумного спроса, как в 2014 году, не было.

Дожидаться улучшения ситуации — все равно, что сидеть в казино и уповать на удачу до последнего. Сегодня новый смартфон может стоить вменяемых денег, а через неделю или месяц — подорожает в полтора раза. Тем более, для покупки есть практически все условия, описанные выше.

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Какой смартфон лучше купить в 2022 году

Самый лучший смартфон на сегодня — это Samsung Galaxy S21 FE. И вот почему: смартфон вышел не так давно и по умолчанию ничем не уступает более старшим моделям. У него и мощный аккумулятор, и отличная производительность. S21 FE — этакий iPhone 11 от Samsung, в котором идеально всё по приятной цене. Он, кстати, почти не уступает обычному S21 — мы даже подробно разбирали эти модели.

Также стоит отметить Samsung Galaxy A52 — хороший недорогой смартфон, который очень любят читатели нашего Telegram-чата. Сейчас он тоже продается по докризисным ценам, поэтому нет причин откладывать его покупку на потом. Напомню, что месяц назад подорожали даже бюджетники.