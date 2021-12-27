Скрытые функции смартфонов Xiaomi, о которых должен знать каждый

Вот уже несколько лет смартфоны Xiaomi по праву носят звание народных. Пользователи любят их за доступные цены, крутой дизайн и, конечно, за наличие большого количества разных фишек, которых лишены владельцы других гаджетов. Да, их фирменная MIUI не лишена недостатков, но если подойти к вопросу с другой стороны, едва ли существует хоть один смартфон с такими программными возможностями. Сегодня хотелось бы поделиться личными открытиями, которые я сделал в своем телефоне за время его использования.

Не так давно мы уже рассказывали вам о советах для владельцев смартфонов Xiaomi, где поделились банальными фишками устройств этого бренда, которые почему-то вызывают затруднение у пользователей.

Тогда одна из наших читательниц сказала, что никогда не слышала про создание скриншота свайпом тремя пальцами, что немного повергло меня в шок и, конечно, натолкнуло на идею новой статьи. Если вы тоже не в курсе — переходите, узнавайте.

Режим чтения Xiaomi

Давайте честно. Мы проводим со смартфоном большую часть своей жизни: смотрим YouTube и листаем ленту Инстаграм дома, звоним и пользуемся офисными приложениями на работе. Понятно, что глаза вам за такое спасибо не скажут. Помочь сберечь зрение сможет специальный режим, который доступен для большинства владельцев телефонов китайского бренда.

Режим чтения создан специально на этот случай. С его помощью смартфон отключает часть подсветки экрана и делает просмотр текста в темноте гораздо комфортнее. Да, цветопередача немного исказится и лента в Инстаграм не будет выглядеть так круто, как раньше, но для чтения это настоящий маст хэв.

Что включить режим чтения на телефоне Xiaomi, вам достаточно:

Разблокировать смартфон.

Смахнуть шторку сверху и развернуть ее.

Нажать на иконку глаза рядом с фонариком.

Да, сперва пользоваться гаджетом в таком режиме будет непривычно, но уже спустя некоторое время вы заметите, насколько это удобно. А если вдруг что-то не понравится — режим всегда можно настроить под себя. Для этого перейдите в Настройки, Дисплей, Режим чтения.

Ксиаоми быстро разряжается

Одна из любимых функций смартфонов этого бренда. Она выручала меня уже тысячи раз, но пользователи ее почему-то не очень любят. Во всяком случае, я не видел чтобы кто-то из ближнего окружения вообще слышал про экономию заряда на Xiaomi.

Режим экономии энергии работает на всех смартфонах примерно одинаково. Отключает настройки геолокации, немного сбавляет яркость и все в таком духе. Но экстренный режим экономии на Xiaomi лично меня поверг в шок.

С его помощью можно не только отключить фоновые процессы, но и завершить работу всех неактивных приложений в фоне. Плюс, все параметры гибко настраиваются, что не может не радовать.

Чтобы активировать режим экономии на Xiaomi, вам необходимо:

Перейти в Настройки.

Далее Питание и производительность.

Далее снова Питание.

Настройте все параметры так, как удобно вам.

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Как записать разговор на Xiaomi

Казалось бы довольно простая функция, но насколько полезная. Конечно, в компании Xiaomi это понимали и поэтому предложили очень крутые инструменты для реализации данной фичи. Чтобы записать разговор на Ксиоми, достаточно лишь нажать одну кнопку во время звонка. Она находится чуть выше от клавиш набора.

Но я предлагаю вам полностью автоматизировать процесс. Мало кто знает, но в Xiaomi есть отдельный инструмент, который позволяет не только автоматически записать звонок, но и настроить запись разговора на отдельные номера.

Для этого:

Переходим в Настройки.

Далее Системные приложения, Телефон.

Затем кликаем на Запись вызовов.

Включаем тумблер напротив Записывать вызовы автоматически.

Внизу указываем Выбранные номера и выбираем отдельные контакты.

В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что новых функций в смартфоне пользователям не нужно. Гораздо выигрышнее выходит улучшить уже имеющиеся фичи. Xiaomi в этом смысле выше всяких похвал. Браво!

Как включить эквалайзер на Xiaomi

Эквалайзер — очень убойная вещь. Всего каких-то пару кнопок настолько улучшают качество звука, что аж настроение поднимается. Кто-кто, а Xiaomi не могли остаться в стороне и не добавить фишку в свои устройства.

Функция немного скрыта в настройках. Чтобы включить ее, необходимо будет провести несколько простых манипуляций с устройством:

Подключаем наушники.

Переходим в Настройки, Дополнительно.

Находим пункт Наушники и звуковые эффекты.

Включаем тумблер напротив Усилитель звука Mi Sound.

Переходим в Эквалайзер.

Здесь можно сколько угодно баловаться с разными настройками и тонко подгонять значения для комфортного прослушивания. Плюс, в параметрах есть отдельный пункт По умолчанию. Если тапнуть на него, можно выбрать готовые варианты настроек для разных жанров.

Этими фишками я пользуюсь буквально каждый день и абсолютно не считаю их уникальными. Да, далеко не все производители предоставляют такие возможности, но вы ведь знали, что покупаете Xiaomi, которая богата на разные фичи.

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Если у вас есть какие-то свои личные фишки, предлагаю написать об этом в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже. Будет интересно прочесть.