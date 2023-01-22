Как отправить фото без потери качества на Андроиде. Собрали все способы

Представьте, что вы сделали крутую фотографию, и вам хочется показать ее близким не через социальные сети, которые гарантированно пережимают изображение, а просто отправив каким-либо способом, чтобы было видно все детали. Но все популярные мессенджеры тоже портят качество картинки. И вот тут возникает главная проблема: как поделиться исходной фотографией? При определенной сноровке это не вызовет каких-то серьезных вопросов, ведь Андроид предлагает множество разных способов для этого.

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Можно скинуть изображение или любой другой файл в оригинальном качестве через Bluetooth, по проводу, дав ссылку на скачивание из облака, переслав по электронной почте или воспользоваться мессенджерами, применив небольшую хитрость. Рассказываем обо всех способах, которые позволят отправить фото, видео или любой файл без сжатия и потери качества.

Как передать файлы по блютузу

Самый простой и надежный способ передать файл — это скинуть по Bluetooth. Да также, как мы это делали еще когда телефоны были кнопочными. У этого варианта есть один серьезный минус: если адресат находится не рядом с вами, то сделать этого вы банально не сможете. Поэтому вспоминать про него стоит только в той ситуации, когда получатель находится в радиусе вашей видимости и готов принимать файл. Сделать это можно следующим образом:

Через центр управления включите Bluetooth.

Откройте Галерею и найдите нужное фото или видео.

Не открывая его на весь экран, выделите с помощью удержания пальца.

Нажмите кнопку “Отправить” и найдите в нижней строке Bluetooth.

Выберите устройство получателя из списка и дождитесь, пока он подтвердит прием файла.

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После этого нужно дождаться, когда файл перекинется. Главное — не отходите далеко от устройства получателя файла. Помните, что оптимальным расстоянием между устройствами можно считать до десяти метров. В остальных случаях может значительно уменьшиться скорость или вообще пропасть соединение.

Как отправить фото в Телеграме

Но что делать, если получателя с вами рядом нет, а передать фотографию или видео необходимо в исходном качестве? Здесь стоит воспользоваться проверенными временем мессенджерами. Например, Телеграмом. Правда, отправлять фото просто так не стоит, иначе приложение его пережмет. Чтобы этого избежать, его следует отправить как файл. Делается это так:

Откройте Телеграм и зайдите в чат, в который вы хотите отправить файл.

Нажмите на скрепку и в появившемся окошке выберите вкладку “Файл”.

В зависимости от типа файла выберите откуда его стоит загрузить. В случае с фото и видео это будет Галерея.

Отметьте галочками нужные файлы и отправьте их.

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Для стопроцентной гарантии отсутствия сжатия можно сделать архив с фотографиями и отправить его:

Откройте приложение “Проводник” и переключитесь в режим просмотра файлов.

Выберите DCIM и перейдите в папку Camera.

Отметьте галочками нужные фотографии, нажмите на многоточие в правом нижнем углу и добавьте их в архив.

Осуществите отправку полученного архива по инструкции выше. Только при выборе места, откуда взять файл выберите “Внутреннее хранилище”.

Так вы точно можете быть уверены, что изображения попадут к получателю в исходном качестве без каких-либо потерь. Главное, чтобы у адресата не возникло проблем с распаковкой.

Как скинуть фото на компьютер

Конечно же, самый надежный способ скинуть фотографии без потери качества — это скачать на компьютер по проводу. Тем более что Андроид позволяет без всяких проблем подключить смартфон к компьютеру или ноутбуку:

Подключите смартфон с помощью провода к компьютеру.

Разблокируйте телефон и во всплывающем окне выберите “Передача файлов/Android Auto”.

Сразу же смартфон отобразится в виде флешки, и любую информацию с него можно скинуть. Фотографии и видео необходимо искать в папке DCIM. Они сохраняются туда по умолчанию.

Как загрузить в облако и отправить ссылку

Но можно все сделать еще проще. Все пользователи, кто завел себе аккаунт Гугл, по умолчанию получают бесплатно пятнадцать гигабайт памяти в Google Drive. Необходимое изображение или видео можно выложить туда и поделиться ссылкой на загрузку с нужным человеком:

Скачайте приложение Google Диск из Google Play.

Откройте его и авторизуйтесь под своей учетной записью.

Нажмите на “+” для загрузки нового файла и нажмите “Загрузить”.

Выберите интересующие файлы и дождитесь, пока они добавятся в облако.

Перейдите на вкладку “Файлы” и отсортируйте по дате изменения, чтобы увидеть последние файлы.

Нажмите на три точки возле фото или видео и коснитесь кнопки “Открыть доступ”.

Выберите “Без совместного доступа” и нажмите на “Доступ ограничен”.

Переключите “Ограниченный доступ” на “Доступно тем, у кого есть ссылка”, и скопируйте ссылку по кнопке в правом верхнем углу.

Теперь можно отправить полученную ссылку тому, с кем вы хотите поделиться изображением или видео. Человек просто скачает файл в исходном качестве, и ничего не будет пережато.

Фото с телефона на электронную почту

А для тех, кто не любит мессенджеры и различные облака, есть электронная почта. Хоть долго и не всегда удобно, но позволяет передавать фотографии и видео в исходном качестве:

Откройте Галерею и найдите тот файл, который вы хотите передать.

Разверните его и нажмите “Отправить”.

Выберите то приложение, где у вас зарегистрирована электронная почта. В моем случае — Gmail.

Введите адрес электронной почты получатели и отправьте файл.

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Дождитесь, пока письмо переместится в папку “Отправленные”. Чем больше файл, тем дольше будет осуществляться отправка. Имейте в виду, что в некоторых случаях на входящем сервере может быть ограничение на размер принимаемых файлов, и поэтому электронное письмо не всегда гарантированно пройдет.