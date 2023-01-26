Почему камеры с одинаковым разрешением фотографируют по-разному

Когда мы приходим в магазин за покупкой нового смартфона, то помимо внешнего вида устройства обращаем внимание на его характеристики. Как правило, они кратко указаны на ценнике, где вы можете наблюдать количество встроенной и оперативной памяти, процессор, тип и диагональ экрана, емкость аккумулятора, а также разрешение камеры. Именно последний параметр является определяющим для тех, кто ищет телефон, который фотографирует лучше всех.

Количество мегапикселей — это единственная характеристика камеры, помещающаяся на маленьком ценнике. О ней все когда-то слышали, а потому продолжают использовать ее как основную при сопоставлении параметров. Но, если вы возьмете в руки два смартфона с одинаковой, казалось бы, камерой на 12, 48, 50 или 64 мегапикселя и попробуете сделать пару фотографий, то заметите, что каждое устройство снимает по-разному. Неужели все дело исключительно в программном обеспечении, реализованном лучше на более дорогих смартфонах?

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Что означают мегапиксели в камере

Камера смартфона — это сложный компонент, состоящий из множества деталей. Среди них есть два главных: матрица и система линз. Первый элемент является аналогом пленки из вашего старого фотоаппарата и, говоря простыми словами, позволяет преобразовывать происходящее вокруг в цифровой снимок или видео. А линзы, в свою очередь, помогают преломлять свет, попадающий на кремниевую матрицу.

Матрица — не один большой кусок кремния, а несколько миллионов крохотных частичек этого химического элемента, накрытых цветовыми фильтрами. Когда вы фотографируете на телефон, каждый из них собирает информацию, которая впоследствии обрабатывается и объединяется в виде фото, имеющего столько же деталей, сколько и матрица.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

По аналогии с цифровым изображением частичку фотоматрицы принято называть пикселем. Их количество выражается в мегапикселях (Мп), то есть в миллионах пикселей. И от общего числа этих частичек напрямую зависит качество изображения, ведь чем больше деталей, тем выше четкость картинки (особенно, если ее приблизить). Правда, есть один нюанс.

Что означает размер пикселя в матрице

Несмотря на то, что в крохотной матрице камеры умещаются миллионы частичек кремния, современные технологии позволяют определить их размер. И у разных моделей смартфона он может отличаться. Возьмем две модели с одинаковым количеством мегапикселей камеры, но из совершенно разных ценовых категорий: Redmi Note 11 за 11 000 ₽ и HUAWEI Mate 50 Pro за 69 990 ₽.

В обоих случаях заявлено разрешение 50 Мп, которое в авторежиме преобразуется в 12,5 Мп за счет объединения пикселей. А теперь посмотрите на эти фотографии, сделанные примерно с одного ракурса. Даже с учетом сжатия кажется, будто они имеют совершенно разное разрешение и, как следствие, детализацию.

Фотография, сделанная на более дорогой смартфон, не только ярче, но и четче. Просто сравните, сколько деталей здания сохранил Redmi Note 11, а сколько — HUAWEI Mate 50 Pro. В чем же дело, если оба смартфона используют камеру на 50 Мп?

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Пускай разрешение идентичное, но размер каждого отдельно взятого кусочка кремния в матрице у них отличается. Величина одного пикселя у Redmi Note 11 — 0.64 микрон, а у HUAWEI Mate 50 Pro — 1 микрон. От его размера зависит то, сколько фотонов (частичек света) устройство сможет преобразовать в значимую часть изображения. Поэтому фото, сделанное на дешевый телефон, намного темнее.

При этом, если мы сравним качество снимков днем, разница будет менее очевидна. По таким изображениям можно лишь определить время года. Летние фото с HUAWEI Mate 50 Pro предсказуемо более яркие, чем ранее-весенние картинки с Redmi Note 11.

Таким образом, днем влияние размера пикселей на качество фотографий менее выраженное за счет того, что при наличии яркого освещения матрице намного легче поймать заветные частички света, преобразовав их потом в цифровое изображение.

Чем отличаются камеры смартфонов

Если вы думаете, что теперь точно знаете, почему камеры с одинаковым разрешением фотографируют по-разному, то ошибаетесь. Помимо размера пикселя на качество снимков влияют другие характеристики, которым был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

В качестве примера предлагаю взглянуть на вечерние снимки, сделанный на Redmi Note 10 Pro за 15 000 ₽ и Xiaomi 11T за 24 000 ₽. Их камеры не только имеют одинаковое разрешение 108 Мп, но и абсолютно равноценные пиксели величиной 0.8 микрон. В плане съемки смартфоны должны быть полностью идентичны друг другу, ведь они используют сенсоры Samsung HM2.

Разница пускай не столь очевидна, как на сравнении Redmi Note 11 и HUAWEI Mate 50 Pro, но здесь тоже можно отдать преимущество более дорогому смартфону, сделавшему картинку более светлой. А все за счет использования чипсета Dimensity 1100 вместо Snapdragon 732G. У каждого из них свои алгоритмы обработки изображения, в чем вас должны убедить примеры выше.

Лучшая камера смартфона 2023

Любой телефон с хорошей камерой — это комбинация огромного количества характеристик, которые порой невозможно сопоставить без лобового сравнения. Но к 2023 году появилось немало детальных тестов, позволяющих выделить лучшие модели для съемки фото и видео:

Эти устройства готовы предложить высокое качество снимков не только на основную камеру, но и на дополнительные сенсоры, включая сверхширокоугольный модуль. Однако стоит помнить, что даже идеальная фотокамера в руках неподготовленного человека может снимать едва ли лучше, чем Redmi Note 11 руках профессионала. Поэтому обязательно прочитайте наш текст про то, как правильно фотографировать на телефон.