Алиса, запомни мой голос: Как научить Яндекс Станцию различать разных людей

Яндекс Станция — один из немногих современных гаджетов, которым пользуется вся семья. Дети с её помощью слушают сказки, играют и получают умные ответы на все свои вопросы. А взрослые — ставят будильник и напоминания. Однако при разности подходов и те, и другие слушают на Станции музыку. Другое дело, что долгое время Алиса позволяла сохранять треки из Яндекс Музыки в избранное только одному человеку, которого запоминала как единственного хозяина. Но с выходом последнего обновления голосовая ассистентка научилась различать голоса всех членов семьи. Осталось разобраться, как это работает.

По сути, запоминание Алисой вашего голоса — это быстрое создание индивидуального профиля. Благодаря этому ассистент начинал отличать ваш голос от голосов других членов семьи и позволял вам выполнять какие-то действия, недоступные остальным.

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Например, сохранять любимые треки в избранное и удалять их оттуда. Всем остальным этого делать было нельзя. При попытке провернуть что-то подобное Алиса бы ответила отказом, напомнив залётному пользователю, что главный диджей тут вы.

Как научить Алису называть меня по имени

Сделать так, чтобы Алиса запомнила вас и ваш голос, в принципе несложно:

Позовите Алису голосом или нажав на кнопку вызова ассистента;

Произнесите кодовую фразу: “Алиса, запомни мой голос”;

Представьтесь, чтобы Алиса могла называть вас по имени;

Повторите за Алисой несколько тестовых фраз, чтобы она могла лучше запомнить ваш голос.

Вот, собственно, и всё. Теперь вы можете управлять Алисой как полноценный владелец без ограничений. Причём если обмануть ассистента детским голосом, сделав его грубее, в принципе возможно, то вот подделать тембр владельца точно не получится. Я проверял это на себе — ничего не вышло. Но ведь нам не это нужно, не так ли? Нас интересует возможность внести в память Алисы несколько голосов.

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Такая возможность появилась в последнем обновлении Яндекс Станций всех моделей, независимо от даты выпуска. Устанавливать апдейт принудительно не стоит. Колонка сделает это автоматически без вашего участия, поэтому не заморачивайтесь. Если вы читаете эту статью после 11 октября, знайте: ваша Станция уже обновилась и вы можете внести в её память больше одного голоса. Правда, без нюансов всё равно не обошлось.

Во-первых, владелец — то есть человек, который внёс свой голос в память Алисы первым — должен дать вам на это разрешение. Даже если им был ваш собственный ребёнок.

Во-вторых, вам понадобится другое устройство с установленным приложением “Умный Дом” от Яндекса и собственным аккаунтом, отличным от учётной записи, к которой привязана Станция.

Как добавить нового человека в Алису

Для членов одной семьи это может быть не очень удобно. Особенно, если вы приглашаете к управлению Станцией маленьких детей, у которых нет собственного аккаунта. На мой взгляд, было бы логичнее просто позволить колонке запоминать разные голоса, не проходя регистрацию. Однако другого всё равно не дано. Поэтому переходим непосредственно к настройке:

Запустите приложение “Умный дом” на устройстве, к которому изначально была привязана Алиса;

В правом верхнем углу нажмите на значок “+”;

В строке “Добавить” выберите вкладку “Людей”;

На экране появится QR-код — дайте отсканировать его человеку, которого хотите пригласить к управлению Станцией;

После того, как он отсканирует код, ему будет позволено установить сопряжение с Алисой в Станции.

Таким образом можно добавить в Алису до 5 человек, включая основного владельца Станции. После этого для всех новичков, которых вы добавили, не будет ограничений на управление устройствами умного дома, если они у вас есть, и на взаимодействие с разделом “Избранное” на Яндекс Музыке. Удобно, что понравившиеся треки у каждого пользователя будут своими. То есть они не будут смешиваться друг с другом.

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В Яндексе очень круто продумали управление Станцией несколькими людьми. Например, если кто-то один скажет, что ему понравился конкретный трек, то второй, третий и все остальные смогут сказать что-то вроде “Мне тоже” или “Добавь его и ко мне”. То есть им не придётся проговаривать всю фразу-триггер “Алиса, мне нравится этот трек” полностью. Это делает взаимодействие с колонкой более простым и непринуждённым, как если бы вы общались с живым человеком.

Если Станций несколько, вы сможете выбрать в настройках приложения “Умный дом” ту, которой хотите управлять конкретно вы. При этом все остальные не будут реагировать на вас как на хозяина. Однако при желании можно сделать и так, чтобы все колонки узнавали ваш голос. Но и в том, и в другом случае необходимо, чтобы все Станции были привязаны к аккаунту с активной подпиской на Яндекс Плюс Мульти. В противном случае подключить дополнительных людей к управлению не получится.