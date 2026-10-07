Android Auto давно стал для многих водителей заменой штатной мультимедиа: навигатор, музыка и звонки на экране машины. Но у части владельцев старых смартфонов после подключения к машине теперь появляется тревожное уведомление. Сколько ни настраивай Android Auto перед поездкой по нашей инструкции, на этих телефонах он, похоже, скоро просто перестанет запускаться. Рассказываю, что известно, как проверить свой смартфон и что делать, если он в зоне риска.

Какое предупреждение увидели водители

Владельцы старых смартфонов начали жаловаться на Reddit: при подключении телефона к машине Android Auto показывает сообщение: «Телефон больше не будет поддерживаться. Android Auto скоро перестанет работать на этом телефоне».

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Общее у всех пострадавших одно: их смартфоны застряли на Android 10 и обновление до более новой версии уже не получат.

Что сейчас нужно для работы Android Auto

Сейчас требования к смартфону такие:

для подключения по кабелю — Android 9 и новее;

для беспроводного подключения — Android 11 и новее.

То есть на Android 10 сейчас работает только проводной режим. Если Google поднимет планку до Android 11, такие смартфоны лишатся Android Auto полностью. Это не первый подобный случай. Поддержку Android 8 и более старых версий Google прекратила в 2022 году, а в 2024-м сделала минимальной Android 9.

Как узнать версию Android

Проверить, какая версия системы стоит на смартфоне, можно за несколько секунд:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «О телефоне». На Samsung дальше нужно открыть «Сведения о ПО». Посмотрите строку «Версия Android».

Если там указан Android 11 или новее, беспокоиться не о чем. Если Android 10, загляните в раздел «Обновление ПО» или «Обновление системы»: возможно, для смартфона есть более свежая версия, которую вы ещё не установили.

Каких моделей это коснётся и что делать их владельцам

Предупреждение уже получили владельцы таких смартфонов:

Samsung Galaxy S9 и S9+;

Samsung Galaxy Note 9;

Sony Xperia XZ2 Compact.

Под удар попадёт любой смартфон, который остался без обновлений на Android 10. Некоторые сайты упоминают в этом списке и Galaxy A50, но он ещё в 2021 году получил Android 11, так что его это не коснётся, если обновление установлено.

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Если на вашем смартфоне Android 10 и обновлений больше нет, вариантов немного. Пока Android Auto работает, им можно пользоваться дальше. Когда он отключится, навигатор и музыку придётся запускать прямо на смартфоне в держателе, а для возвращения Android Auto — сменить телефон на модель с Android 11 или новее. Обсудить, кто уже увидел предупреждение, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.