В городе Android Auto работает нормально и без настройки, хотя и здесь полезны многие недооцененные функции, о которых я рассказывал раньше. Но на дальней дороге ситуация вообще меняется в корне. Вылезают все слабые места: пропадает связь, разряжается телефон, надоедают уведомления и отваливается беспроводное подключение. Я собрал набор изменений, которые делаю перед каждой длинной поездкой. Разберём, что реально стоит настроить и почему.

Офлайн-карты как страховка навигации

Первое, что я делаю перед выездом, — заранее скачиваю карты в Google Maps. В городе мобильный интернет обычно есть, но на трассах, в тоннелях, глухих участках и маленьких городах связь может пропасть без предупреждения. Даже пара минут без сети — и навигатор перестаёт перестраивать маршрут или показывает пустую карту как раз на нужной развязке.

Скачиваю область с запасом по инструкции, опубликованной на нашем сайте. Так карта останется под рукой, если я сверну с трассы, заеду поесть или решу посмотреть что-то по пути. Ещё включаю автоматическое обновление офлайн-карт: устаревшая карта — так себе резерв. У офлайн-режима есть минус — без сети не будет данных о пробках в реальном времени, но базовая навигация продолжит работать.

Проверка маршрута: платные дороги и объезды

Google Maps запоминает мои прежние настройки маршрута. В повседневных поездках это удобно, а вот перед дальней дорогой — ловушка. Включённая опция «Избегать платных дорог» или «Избегать шоссе» в городе почти незаметна, но на маршруте в несколько сотен километров может здорово удлинить путь.

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Поэтому перед выездом я открываю параметры маршрута и пробегаюсь по всем настройкам, а не доверяю слепо предложенному пути. Это тридцать секунд, которые экономят время и нервы в дороге.

Музыка, которая сама включается после остановки

Дальняя поездка — это несколько коротких остановок: заправка, еда, кофе, размяться. Раньше каждая пауза сбивала весь настрой: я заново подключал телефон, ждал загрузки Android Auto, открывал приложение и вручную включал плейлист или подкаст. Вроде пара нажатий, но за день это надоедает.

Решение — включить в настройках автозапуск музыки (в англоязычном интерфейсе пункт называется Start Music Automatically). После этого Android Auto сам продолжает воспроизведение сразу после переподключения, будто поездка и не прерывалась. Особенно удобно с длинными плейлистами, аудиокнигами и подкастами — не нужно вспоминать, на чём остановился.

Тихие уведомления без полного отключения связи

Уведомления, которые в коротком выезде не мешают, за несколько часов дороги реально выматывают. Раньше каждое входящее сообщение показывало первую строку прямо на экране Android Auto, и этого хватало, чтобы отвлечься от дороги. Я отключил показ первой строки сообщений — теперь система просто говорит, что письмо пришло, но не выводит текст на экран.

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Ещё я выключил звук уведомлений о новых сообщениях. На многочасовой поездке повторяющиеся сигналы перебивают музыку, подкасты, разговоры и подсказки навигатора. При этом я по-прежнему вижу, что сообщение пришло, и могу открыть его на стоянке, когда это безопасно.

Запасной кабель, который реально проверен

Беспроводной Android Auto удобен ровно до того момента, пока он вдруг не отказывается подключаться посреди трассы. В городе помогает быстрая перезагрузка, но разбираться с Bluetooth и Wi-Fi где-то далеко от дома совсем не хочется. Поэтому в машине у меня всегда лежит запасной USB-кабель — это прямой способ вернуть навигацию, музыку, звонки и голосовое управление, не теряя времени на обочине. Взял себе отличный кабель UGREEN и вам советую.

Купить USB-кабель

Важный нюанс: не любой кабель годится для проводного Android Auto. Некоторые провода дают только зарядку, но не передают данные, и для подключения они бесполезны. Именно поэтому я держу в машине короткий качественный кабель, который заранее проверил со своим телефоном и магнитолой. Однако имейте в виду, что проводное подключение к Android Auto также может привести к перегреву.

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