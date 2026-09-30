Осень — время больших обновлений: Samsung уже начала раздавать One UI 9, Google выпустила Android 17, Xiaomi готовит HyperOS 4. Но у этой новости есть и обратная сторона. Одновременно производители тихо вычёркивают старые модели из списков поддержки — и часть смартфонов уже осталась без патчей, а другие лишатся их в октябре и ноябре. Я собрал такие модели Samsung, Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, OPPO, realme, TECNO и Infinix по официальным данным производителей. Проверьте, нет ли среди них вашего.
Что значит «перестанет получать обновления» — и чем это опасно
Под окончанием поддержки скрываются разные вещи, и их важно не путать. Производители прекращают поддержку в три этапа:
- нет новой версии ОС — неприятно, но терпимо: смартфон работает как раньше, а обновления безопасности ещё какое-то время приходят;
- нет патчей безопасности — смартфон остаётся беззащитным перед новыми уязвимостями, и со временем часть приложений может перестать на нём запускаться;
- полный конец поддержки — не приходит уже ничего, ни новые функции, ни исправления.
При этом смартфон не превращается в кирпич: звонки, камера и приложения продолжают работать. Просто каждая новая дыра в Android остаётся открытой навсегда. Если вы храните на телефоне банковские приложения и Госуслуги, это уже реальный риск.
Samsung — одни уже без патчей, другие без One UI 9
Samsung ведёт официальный список устройств, которые получают обновления безопасности. Если модели там нет — поддержка закончилась. Самые громкие потери сентября — складные Galaxy Z Fold3 и Z Flip3: они получили последнее обновление с августовским патчем, а в начале сентября Samsung убрала их из списка.
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Вот все смартфоны Samsung, которые лишились обновлений безопасности в 2026 году:
- Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — сентябрь;
- Galaxy M13 (4G-версия) — июль;
- Galaxy M53 5G — июнь;
- Galaxy A13, Galaxy A23 (4G-версия) и Galaxy M33 5G — май;
- Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra — начало года.
Также в официальном списке больше нет Galaxy M23 5G и планшета Galaxy Tab A8. Версия Galaxy A23 5G пока в списке — не путайте её с 4G-моделью.
Вторая группа — смартфоны, которые навсегда остались на One UI 8 (Android 16). Им Samsung обещала четыре крупных обновления системы, лимит исчерпан, и One UI 9 для них не выйдет:
- Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S21 FE;
- Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4;
- Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G.
Хорошая новость: все эти модели ещё получают патчи безопасности — правда, уже раз в квартал. Для Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 их обещают до 2027 года. Если же у вас Galaxy S23 или новее, One UI 9 придёт, а какие функции достанутся вашей модели, мы разбирали в отдельном материале про One UI 9.
Google Pixel 6 и Xiaomi — конец поддержки в октябре и ноябре
У Google главная потеря осени — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Смартфоны вышли в октябре 2021 года, и ровно через пять лет, в октябре 2026 года, их поддержка заканчивается. Google сама подтвердила, что Android 17 QPR1, вышедший в сентябре, стал для них последним крупным обновлением. Остальным «пикселям» пока можно не волноваться:
- Pixel 6a — поддержка до июля 2027 года;
- Pixel 7 и Pixel 7 Pro — до октября 2027 года;
- Pixel 8 и новее — семь лет обновлений с момента выхода.
Xiaomi ведёт свой официальный список EOL — устройств, для которых больше не выходит ничего, включая патчи безопасности. Осенью 2026 года в него попадут ещё четыре модели:
- Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro — октябрь;
- Redmi 13C и POCO C65 — ноябрь.
Если у вас модель постарше, скорее всего, она уже осталась без поддержки. В 2026 году в список EOL попали:
- Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro;
- планшет Xiaomi Pad 6;
- Redmi Note 12 5G и Redmi 12C;
- Redmi A2 и Redmi A2+;
- POCO X5 Pro 5G;
- POCO F5.
Остальным владельцам Xiaomi стоит проверить, когда их смартфон получит HyperOS 4: если модели нет и в этом графике, скорее всего, текущая версия HyperOS для неё последняя.
OnePlus, OPPO и realme — у кого поддержка уже закончилась
OnePlus и OPPO публикуют точные даты окончания патчей для каждой модели — этого требует британский закон о безопасности устройств. Даты указаны для европейских версий, но смартфоны в России обычно получают обновления по тому же графику. У OnePlus в 2026 году поддержка закончилась у трёх смартфонов:
- OnePlus 10T — 1 августа;
- OnePlus Nord CE 3 Lite — 1 апреля;
- OnePlus 10 Pro — 1 января.
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Осенью OnePlus прекратит обновлять только планшет OnePlus Pad Go — 30 октября. Следующими в очереди стоят OnePlus Nord 3 и Nord CE 4 Lite, но у них патчи продлятся до июля 2027 года. У OPPO по официальной таблице ситуация такая:
- OPPO A38 — поддержка заканчивается 1 октября;
- OPPO Reno10 — закончилась 1 июля;
- OPPO Find X5, Find X5 Pro и A78 5G — закончилась 1 февраля.
У realme ситуация сложнее: компания не публикует даты окончания поддержки, а саму оболочку realme UI заменяют на ColorOS. Официального списка смартфонов для realme UI 8 на Android 17 пока нет. По данным профильных изданий, ещё прошлую версию на Android 16 не получили такие модели:
- realme 11, realme 11 Pro и realme 11 Pro+;
- realme C55 и realme C67;
- realme Narzo 60.
Эти смартфоны остались на Android 15 и получают только патчи безопасности, которые приходят всё реже. Обсудить, что делать владельцам старых realme, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
TECNO и Infinix — Android 16 получат не все
У TECNO и Infinix, которые принадлежат одной компании Transsion, правило простое: свежую систему получают только модели 2024 года и новее. TECNO официально опубликовала список смартфонов, которым достанется HiOS 16 на базе Android 16:
- TECNO Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G;
- TECNO Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G, Camon 30 Premier 5G, Camon 30S и Camon 30S Pro;
- TECNO POVA 7, POVA 7 5G, POVA 7 5G Pro, POVA 7 Neo, POVA 7 Ultra 5G, POVA Slim 5G и POVA Curve 5G;
- TECNO Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G — в конце года.
Если вашей модели здесь нет (например, у вас Camon 20, POVA 6, большинство Spark или первые складные Phantom V Fold и V Flip), Android 16 она не получит.
У Infinix ситуация похожая. Компания прямо назвала модели, которые остаются без XOS 16 на Android 16:
- вся серия HOT 50 — патчи безопасности обещаны до конца 2026 года;
- серия SMART 10;
- планшеты XPAD 20.
Обновление получат NOTE 50 и NOTE 40, GT 30 и GT 20 Pro, HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+, а в последнюю очередь, до конца года, — ZERO 40 и ZERO Flip.
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У vivo и HONOR общих списков с датами окончания нет. vivo хотя бы публикует перечень моделей с ежемесячными и ежеквартальными патчами: если вашего смартфона там нет, обновления безопасности для него, скорее всего, закончились.
Как проверить свой смартфон и что делать — мой вывод
Самый надёжный способ — посмотреть дату патча безопасности. Если она старше полугода, а обновлений не приходит, скорее всего, поддержка вашей модели закончилась. Путь к нужному пункту на всех Android-смартфонах похожий, но названия у разных брендов могут отличаться. Проверить дату можно так:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «О телефоне» — на некоторых смартфонах он называется «Сведения о телефоне» или спрятан в разделе «Система».
- Откройте сведения о программном обеспечении или версии Android.
- Найдите строку «Уровень исправления безопасности Android» или «Обновление системы безопасности» — в ней указана дата последнего патча.
- Вернитесь в «Настройки» и проверьте, нет ли свежего обновления, в разделе «Обновление ПО» или «Обновление системы».
Паниковать, если ваш смартфон в списке, не нужно: он не сломается завтра. Но пользоваться им стоит осторожнее, особенно если на нём есть банк и Госуслуги. Вот что я советую:
- ставьте приложения только из Google Play, RuStore и официальных магазинов производителей — никаких APK с непонятных сайтов;
- обновляйте сами приложения — банки и мессенджеры сами закрывают часть уязвимостей;
- не переходите по ссылкам из СМС и сообщений от незнакомцев — на старом смартфоне это особенно опасно;
- планируйте замену в течение года, если телефон основной.
Если телефон начал вести себя странно, проверьте его по нашей инструкции о том, как понять, что смартфон заражён вирусами. Обсудить, стоит ли пользоваться смартфоном без обновлений, можно в нашем чате в Telegram.
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А если решите менять — не обязательно тратить много: POCO X8 до 20 тысяч вышел в 2026 году и будет получать обновления ещё несколько лет. Главное — перед покупкой любой модели проверяйте, сколько лет поддержки обещает производитель.