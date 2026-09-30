Осень — время больших обновлений: Samsung уже начала раздавать One UI 9, Google выпустила Android 17, Xiaomi готовит HyperOS 4. Но у этой новости есть и обратная сторона. Одновременно производители тихо вычёркивают старые модели из списков поддержки — и часть смартфонов уже осталась без патчей, а другие лишатся их в октябре и ноябре. Я собрал такие модели Samsung, Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, OPPO, realme, TECNO и Infinix по официальным данным производителей. Проверьте, нет ли среди них вашего.

Что значит «перестанет получать обновления» — и чем это опасно

Под окончанием поддержки скрываются разные вещи, и их важно не путать. Производители прекращают поддержку в три этапа:

нет новой версии ОС — неприятно, но терпимо: смартфон работает как раньше, а обновления безопасности ещё какое-то время приходят;

— неприятно, но терпимо: смартфон работает как раньше, а обновления безопасности ещё какое-то время приходят; нет патчей безопасности — смартфон остаётся беззащитным перед новыми уязвимостями, и со временем часть приложений может перестать на нём запускаться;

— смартфон остаётся беззащитным перед новыми уязвимостями, и со временем часть приложений может перестать на нём запускаться; полный конец поддержки — не приходит уже ничего, ни новые функции, ни исправления.

При этом смартфон не превращается в кирпич: звонки, камера и приложения продолжают работать. Просто каждая новая дыра в Android остаётся открытой навсегда. Если вы храните на телефоне банковские приложения и Госуслуги, это уже реальный риск.

Samsung — одни уже без патчей, другие без One UI 9

Samsung ведёт официальный список устройств, которые получают обновления безопасности. Если модели там нет — поддержка закончилась. Самые громкие потери сентября — складные Galaxy Z Fold3 и Z Flip3: они получили последнее обновление с августовским патчем, а в начале сентября Samsung убрала их из списка.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Вот все смартфоны Samsung, которые лишились обновлений безопасности в 2026 году:

Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — сентябрь;

Galaxy M13 (4G-версия) — июль;

Galaxy M53 5G — июнь;

Galaxy A13, Galaxy A23 (4G-версия) и Galaxy M33 5G — май;

Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra — начало года.

Также в официальном списке больше нет Galaxy M23 5G и планшета Galaxy Tab A8. Версия Galaxy A23 5G пока в списке — не путайте её с 4G-моделью.

Вторая группа — смартфоны, которые навсегда остались на One UI 8 (Android 16). Им Samsung обещала четыре крупных обновления системы, лимит исчерпан, и One UI 9 для них не выйдет:

Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S21 FE;

Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4;

Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G.

Хорошая новость: все эти модели ещё получают патчи безопасности — правда, уже раз в квартал. Для Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 их обещают до 2027 года. Если же у вас Galaxy S23 или новее, One UI 9 придёт, а какие функции достанутся вашей модели, мы разбирали в отдельном материале про One UI 9.

Google Pixel 6 и Xiaomi — конец поддержки в октябре и ноябре

У Google главная потеря осени — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Смартфоны вышли в октябре 2021 года, и ровно через пять лет, в октябре 2026 года, их поддержка заканчивается. Google сама подтвердила, что Android 17 QPR1, вышедший в сентябре, стал для них последним крупным обновлением. Остальным «пикселям» пока можно не волноваться:

Pixel 6a — поддержка до июля 2027 года;

— поддержка до июля 2027 года; Pixel 7 и Pixel 7 Pro — до октября 2027 года;

и Pixel 7 Pro — до октября 2027 года; Pixel 8 и новее — семь лет обновлений с момента выхода.

Xiaomi ведёт свой официальный список EOL — устройств, для которых больше не выходит ничего, включая патчи безопасности. Осенью 2026 года в него попадут ещё четыре модели:

Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro — октябрь;

Redmi 13C и POCO C65 — ноябрь.

Если у вас модель постарше, скорее всего, она уже осталась без поддержки. В 2026 году в список EOL попали:

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro;

планшет Xiaomi Pad 6;

Redmi Note 12 5G и Redmi 12C;

Redmi A2 и Redmi A2+;

POCO X5 Pro 5G;

POCO F5.

Остальным владельцам Xiaomi стоит проверить, когда их смартфон получит HyperOS 4: если модели нет и в этом графике, скорее всего, текущая версия HyperOS для неё последняя.

OnePlus, OPPO и realme — у кого поддержка уже закончилась

OnePlus и OPPO публикуют точные даты окончания патчей для каждой модели — этого требует британский закон о безопасности устройств. Даты указаны для европейских версий, но смартфоны в России обычно получают обновления по тому же графику. У OnePlus в 2026 году поддержка закончилась у трёх смартфонов:

OnePlus 10T — 1 августа;

OnePlus Nord CE 3 Lite — 1 апреля;

OnePlus 10 Pro — 1 января.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Осенью OnePlus прекратит обновлять только планшет OnePlus Pad Go — 30 октября. Следующими в очереди стоят OnePlus Nord 3 и Nord CE 4 Lite, но у них патчи продлятся до июля 2027 года. У OPPO по официальной таблице ситуация такая:

OPPO A38 — поддержка заканчивается 1 октября;

OPPO Reno10 — закончилась 1 июля;

OPPO Find X5, Find X5 Pro и A78 5G — закончилась 1 февраля.

У realme ситуация сложнее: компания не публикует даты окончания поддержки, а саму оболочку realme UI заменяют на ColorOS. Официального списка смартфонов для realme UI 8 на Android 17 пока нет. По данным профильных изданий, ещё прошлую версию на Android 16 не получили такие модели:

realme 11, realme 11 Pro и realme 11 Pro+;

realme C55 и realme C67;

realme Narzo 60.

Эти смартфоны остались на Android 15 и получают только патчи безопасности, которые приходят всё реже. Обсудить, что делать владельцам старых realme, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

TECNO и Infinix — Android 16 получат не все

У TECNO и Infinix, которые принадлежат одной компании Transsion, правило простое: свежую систему получают только модели 2024 года и новее. TECNO официально опубликовала список смартфонов, которым достанется HiOS 16 на базе Android 16:

TECNO Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G;

TECNO Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G, Camon 30 Premier 5G, Camon 30S и Camon 30S Pro;

TECNO POVA 7, POVA 7 5G, POVA 7 5G Pro, POVA 7 Neo, POVA 7 Ultra 5G, POVA Slim 5G и POVA Curve 5G;

TECNO Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G — в конце года.

Если вашей модели здесь нет (например, у вас Camon 20, POVA 6, большинство Spark или первые складные Phantom V Fold и V Flip), Android 16 она не получит.

У Infinix ситуация похожая. Компания прямо назвала модели, которые остаются без XOS 16 на Android 16:

вся серия HOT 50 — патчи безопасности обещаны до конца 2026 года;

— патчи безопасности обещаны до конца 2026 года; серия SMART 10 ;

; планшеты XPAD 20.

Обновление получат NOTE 50 и NOTE 40, GT 30 и GT 20 Pro, HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+, а в последнюю очередь, до конца года, — ZERO 40 и ZERO Flip.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

У vivo и HONOR общих списков с датами окончания нет. vivo хотя бы публикует перечень моделей с ежемесячными и ежеквартальными патчами: если вашего смартфона там нет, обновления безопасности для него, скорее всего, закончились.

Как проверить свой смартфон и что делать — мой вывод

Самый надёжный способ — посмотреть дату патча безопасности. Если она старше полугода, а обновлений не приходит, скорее всего, поддержка вашей модели закончилась. Путь к нужному пункту на всех Android-смартфонах похожий, но названия у разных брендов могут отличаться. Проверить дату можно так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «О телефоне» — на некоторых смартфонах он называется «Сведения о телефоне» или спрятан в разделе «Система». Откройте сведения о программном обеспечении или версии Android. Найдите строку «Уровень исправления безопасности Android» или «Обновление системы безопасности» — в ней указана дата последнего патча. Вернитесь в «Настройки» и проверьте, нет ли свежего обновления, в разделе «Обновление ПО» или «Обновление системы».

Паниковать, если ваш смартфон в списке, не нужно: он не сломается завтра. Но пользоваться им стоит осторожнее, особенно если на нём есть банк и Госуслуги. Вот что я советую:

ставьте приложения только из Google Play, RuStore и официальных магазинов производителей — никаких APK с непонятных сайтов;

только из Google Play, RuStore и официальных магазинов производителей — никаких APK с непонятных сайтов; обновляйте сами приложения — банки и мессенджеры сами закрывают часть уязвимостей;

— банки и мессенджеры сами закрывают часть уязвимостей; не переходите по ссылкам из СМС и сообщений от незнакомцев — на старом смартфоне это особенно опасно;

из СМС и сообщений от незнакомцев — на старом смартфоне это особенно опасно; планируйте замену в течение года, если телефон основной.

Если телефон начал вести себя странно, проверьте его по нашей инструкции о том, как понять, что смартфон заражён вирусами. Обсудить, стоит ли пользоваться смартфоном без обновлений, можно в нашем чате в Telegram.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

А если решите менять — не обязательно тратить много: POCO X8 до 20 тысяч вышел в 2026 году и будет получать обновления ещё несколько лет. Главное — перед покупкой любой модели проверяйте, сколько лет поддержки обещает производитель.