Безопасно ли заряжать телефон в машине?

Вместе с колоссальным прогрессом в мире мобильных технологий остро встает другой вопрос — автономность устройства. Количество функций в девайсах неуклонно растет, в то время как с автономностью многие гаджеты испытывают серьезные проблемы. Это касается не только смартфонов, но и планшетов или ноутбуков. Часто их заряда не хватает даже до конца дня. Чтобы не отключиться от сети в самый неподходящий момент, многие используют зарядные устройства в автомобиле и тогда встает другой вопрос: а безопасно ли таким образом заряжать телефон ?

Слово «прикуриватель» на мой взгляд требует полного исключения из лексикона. По назначению этот разъем в автомобиле используют крайне редко. Плюс ко всему, таким образом мы невольно отсылаемся к курению, что не есть хорошо. Как и эмблема телефонной трубки, изображенная на смартфонах у современных детей вызывает вопрос. Сейчас стационарные телефоны остались, пожалуй, только в фильмах.

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Написать эту статью меня натолкнул случай, когда я покупал телефон на авито около двух лет назад. Тогда, продавец предоставил мне новый телефон в распечатанной коробке, сказав, что уже второй раз меняет его по гарантии. Оба предыдущих устройства сгорели при зарядке от прикуривателя в автомобиле. И я решил изучить тему. Так ли опасно заряжать свой телефон в автомобиле. Разобравшись в вопросе, я понял, что термин прикуриватель действительно давно исчез. Сейчас в автомобили устанавливаются целые мультимедийные устройства и имеют специальные USB порты для зарядки ваших гаджетов. В этом случае боятся точно не стоит. Здесь все нюансы следует разделить на две категории: причины поломки, связанные с авто и с самим телефоном.

Нюансы автомобилей, касающиеся зарядки мобильных устройств

Во многих казенных учреждениях вроде общежитий или хостелов, правилами прописано использование удлинителей и тройников с предохранителями. Так, администрация избавляет себя от переживаний по поводу скачков напряжения. Так вот, в автомобиле вероятность этого скачка значительно выше, а самый большой скачок происходит в момент запуска двигателя. Из этого следует первый совет: подключать телефон следует только в момент, когда автомобиль заведен. В остальных случаях скачки бывают незначительные, а значит, ваше устройство в полной безопасности.

Второй нюанс касается тех автомобилей, которые используют старый добрый прикуриватель и докупают к нему адаптер к USB выходу. Здесь суть заключается в следующем. Ровно как нельзя покупать дешевые удлинители домой, так и нельзя покупать дешевые зарядки в ваш автомобиль. Следует уделить внимание как адаптеру, так и самому проводу через который ток подается в смартфон. Часто владельцы мобильных устройств покупают китайские зарядки за 0.80 $ и халатно относятся к выбору периферии. Однако даже на АлиЭкспресс существуют адаптеры хорошего качества. В этом вам может помочь Сундук Али-Бабы, там можно найти качественную зарядку для своего гаджета.

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Кроме качества зарядного устройства, важное значение имеет температура окружающей среды. В последнее время в центральной части России наблюдается тенденция к высоким температурам. Многие производители смартфонов и планшетов указывают на сайте оптимальную температуру при использовании. Обычно она колеблется в диапазоне от 0 до 25 градусов. Однако существуют другие причины, по которым смартфон нагревается. В недавней статье мой коллега Иван Герасимов уже рассказывал о том, почему смартфон нагревается. Рекомендую к прочтению.

Что может случиться при зарядке смартфона в машине

Здесь существует две важных детали: аккумулятор телефона и контроллер питания. Часто обращаясь в сервисный центр с проблемами по поводу зарядки, пользователи слышат фразу «Контроллер сдох». Контроллер питания это устройство, которое следит за текущим напряжением. Оно нужно, чтобы из-за поступления большого напряжения смартфон не вышел из строя или не сгорела батарея. Он снижает напряжение, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор телефона. Когда достигается низкое значения напряжения (обычно 1,5-2 Вольт), контроллер снижает, а затем отключает подачу тока. Именно благодаря нему мы с вами можем оставить устройство заряжаться на ночь и не переживать за его сохранность. Поэтому многие гаджеты не позволяют некачественным зарядкам доступ к аккумулятору. О том, как правильно заряжать технику в домашних условиях читайте в статье.

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Вторым важным моментом относительно вашего девайса является непросредственно сама батарея. Как бы не старался контроллер, его ресурс исчерпаем. Поэтому многие производители рекомендуют держать заряд смартфона в диапазоне от 20% до 80%. Так вы обеспечите долговечность заряда батареи, однако я этому правилу никогда не следую и считаю, что нужно использовать свой смартфон так, как вам удобно. В крайнем случае есть возможность замены батареи в сервисных центрах.

А вы пользуетесь зарядкой в автомобиле? Бережете батарею или не обращаете на это внимания? Напишите об этом в наш Телеграм чат, будет интересно прочесть.