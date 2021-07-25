Как работают наушники с костной проводимостью и стоит ли их покупать

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Артем Сутягин 0

Активное шумоподавление — это модное явление в области наушников. Когда его рекламируют, то особый акцент делают на возможности полностью изолироваться от внешнего мира и сосредоточиться на том, что вы слушаете. Но что, если вы предпочтете сделать наоборот? Вдруг, звук для вас важен только с точки зрения получения информации, а внешние шумы не должны ликвидироваться. Так существенно безопаснее перемещаться по городу на велосипеде или бегом. Полезно это бывает и при использовании дома, когда надо слышать, что делают дети, или в офисе, чтобы не пропустить приход начальника в кабинет. В общем, сейчас расскажу, как работают и зачем вообще нужны наушники с костной проводимостью, которые не отрезают вас от реальности. У них полно недостатков, но есть и пара плюсов, которые могут оказаться для вас важнее.

нушники

Наушники с костной проводимостью — звучит странно, но на деле штука довольно полезная

Что такое наушники с костной проводимостью

Наушники с костной проводимостью — это источник звука, который находится за пределами вашего слухового прохода. То есть их не надо вставлять в уши или прикладывать к ним. Суть их работы заключается в том, чтобы они вибрировали и раскачивали височные кости вашей головы. Та вибрация попадает на элементы восприятия звука в ухе, но без необходимости непосредственно воздействия на барабанную перепонку. В результате вы можете слушать свою музыку или потреблять другой аудиоконтент, но не терять связь с миром вокруг вас.

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Прослушивание наушников с костной проводимостью — это очень необычные ощущения. Так как уши свободны, внешнего источника звука не наблюдается, а сам звук немного приглушен, и кажется, что музыка звучит где-то в голове. По началу это даже немного пугает, но привыкаешь довольно быстро.

Наушники

Эта картинка лучше всего иллюстрирует принцип работы таких наушников.

Как звучат наушники с костной проводимостью

Что касается качества звука, простите, но это отстой. Если вы слушаете подкасты или смотрите видео, то большой проблемой это не будет, но при прослушивании музыки забудьте о детализации и тонком вокале. Поэтому аудиофилы точно не будут довольны.

Плюсы наушников с костной проводимостью

Зачем же тогда их покупать? Дело в том, что вы можете одновременно слышать все, что вас окружает, и звук в наушниках. Вы скажете, что можно воспользоваться режимом проницаемости, которые есть в любых наушниках, но это не совсем так. Во-первых, этот режим все равно не дает ощущение ”свободного уха”, а во-вторых, музыка обычно все равно заглушает внешние шумы.

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Я никогда не пробовал наушники с режимом прозрачности, которые хоть немного были бы похожи на наушники с костной проводимостью. Их просто не существует из-за особенностей звукоизвлечения.

наушники

В некотором роде, правильнее называть это не наушниками, а «нависочниками».

Наушники с костной проводимостью — действительно единственный безопасный способ слушать что-то во время езды на велосипеде, если не считать портативной колонки на руле, за которую вас проклянут примерно 97% простых людей на улице. Бегуны и те, кто гуляют с домашними животными, тоже будут довольны.

В некотором роде можно сказать, что наушники с костной проводимостью более комфортны. Если вам знакомо, как уши потеют от наушников, то вы, наверное, понимаете, о чем речь. Наушники с костной проводимостью в этом отношении намного комфортнее. А еще хорошие модели не боятся воды, благодаря чему в них можно будет ходить под проливным дождем.

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Подобные системы могут быть полезны некоторым людям с повреждением слуха. Возможно, это из-за того, что звук поступает сразу во внутреннее ухо, минуя барабанную перепонку. Кстати, в обычной жизни мы тоже частично воспринимаем звук именно через костную проводимость, так как звуковые волны заставляют вибрировать весь череп, но за тонкое восприятие отвечает именно ухо.

наушники

Если пользовались подобными, вы знаете, какие от них необычные ощущения.

Недостатки наушников с костной проводимостью

Стоит остановиться и на минусах. В дополнение к ранее упомянутому падению качества звука, звук из них расходится в стороны. То есть вибрация корпуса приводит к тому, что наушники сами по себе звучат. В итоге, если выставить более-менее высокий уровень громкости, то люди рядом с вами вряд ли будут довольны. Да и просто в шумном месте такие наушники не дадут вам нормального воспроизведения. Внешний шум, раскачивая барабанную перепонку, все равно перебьет ощущение от звука.

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Покупать или нет такие наушники, каждый решает сам для себя. Я отказался от них некоторое время назад, так как катаюсь на велосипеде в малолюдном месте, а в городе привык ходить по тротуарам и пользоваться накладными наушниками.  Советовать я могу их только как дополнительные наушники. Не думайте, что они станут для вас универсальным вариантом. Это именно наушники для конкретной ситуации, а бывают ли они у вас — вам виднее.

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