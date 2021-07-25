Как работают наушники с костной проводимостью и стоит ли их покупать

Активное шумоподавление — это модное явление в области наушников. Когда его рекламируют, то особый акцент делают на возможности полностью изолироваться от внешнего мира и сосредоточиться на том, что вы слушаете. Но что, если вы предпочтете сделать наоборот? Вдруг, звук для вас важен только с точки зрения получения информации, а внешние шумы не должны ликвидироваться. Так существенно безопаснее перемещаться по городу на велосипеде или бегом. Полезно это бывает и при использовании дома, когда надо слышать, что делают дети, или в офисе, чтобы не пропустить приход начальника в кабинет. В общем, сейчас расскажу, как работают и зачем вообще нужны наушники с костной проводимостью, которые не отрезают вас от реальности. У них полно недостатков, но есть и пара плюсов, которые могут оказаться для вас важнее.

Что такое наушники с костной проводимостью

Наушники с костной проводимостью — это источник звука, который находится за пределами вашего слухового прохода. То есть их не надо вставлять в уши или прикладывать к ним. Суть их работы заключается в том, чтобы они вибрировали и раскачивали височные кости вашей головы. Та вибрация попадает на элементы восприятия звука в ухе, но без необходимости непосредственно воздействия на барабанную перепонку. В результате вы можете слушать свою музыку или потреблять другой аудиоконтент, но не терять связь с миром вокруг вас.

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Прослушивание наушников с костной проводимостью — это очень необычные ощущения. Так как уши свободны, внешнего источника звука не наблюдается, а сам звук немного приглушен, и кажется, что музыка звучит где-то в голове. По началу это даже немного пугает, но привыкаешь довольно быстро.

Как звучат наушники с костной проводимостью

Что касается качества звука, простите, но это отстой. Если вы слушаете подкасты или смотрите видео, то большой проблемой это не будет, но при прослушивании музыки забудьте о детализации и тонком вокале. Поэтому аудиофилы точно не будут довольны.

Плюсы наушников с костной проводимостью

Зачем же тогда их покупать? Дело в том, что вы можете одновременно слышать все, что вас окружает, и звук в наушниках. Вы скажете, что можно воспользоваться режимом проницаемости, которые есть в любых наушниках, но это не совсем так. Во-первых, этот режим все равно не дает ощущение ”свободного уха”, а во-вторых, музыка обычно все равно заглушает внешние шумы.

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Я никогда не пробовал наушники с режимом прозрачности, которые хоть немного были бы похожи на наушники с костной проводимостью. Их просто не существует из-за особенностей звукоизвлечения.

Наушники с костной проводимостью — действительно единственный безопасный способ слушать что-то во время езды на велосипеде, если не считать портативной колонки на руле, за которую вас проклянут примерно 97% простых людей на улице. Бегуны и те, кто гуляют с домашними животными, тоже будут довольны.

В некотором роде можно сказать, что наушники с костной проводимостью более комфортны. Если вам знакомо, как уши потеют от наушников, то вы, наверное, понимаете, о чем речь. Наушники с костной проводимостью в этом отношении намного комфортнее. А еще хорошие модели не боятся воды, благодаря чему в них можно будет ходить под проливным дождем.

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Подобные системы могут быть полезны некоторым людям с повреждением слуха. Возможно, это из-за того, что звук поступает сразу во внутреннее ухо, минуя барабанную перепонку. Кстати, в обычной жизни мы тоже частично воспринимаем звук именно через костную проводимость, так как звуковые волны заставляют вибрировать весь череп, но за тонкое восприятие отвечает именно ухо.

Недостатки наушников с костной проводимостью

Стоит остановиться и на минусах. В дополнение к ранее упомянутому падению качества звука, звук из них расходится в стороны. То есть вибрация корпуса приводит к тому, что наушники сами по себе звучат. В итоге, если выставить более-менее высокий уровень громкости, то люди рядом с вами вряд ли будут довольны. Да и просто в шумном месте такие наушники не дадут вам нормального воспроизведения. Внешний шум, раскачивая барабанную перепонку, все равно перебьет ощущение от звука.

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Покупать или нет такие наушники, каждый решает сам для себя. Я отказался от них некоторое время назад, так как катаюсь на велосипеде в малолюдном месте, а в городе привык ходить по тротуарам и пользоваться накладными наушниками. Советовать я могу их только как дополнительные наушники. Не думайте, что они станут для вас универсальным вариантом. Это именно наушники для конкретной ситуации, а бывают ли они у вас — вам виднее.