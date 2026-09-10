Сначала я попробовал открыть счёт цифрового рубля через Альфа-Банк — и получил сообщение «Доступ к счёту цифрового рубля ограничен в этом приложении банка». Обидно. Но 9 сентября открыл СберБанк Онлайн на своём vivo X300 — и увидел на главном экране предложение открыть счёт цифрового рубля. Воспользовался немедленно. Рассказываю, как всё прошло и что в итоге получилось.

Цифровой счёт в приложении СберБанк Онлайн на Android. Фото.

Цифровой счёт в приложении СберБанк Онлайн на Android

Важное предупреждение перед началом

Прежде чем идти в приложение, проверьте два условия — без них ничего не выйдет:

  • Первое: версия СберБанк Онлайн не ниже 17.11. Именно с этой версии доступна функция цифрового рубля на Android. Обновите приложение через RuStore или сайт Сбера — из Google Play оно удалено ещё с 2022 года.
  • Второе: подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Без этого открыть счёт не получится — Сбер верифицирует личность именно через Госуслуги. Если учётная запись не подтверждена — сначала сделайте это, потом возвращайтесь.

И ещё одно: счёт может открыться не мгновенно. Я прошёл всю процедуру и не увидел счёт на главном экране сразу — пришлось подождать. Кроме того, перед созданием счёта рекомендую задуматься относительно того, чем опасен цифровой рубль — меня он насторожил, чем я поделился в отдельном материале.

Как открыть цифровой счёт в СберБанк Онлайн

Открываю СберБанк Онлайн и сразу на главном экране вижу баннер с предложением открыть счёт цифрового рубля. Если у вас его нет — не страшно, есть второй путь. Если баннера нет на главном экране — откройте вкладку «Все счета». Листайте вниз до раздела «Цифровой рубль» и нажимайте на него.

Открытие цифрового счёта через вкладку «Все счета». Фото.

Открытие цифрового счёта через вкладку «Все счета»

Дальше пошаговая инструкция:

  1. Нажмите на баннер или раздел «Цифровой рубль» — откроется краткое описание новой формы денег.
  2. Нажмите «Продолжить» — приложение предложит перейти на Госуслуги для верификации личности.
  3. Войдите в Госуслуги через приложение или браузер (это стандартная процедура подтверждения).
    4. Создание счёта для цифрового рубля в СберБанке. Фото.

    Создание счёта для цифрового рубля в СберБанке

  4. Дайте согласие на обработку персональных данных для открытия счёта.
  5. Подтвердите запрос на открытие счёта цифрового рубля.
  6. Придумайте пароль для доступа к счёту (запомните или запишите, он понадобится при каждой операции).
  7. Создайте ключи электронной подписи: приложение попросит хаотично нажимать на экран в разных местах — это генерирует случайные данные для ключа. Нажимайте пока не появится сообщение «Ключи созданы».
    8. Запрос на открытие цифрового счёта и создание пароля. Фото.

    Запрос на открытие цифрового счёта и создание пароля

  8. Нажмите «Продолжить» — система выпустит два сертификата безопасности и ключ проверки электронной подписи. Подтвердите кнопкой «Подтвердить».
  9. Дождитесь уведомления «Сертификат безопасности выпущен» — процедура завершена (у меня заняло несколько часов).
    10. Завершение создание цифрового счёта. Фото.

    Завершение создание цифрового счёта

После этого вернитесь на главный экран. Счёт может появиться не сразу — я ждал несколько часов. Если не видите счёт — не повторяйте процедуру заново, просто подождите.

Как пополнить цифровой кошелёк

Когда счёт появился на главном экране — можно его пополнить. Деньги переводятся с обычного банковского счёта один к одному: один рубль превращается в один цифровой рубль без потерь.

  1. Откройте счёт цифрового рубля на главном экране СберБанк Онлайн.
  2. Нажмите «Пополнить».
  3. Выберите счёт списания — обычный рублёвый счёт в Сбере.
  4. Введите сумму — лимит пополнения 300 000 рублей в месяц.
  5. Введите пароль от счёта цифрового рубля — тот, что придумали при открытии.
  6. Подтвердите операцию.
Пополнение цифрового счёта в СберБанке. Фото.

Пополнение цифрового счёта в СберБанке

Деньги зачисляются быстро — в моём случае почти мгновенно. Обсудить вопросы по цифровому рублю можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как оплатить покупку цифровыми рублями

Пока цифровые рубли принимают далеко не везде: магазин или сервис должен специально подключить поддержку новой формы оплаты. Там, где принимают — оплата через QR-код, NFC-оплата как с обычной картой пока не работает.

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Как платить через QR-код:

  1. Попросите кассира показать QR-код для оплаты цифровыми рублями.
  2. В СберБанк Онлайн откройте счёт цифрового рубля.
  3. Нажмите «Оплатить» — «Сканировать QR-код».
  4. Наведите камеру на QR-код — приложение автоматически подставит получателя и сумму.
  5. Проверьте данные и введите пароль от счёта.
  6. Подтвердите оплату.
Оплата цифровыми рублями в приложении СберБанк на Android. Фото.

Оплата цифровыми рублями в приложении СберБанк на Android

Для переводов другому человеку: откройте счёт цифрового рубля, нажмите «Перевести», введите номер телефона получателя, укажите сумму и подтвердите паролем. Переводы физлицам бесплатны — без каких-либо комиссий.

Как вывести цифровые рубли обратно в обычные

Это несложно — операция обратная пополнению.

  1. Откройте счёт цифрового рубля в СберБанк Онлайн.
  2. Нажмите «Вывести».
  3. Выберите обычный рублёвый счёт в Сбере как получателя.
  4. Укажите сумму для вывода.
  5. Введите пароль от счёта цифрового рубля.
  6. Подтвердите операцию.
Вывод цифровых рублей через СберБанк. Фото.

Вывод цифровых рублей через СберБанк

Деньги вернутся на обычный счёт в течение нескольких минут. Никаких комиссий за вывод нет — один цифровой рубль превращается обратно в один обычный рубль. Актуальные новости о цифровом рубле публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.