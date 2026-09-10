Сначала я попробовал открыть счёт цифрового рубля через Альфа-Банк — и получил сообщение «Доступ к счёту цифрового рубля ограничен в этом приложении банка». Обидно. Но 9 сентября открыл СберБанк Онлайн на своём vivo X300 — и увидел на главном экране предложение открыть счёт цифрового рубля. Воспользовался немедленно. Рассказываю, как всё прошло и что в итоге получилось.

Важное предупреждение перед началом

Прежде чем идти в приложение, проверьте два условия — без них ничего не выйдет:

Первое: версия СберБанк Онлайн не ниже 17.11. Именно с этой версии доступна функция цифрового рубля на Android. Обновите приложение через RuStore или сайт Сбера — из Google Play оно удалено ещё с 2022 года.

версия СберБанк Онлайн не ниже 17.11. Именно с этой версии доступна функция цифрового рубля на Android. Обновите приложение через RuStore или сайт Сбера — из Google Play оно удалено ещё с 2022 года. Второе: подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Без этого открыть счёт не получится — Сбер верифицирует личность именно через Госуслуги. Если учётная запись не подтверждена — сначала сделайте это, потом возвращайтесь.

И ещё одно: счёт может открыться не мгновенно. Я прошёл всю процедуру и не увидел счёт на главном экране сразу — пришлось подождать. Кроме того, перед созданием счёта рекомендую задуматься относительно того, чем опасен цифровой рубль — меня он насторожил, чем я поделился в отдельном материале.

Как открыть цифровой счёт в СберБанк Онлайн

Открываю СберБанк Онлайн и сразу на главном экране вижу баннер с предложением открыть счёт цифрового рубля. Если у вас его нет — не страшно, есть второй путь. Если баннера нет на главном экране — откройте вкладку «Все счета». Листайте вниз до раздела «Цифровой рубль» и нажимайте на него.

Дальше пошаговая инструкция:

Нажмите на баннер или раздел «Цифровой рубль» — откроется краткое описание новой формы денег. Нажмите «Продолжить» — приложение предложит перейти на Госуслуги для верификации личности. Войдите в Госуслуги через приложение или браузер (это стандартная процедура подтверждения). Дайте согласие на обработку персональных данных для открытия счёта. Подтвердите запрос на открытие счёта цифрового рубля. Придумайте пароль для доступа к счёту (запомните или запишите, он понадобится при каждой операции). Создайте ключи электронной подписи: приложение попросит хаотично нажимать на экран в разных местах — это генерирует случайные данные для ключа. Нажимайте пока не появится сообщение «Ключи созданы». Нажмите «Продолжить» — система выпустит два сертификата безопасности и ключ проверки электронной подписи. Подтвердите кнопкой «Подтвердить». Дождитесь уведомления «Сертификат безопасности выпущен» — процедура завершена (у меня заняло несколько часов).

После этого вернитесь на главный экран. Счёт может появиться не сразу — я ждал несколько часов. Если не видите счёт — не повторяйте процедуру заново, просто подождите.

Как пополнить цифровой кошелёк

Когда счёт появился на главном экране — можно его пополнить. Деньги переводятся с обычного банковского счёта один к одному: один рубль превращается в один цифровой рубль без потерь.

Откройте счёт цифрового рубля на главном экране СберБанк Онлайн. Нажмите «Пополнить». Выберите счёт списания — обычный рублёвый счёт в Сбере. Введите сумму — лимит пополнения 300 000 рублей в месяц. Введите пароль от счёта цифрового рубля — тот, что придумали при открытии. Подтвердите операцию.

Деньги зачисляются быстро — в моём случае почти мгновенно. Обсудить вопросы по цифровому рублю можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как оплатить покупку цифровыми рублями

Пока цифровые рубли принимают далеко не везде: магазин или сервис должен специально подключить поддержку новой формы оплаты. Там, где принимают — оплата через QR-код, NFC-оплата как с обычной картой пока не работает.

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Как платить через QR-код:

Попросите кассира показать QR-код для оплаты цифровыми рублями. В СберБанк Онлайн откройте счёт цифрового рубля. Нажмите «Оплатить» — «Сканировать QR-код». Наведите камеру на QR-код — приложение автоматически подставит получателя и сумму. Проверьте данные и введите пароль от счёта. Подтвердите оплату.

Для переводов другому человеку: откройте счёт цифрового рубля, нажмите «Перевести», введите номер телефона получателя, укажите сумму и подтвердите паролем. Переводы физлицам бесплатны — без каких-либо комиссий.

Как вывести цифровые рубли обратно в обычные

Это несложно — операция обратная пополнению.

Откройте счёт цифрового рубля в СберБанк Онлайн. Нажмите «Вывести». Выберите обычный рублёвый счёт в Сбере как получателя. Укажите сумму для вывода. Введите пароль от счёта цифрового рубля. Подтвердите операцию.

Деньги вернутся на обычный счёт в течение нескольких минут. Никаких комиссий за вывод нет — один цифровой рубль превращается обратно в один обычный рубль. Актуальные новости о цифровом рубле публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.