Сначала я попробовал открыть счёт цифрового рубля через Альфа-Банк — и получил сообщение «Доступ к счёту цифрового рубля ограничен в этом приложении банка». Обидно. Но 9 сентября открыл СберБанк Онлайн на своём vivo X300 — и увидел на главном экране предложение открыть счёт цифрового рубля. Воспользовался немедленно. Рассказываю, как всё прошло и что в итоге получилось.
Важное предупреждение перед началом
Прежде чем идти в приложение, проверьте два условия — без них ничего не выйдет:
- Первое: версия СберБанк Онлайн не ниже 17.11. Именно с этой версии доступна функция цифрового рубля на Android. Обновите приложение через RuStore или сайт Сбера — из Google Play оно удалено ещё с 2022 года.
- Второе: подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Без этого открыть счёт не получится — Сбер верифицирует личность именно через Госуслуги. Если учётная запись не подтверждена — сначала сделайте это, потом возвращайтесь.
И ещё одно: счёт может открыться не мгновенно. Я прошёл всю процедуру и не увидел счёт на главном экране сразу — пришлось подождать. Кроме того, перед созданием счёта рекомендую задуматься относительно того, чем опасен цифровой рубль — меня он насторожил, чем я поделился в отдельном материале.
Как открыть цифровой счёт в СберБанк Онлайн
Открываю СберБанк Онлайн и сразу на главном экране вижу баннер с предложением открыть счёт цифрового рубля. Если у вас его нет — не страшно, есть второй путь. Если баннера нет на главном экране — откройте вкладку «Все счета». Листайте вниз до раздела «Цифровой рубль» и нажимайте на него.
Дальше пошаговая инструкция:
- Нажмите на баннер или раздел «Цифровой рубль» — откроется краткое описание новой формы денег.
- Нажмите «Продолжить» — приложение предложит перейти на Госуслуги для верификации личности.
- Войдите в Госуслуги через приложение или браузер (это стандартная процедура подтверждения).
- Дайте согласие на обработку персональных данных для открытия счёта.
- Подтвердите запрос на открытие счёта цифрового рубля.
- Придумайте пароль для доступа к счёту (запомните или запишите, он понадобится при каждой операции).
- Создайте ключи электронной подписи: приложение попросит хаотично нажимать на экран в разных местах — это генерирует случайные данные для ключа. Нажимайте пока не появится сообщение «Ключи созданы».
- Нажмите «Продолжить» — система выпустит два сертификата безопасности и ключ проверки электронной подписи. Подтвердите кнопкой «Подтвердить».
- Дождитесь уведомления «Сертификат безопасности выпущен» — процедура завершена (у меня заняло несколько часов).
После этого вернитесь на главный экран. Счёт может появиться не сразу — я ждал несколько часов. Если не видите счёт — не повторяйте процедуру заново, просто подождите.
Как пополнить цифровой кошелёк
Когда счёт появился на главном экране — можно его пополнить. Деньги переводятся с обычного банковского счёта один к одному: один рубль превращается в один цифровой рубль без потерь.
- Откройте счёт цифрового рубля на главном экране СберБанк Онлайн.
- Нажмите «Пополнить».
- Выберите счёт списания — обычный рублёвый счёт в Сбере.
- Введите сумму — лимит пополнения 300 000 рублей в месяц.
- Введите пароль от счёта цифрового рубля — тот, что придумали при открытии.
- Подтвердите операцию.
Деньги зачисляются быстро — в моём случае почти мгновенно. Обсудить вопросы по цифровому рублю можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Как оплатить покупку цифровыми рублями
Пока цифровые рубли принимают далеко не везде: магазин или сервис должен специально подключить поддержку новой формы оплаты. Там, где принимают — оплата через QR-код, NFC-оплата как с обычной картой пока не работает.
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Как платить через QR-код:
- Попросите кассира показать QR-код для оплаты цифровыми рублями.
- В СберБанк Онлайн откройте счёт цифрового рубля.
- Нажмите «Оплатить» — «Сканировать QR-код».
- Наведите камеру на QR-код — приложение автоматически подставит получателя и сумму.
- Проверьте данные и введите пароль от счёта.
- Подтвердите оплату.
Для переводов другому человеку: откройте счёт цифрового рубля, нажмите «Перевести», введите номер телефона получателя, укажите сумму и подтвердите паролем. Переводы физлицам бесплатны — без каких-либо комиссий.
Как вывести цифровые рубли обратно в обычные
Это несложно — операция обратная пополнению.
- Откройте счёт цифрового рубля в СберБанк Онлайн.
- Нажмите «Вывести».
- Выберите обычный рублёвый счёт в Сбере как получателя.
- Укажите сумму для вывода.
- Введите пароль от счёта цифрового рубля.
- Подтвердите операцию.
Деньги вернутся на обычный счёт в течение нескольких минут. Никаких комиссий за вывод нет — один цифровой рубль превращается обратно в один обычный рубль. Актуальные новости о цифровом рубле публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.