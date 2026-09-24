СберБанк Онлайн, VK, MAX и Ozon Банк на Android мы уже давно ставим не из Google Play, а из RuStore или файлом с сайта и настолько к этому привыкли, что кажется, будто так было всегда. Но 24 сентября глава Минцифры Максут Шадаев признал: в ведомстве всерьёз готовятся к сценарию, при котором поставить российские приложения на Android-смартфон однажды станет нельзя даже так. И дело не в санкциях, а в новых правилах Google, которые начинают действовать уже через неделю. Я разобрался, что это за правила и коснутся ли они вас. Ответ оказался совсем не таким, как пишут в новостях.
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Что сказал Шадаев и почему в Минцифры занервничали
Сначала о самом заявлении. Шадаев сразу оговорился, что Google ничего против России не затевает. Он просто рассказал, что у министерства есть «карта рисков», куда записывают всё, что может пойти не так. Раньше часть пунктов оттуда считали фантастикой, а теперь, по его словам, готовятся к любому варианту. Один из них касается как раз Android:
Google ведёт верификацию разработчика. Если сейчас мы на Android ставим приложения — проблем никаких нет. Но если завтра вдруг Google в этой программе что-то изменит — непонятно, как она будет работать. Мы смотрим на это как на риск того, что, условно, завтра нельзя будет поставить приложения, — заявил Шадаев.
Понять министра можно, достаточно вспомнить это лето. 25 июня российские приложения начали пропадать из App Store: VK Музыка, VK Видео, Дзен, Одноклассники, Mail.ru. 16 июля то же самое случилось в Google Play, причём разом ушли 17 приложений VK, в том числе сам «ВКонтакте», Почта Mail, Юла и Маруся. Тогда же удалили мессенджер MAX. А в августе исчезли Ozon Банк и почти все приложения, связанные с маркетплейсом.
Шума тогда было много, но на деле всё оказалось не так страшно. Ozon пожаловался в Google, и 21 августа маркетплейс вернули. Приложения VK, конечно, не вернулись. Но зато остались в RuStore, Huawei AppGallery, Galaxy Store и Xiaomi GetApps, а у тех, кто успел их поставить, продолжили работать и обновляться и так. Впрочем, даже если вам потребовалось установить их заново, где это можно сделать, мы уже подробно рассказывали вот в этой статье.
В общем, получалось, что если приложение пропало из Google Play, это было хоть и неприятно, но не смертельно: его всегда можно было (и есть) скачать из RuStore или файлом с сайта. Однако именно этот вариант Google сейчас и начинает прикрывать, что и беспокоит Минцифры.
Что за проверка и зачем она Google
В августе прошлого года Google придумала новое правило: каждое приложение на Android-смартфоне должно быть привязано к реальному человеку или компании. В Google Play разработчиков проверяют давно, а теперь это касается вообще всех приложений, даже тех, что вы скачали файлом с сайта. Google объясняет это борьбой с мошенниками. Сейчас, если вредоносное приложение заблокировали, его автор просто выпускает то же самое под новым названием. А когда за каждым приложением стоит человек с паспортом, так уже не получится.
Чтобы пройти проверку, разработчик показывает Google паспорт, адрес и телефон, а компания ещё и документы о регистрации. Плюс платит 25 долларов. Для студентов и любителей есть бесплатный вариант без документов, но тогда приложение можно поставить максимум на 20 телефонов. Банку с миллионами клиентов это, понятно, не поможет.
Сначала Google хотела просто запретить ставить приложения от непроверенных разработчиков. Поднялся шум: против выступили десятки организаций, от магазина F-Droid до браузера Brave. В итоге компания отступила, но не до конца. Запрета нет, только поставить такое приложение теперь придётся постараться. О том, как Google усложняет установку приложений не из Google Play, мы писали ещё в январе, а в августе новые правила заработали.
Как теперь поставить приложение от непроверенного разработчика
Google назвала это расширенным режимом. Сделан он специально так, чтобы на бегу его не включить. Придётся пройти пять шагов:
- Включить режим разработчика в настройках.
- Подтвердить, что вас никто не уговаривает по телефону. Смартфон прямо об этом спросит.
- Перезагрузить телефон. Если мошенник в этот момент на связи или смотрит на ваш экран, звонок оборвётся.
- Подождать сутки.
- Подтвердить, что это вы: пальцем, лицом или PIN-кодом. И выбрать, на сколько включить режим: на 7 дней или бессрочно.
Хорошая новость: ждать сутки надо один раз, а не перед каждым приложением. Включили режим и дальше ставите что хотите, как раньше. Плохая новость спрятана в документации Google: обновления таких приложений приходят, только пока режим включён. Выбрали «на 7 дней», неделя прошла, и приложение просто перестало обновляться.
Разработчикам Google оставила лазейку: через компьютер по кабелю приложения можно ставить без проверок и ожидания. Но попробуйте объяснить маме, что надо подключить телефон к ноутбуку и набрать команду. Вот и я не представляю, как это сделать. Сама проверка приедет на все телефоны с Android 7 и новее вместе с сервисами Google, обновлять систему для этого не нужно. А вот на новые Huawei без сервисов Google она не придёт вовсе.
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Почему в России пока ничего не изменится
А теперь та самая деталь, о которой почти не пишут. 30 сентября проверка включится всего в четырёх странах: Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Причём только в семи магазинах, среди них Google Play, Galaxy Store и магазины HONOR, OPPO и Xiaomi. Файлы с сайтов пока не проверяют даже там. На весь мир Google обещает распространить новые правила в 2027 году.
Только Россия в этот «весь мир» не входит, по крайней мере сейчас. Google сама пишет, что в странах под санкциями проверка работать не будет и приложения там можно ставить как раньше. Представитель компании добавил, что жители этих стран пройти проверку и не смогут. По данным CNews, речь о России, Иране, Кубе и КНДР. Получается забавно: в Бразилии от новой защиты никуда не деться, а у нас её просто выключили.
Так что RuStore, файлы с сайтов банков и всё остальное работают как работали. Тем более что RuStore для многих давно стал главным магазином: в июле им пользовались 68,4 млн человек в месяц, и по закону он стоит на всех смартфонах, которые продаются в России. В Минцифры, по данным ТАСС, тоже говорят, что внутри страны доступ к приложениям сохранится. Для наглядности свёл всё в таблицу.
|Где
|Когда
|Что будет
|Бразилия, Индонезия, Сингапур, Таиланд
|с 30 сентября 2026 года
|проверка в семи магазинах, файлы с сайтов пока без неё
|Остальной мир
|2027 год, по плану Google
|проверка везде, непроверенные приложения только через расширенный режим
|Россия, Иран, Куба, КНДР
|по нынешним правилам
|проверки нет, всё ставится как сейчас
|Российские приложения за границей
|2027 год, по плану Google
|только через расширенный режим
Где подвох
Сложности начнутся, если вы живёте или подолгу бываете за границей. Сбер, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк и многие другие давно раздают свои приложения через RuStore и файлы с сайта. А российские разработчики, по словам самой Google, проверку пройти не смогут. Если Google сделает всё, как обещает, то с 2027 года человеку, который живёт в Казахстане, Сербии или Турции и пользуется российской картой, придётся ставить и обновлять такие приложения через тот самый расширенный режим с сутками ожидания. По данным ТАСС, Шадаев отдельно сказал, что сильнее всего это ударит по приложениям, которые уже удалили из магазинов.
Есть и вопрос, на который Google пока не ответила: как телефон понимает, в какой он стране. По симке, по сети или по аккаунту? От этого зависит, что будет с вашим телефоном в отпуске в Турции или Египте. В документации об этом ни слова, так что гадать не буду. Как только станет понятно, расскажем в нашем телеграм-канале.
Второй вариант как раз тот, которого боится Минцифры. Всё, что сейчас спасает Россию от проверки, это один абзац в справке Google для разработчиков. Последний раз его меняли 25 марта, и никто не обязывает Google держать его там вечно. Если компания его уберёт, российские приложения окажутся в том самом расширенном режиме: режим разработчика, сутки ожидания и риск, что банковское приложение однажды не обновится. В Минцифры говорят, что вместе с IT-компаниями готовят предложения, как этого избежать, но какие именно, пока не рассказывают.
Что делать прямо сейчас
Паниковать точно рано, но пару вещей я бы сделал уже сейчас. Всё зависит от того, где вы живёте и как пользуетесь телефоном:
- Живёте в России. Ничего не меняйте. Главное, не удаляйте RuStore, даже если кажется, что он не нужен. Это самый простой способ ставить и обновлять приложения, которых нет в Google Play.
- Живёте за границей или собираетесь переезжать. Когда проверка доберётся до вашей страны, включите расширенный режим один раз и заранее, а не в тот день, когда срочно нужно перевести деньги. И сразу выбирайте «бессрочно», иначе через неделю банковские приложения перестанут обновляться.
- Помогаете с телефоном родителям. Скажите им, что ни банк, ни «служба безопасности», ни Госуслуги никогда не просят включить режим разработчика и перезагрузить телефон. Google не зря спрашивает в расширенном режиме, не уговаривает ли вас кто-то: телефонные мошенники как раз так и работают, убеждают поставить «защитное приложение» из файла. Вот 10 признаков, по которым такого собеседника видно сразу.
Если честно, я бы не читал слова Шадаева как «Google скоро отключит нам приложения». Скорее это признание: всё, чем мы пользуемся на Android в России, держится на том, что Google разрешает ставить приложения мимо своего магазина. Сейчас для России сделано исключение, и нам даже проще, чем жителям Бразилии. Но исключение не гарантия, и в Минцифры это понимают. А вы уже ставите банковские приложения из RuStore или до сих пор держитесь за Google Play? Расскажите в нашем Telegram-чате.