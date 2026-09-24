СберБанк Онлайн, VK, MAX и Ozon Банк на Android мы уже давно ставим не из Google Play, а из RuStore или файлом с сайта и настолько к этому привыкли, что кажется, будто так было всегда. Но 24 сентября глава Минцифры Максут Шадаев признал: в ведомстве всерьёз готовятся к сценарию, при котором поставить российские приложения на Android-смартфон однажды станет нельзя даже так. И дело не в санкциях, а в новых правилах Google, которые начинают действовать уже через неделю. Я разобрался, что это за правила и коснутся ли они вас. Ответ оказался совсем не таким, как пишут в новостях.

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Что сказал Шадаев и почему в Минцифры занервничали

Сначала о самом заявлении. Шадаев сразу оговорился, что Google ничего против России не затевает. Он просто рассказал, что у министерства есть «карта рисков», куда записывают всё, что может пойти не так. Раньше часть пунктов оттуда считали фантастикой, а теперь, по его словам, готовятся к любому варианту. Один из них касается как раз Android:

Google ведёт верификацию разработчика. Если сейчас мы на Android ставим приложения — проблем никаких нет. Но если завтра вдруг Google в этой программе что-то изменит — непонятно, как она будет работать. Мы смотрим на это как на риск того, что, условно, завтра нельзя будет поставить приложения, — заявил Шадаев.

Понять министра можно, достаточно вспомнить это лето. 25 июня российские приложения начали пропадать из App Store: VK Музыка, VK Видео, Дзен, Одноклассники, Mail.ru. 16 июля то же самое случилось в Google Play, причём разом ушли 17 приложений VK, в том числе сам «ВКонтакте», Почта Mail, Юла и Маруся. Тогда же удалили мессенджер MAX. А в августе исчезли Ozon Банк и почти все приложения, связанные с маркетплейсом.

Шума тогда было много, но на деле всё оказалось не так страшно. Ozon пожаловался в Google, и 21 августа маркетплейс вернули. Приложения VK, конечно, не вернулись. Но зато остались в RuStore, Huawei AppGallery, Galaxy Store и Xiaomi GetApps, а у тех, кто успел их поставить, продолжили работать и обновляться и так. Впрочем, даже если вам потребовалось установить их заново, где это можно сделать, мы уже подробно рассказывали вот в этой статье.

В общем, получалось, что если приложение пропало из Google Play, это было хоть и неприятно, но не смертельно: его всегда можно было (и есть) скачать из RuStore или файлом с сайта. Однако именно этот вариант Google сейчас и начинает прикрывать, что и беспокоит Минцифры.

Что за проверка и зачем она Google

В августе прошлого года Google придумала новое правило: каждое приложение на Android-смартфоне должно быть привязано к реальному человеку или компании. В Google Play разработчиков проверяют давно, а теперь это касается вообще всех приложений, даже тех, что вы скачали файлом с сайта. Google объясняет это борьбой с мошенниками. Сейчас, если вредоносное приложение заблокировали, его автор просто выпускает то же самое под новым названием. А когда за каждым приложением стоит человек с паспортом, так уже не получится.

Чтобы пройти проверку, разработчик показывает Google паспорт, адрес и телефон, а компания ещё и документы о регистрации. Плюс платит 25 долларов. Для студентов и любителей есть бесплатный вариант без документов, но тогда приложение можно поставить максимум на 20 телефонов. Банку с миллионами клиентов это, понятно, не поможет.

Сначала Google хотела просто запретить ставить приложения от непроверенных разработчиков. Поднялся шум: против выступили десятки организаций, от магазина F-Droid до браузера Brave. В итоге компания отступила, но не до конца. Запрета нет, только поставить такое приложение теперь придётся постараться. О том, как Google усложняет установку приложений не из Google Play, мы писали ещё в январе, а в августе новые правила заработали.

Как теперь поставить приложение от непроверенного разработчика

Google назвала это расширенным режимом. Сделан он специально так, чтобы на бегу его не включить. Придётся пройти пять шагов:

Включить режим разработчика в настройках. Подтвердить, что вас никто не уговаривает по телефону. Смартфон прямо об этом спросит. Перезагрузить телефон. Если мошенник в этот момент на связи или смотрит на ваш экран, звонок оборвётся. Подождать сутки. Подтвердить, что это вы: пальцем, лицом или PIN-кодом. И выбрать, на сколько включить режим: на 7 дней или бессрочно.

Хорошая новость: ждать сутки надо один раз, а не перед каждым приложением. Включили режим и дальше ставите что хотите, как раньше. Плохая новость спрятана в документации Google: обновления таких приложений приходят, только пока режим включён. Выбрали «на 7 дней», неделя прошла, и приложение просто перестало обновляться.

Разработчикам Google оставила лазейку: через компьютер по кабелю приложения можно ставить без проверок и ожидания. Но попробуйте объяснить маме, что надо подключить телефон к ноутбуку и набрать команду. Вот и я не представляю, как это сделать. Сама проверка приедет на все телефоны с Android 7 и новее вместе с сервисами Google, обновлять систему для этого не нужно. А вот на новые Huawei без сервисов Google она не придёт вовсе.

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Почему в России пока ничего не изменится

А теперь та самая деталь, о которой почти не пишут. 30 сентября проверка включится всего в четырёх странах: Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Причём только в семи магазинах, среди них Google Play, Galaxy Store и магазины HONOR, OPPO и Xiaomi. Файлы с сайтов пока не проверяют даже там. На весь мир Google обещает распространить новые правила в 2027 году.

Только Россия в этот «весь мир» не входит, по крайней мере сейчас. Google сама пишет, что в странах под санкциями проверка работать не будет и приложения там можно ставить как раньше. Представитель компании добавил, что жители этих стран пройти проверку и не смогут. По данным CNews, речь о России, Иране, Кубе и КНДР. Получается забавно: в Бразилии от новой защиты никуда не деться, а у нас её просто выключили.

Так что RuStore, файлы с сайтов банков и всё остальное работают как работали. Тем более что RuStore для многих давно стал главным магазином: в июле им пользовались 68,4 млн человек в месяц, и по закону он стоит на всех смартфонах, которые продаются в России. В Минцифры, по данным ТАСС, тоже говорят, что внутри страны доступ к приложениям сохранится. Для наглядности свёл всё в таблицу.

Где Когда Что будет Бразилия, Индонезия, Сингапур, Таиланд с 30 сентября 2026 года проверка в семи магазинах, файлы с сайтов пока без неё Остальной мир 2027 год, по плану Google проверка везде, непроверенные приложения только через расширенный режим Россия, Иран, Куба, КНДР по нынешним правилам проверки нет, всё ставится как сейчас Российские приложения за границей 2027 год, по плану Google только через расширенный режим

Где подвох

Сложности начнутся, если вы живёте или подолгу бываете за границей. Сбер, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк и многие другие давно раздают свои приложения через RuStore и файлы с сайта. А российские разработчики, по словам самой Google, проверку пройти не смогут. Если Google сделает всё, как обещает, то с 2027 года человеку, который живёт в Казахстане, Сербии или Турции и пользуется российской картой, придётся ставить и обновлять такие приложения через тот самый расширенный режим с сутками ожидания. По данным ТАСС, Шадаев отдельно сказал, что сильнее всего это ударит по приложениям, которые уже удалили из магазинов.

Есть и вопрос, на который Google пока не ответила: как телефон понимает, в какой он стране. По симке, по сети или по аккаунту? От этого зависит, что будет с вашим телефоном в отпуске в Турции или Египте. В документации об этом ни слова, так что гадать не буду. Как только станет понятно, расскажем в нашем телеграм-канале.

Второй вариант как раз тот, которого боится Минцифры. Всё, что сейчас спасает Россию от проверки, это один абзац в справке Google для разработчиков. Последний раз его меняли 25 марта, и никто не обязывает Google держать его там вечно. Если компания его уберёт, российские приложения окажутся в том самом расширенном режиме: режим разработчика, сутки ожидания и риск, что банковское приложение однажды не обновится. В Минцифры говорят, что вместе с IT-компаниями готовят предложения, как этого избежать, но какие именно, пока не рассказывают.

Что делать прямо сейчас

Паниковать точно рано, но пару вещей я бы сделал уже сейчас. Всё зависит от того, где вы живёте и как пользуетесь телефоном:

Живёте в России. Ничего не меняйте. Главное, не удаляйте RuStore, даже если кажется, что он не нужен. Это самый простой способ ставить и обновлять приложения, которых нет в Google Play.

Ничего не меняйте. Главное, не удаляйте RuStore, даже если кажется, что он не нужен. Это самый простой способ ставить и обновлять приложения, которых нет в Google Play. Живёте за границей или собираетесь переезжать. Когда проверка доберётся до вашей страны, включите расширенный режим один раз и заранее, а не в тот день, когда срочно нужно перевести деньги. И сразу выбирайте «бессрочно», иначе через неделю банковские приложения перестанут обновляться.

Когда проверка доберётся до вашей страны, включите расширенный режим один раз и заранее, а не в тот день, когда срочно нужно перевести деньги. И сразу выбирайте «бессрочно», иначе через неделю банковские приложения перестанут обновляться. Помогаете с телефоном родителям. Скажите им, что ни банк, ни «служба безопасности», ни Госуслуги никогда не просят включить режим разработчика и перезагрузить телефон. Google не зря спрашивает в расширенном режиме, не уговаривает ли вас кто-то: телефонные мошенники как раз так и работают, убеждают поставить «защитное приложение» из файла. Вот 10 признаков, по которым такого собеседника видно сразу.

Если честно, я бы не читал слова Шадаева как «Google скоро отключит нам приложения». Скорее это признание: всё, чем мы пользуемся на Android в России, держится на том, что Google разрешает ставить приложения мимо своего магазина. Сейчас для России сделано исключение, и нам даже проще, чем жителям Бразилии. Но исключение не гарантия, и в Минцифры это понимают. А вы уже ставите банковские приложения из RuStore или до сих пор держитесь за Google Play? Расскажите в нашем Telegram-чате.