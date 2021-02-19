Буфер обмена Android: как его посмотреть, закрепить или удалить оттуда данные

Даже если вы считаете себя опытным пользователем Android, думаю, время от времени вы всё равно сталкиваетесь с понятиями, сути которых либо не понимаете вообще, либо понимаете, но объяснить это посторонним уже не можете. Лаунчер, бутлоадер, буфер обмена – всё это терминология, которая в лексиконе большинства пользователей в принципе отсутствует. Другое дело, что мы ежедневно сталкиваемся с этими явлениями и просто не подозреваем об этом. Но если о лаунчерах мы уже рассказывали, о бутлоадерах – расскажем как-нибудь потом, то вот буфер обмена обходить стороной точно не будем.

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Буфер обмена – это особый сегмент операционной системы, который выступает в роли временного хранилища данных, куда они попадают после того, как вы нажимаете кнопку «Копировать». Предполагается, что он взаимосвязан с оперативной памятью и способен хранить информацию только до первой перезагрузки, но это не совсем так. Помимо той информации, которую вы скопировали прямо сейчас, там могут хранить и другие сведения, скопированные ранее. По умолчанию новые данные, конечно, заменяют старые, но и их можно оставить там надолго.

Как просмотреть буфер обмена на Android

Небольшой дисклеймер: всё, что описано ниже, касается клавиатуры Gboard от Google. Если вы пользуетесь другой, можете скачать Gboard по этой ссылке, а, если не хотите менять, то не переживайте – получить доступ к буферу обмена на других клавиатурах можно примерно таким же образом. Лично я не думаю, что разные разработчики компонуют их как-то иначе.

Чтобы отправить текст в буфер обмена, вам потребуется выполнить два простых действия: откройте любой текст и выделите его, а затем в выпадающем меню нажмите «Копировать». Теперь текст будет перенесён в буфер обмена, откуда его потом можно будет вставить куда угодно.

Чтобы проверить, что в данный момент хранится в буфере обмена, вам потребуется вызвать клавиатуру. Если вы в браузере просто нажмите на адресную строку, и клавиатура появится автоматически. В верхней части найдите иконку списка и нажмите на него – это и есть буфер обмена.

Как удалить текст из буфера обмена

Там вы увидите свой текст, который скопировали ранее. Тут вы можете удалить его или закрепить, если, например, хотите иметь быстрый доступ к той или иной информации, которой вам часто приходится с кем-то делиться. Это могут быть номера телефонов, адреса или ваши паспортные данные. Для этого нажмите пальцем на фрагмент и удерживайте в течение полутора секунд. В выпадающем окне выберите «Удалить» или «Закрепить» в зависимости от того, что вам нужно.

Если вы выберете «Удалить», фрагмент текста навсегда исчезнет из буфера обмена и восстановить его уже будет невозможно. А вот если вы нажмёте «Закрепить», то в буфере появится два подраздела: Недавние и Закреплённые. Первый будет включать в себя те данные, которые вы скопировали только что, а второй – те, которые вы закрепили для быстрого доступа на потом.

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Данные, которые попали в буфер обмена, хранятся там даже после перезагрузки устройства. Поэтому никакой связи с оперативной памятью здесь нет. Более того, закреплённые фрагменты текста хранятся там вообще бесконечно. Поэтому, если вы таким образом храните какую-то чувствительную информацию, рекомендуется беречь смартфон в тайне от других либо удалять сохранённые сведения по мере потери их актуальности.