Буфер обмена Android: как его посмотреть, закрепить или удалить оттуда данные

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Иван Кузнецов 0

Даже если вы считаете себя опытным пользователем Android, думаю, время от времени вы всё равно сталкиваетесь с понятиями, сути которых либо не понимаете вообще, либо понимаете, но объяснить это посторонним уже не можете. Лаунчер, бутлоадер, буфер обмена – всё это терминология, которая в лексиконе большинства пользователей в принципе отсутствует. Другое дело, что мы ежедневно сталкиваемся с этими явлениями и просто не подозреваем об этом. Но если о лаунчерах мы уже рассказывали, о бутлоадерах – расскажем как-нибудь потом, то вот буфер обмена обходить стороной точно не будем.

Буфер обмена

Буфер обмена — это более функциональный элемент ОС, чем вы думали

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Буфер обмена – это особый сегмент операционной системы, который выступает в роли временного хранилища данных, куда они попадают после того, как вы нажимаете кнопку «Копировать». Предполагается, что он взаимосвязан с оперативной памятью и способен хранить информацию только до первой перезагрузки, но это не совсем так. Помимо той информации, которую вы скопировали прямо сейчас, там могут хранить и другие сведения, скопированные ранее. По умолчанию новые данные, конечно, заменяют старые, но и их можно оставить там надолго.

Как просмотреть буфер обмена на Android

Небольшой дисклеймер: всё, что описано ниже, касается клавиатуры Gboard от Google. Если вы пользуетесь другой, можете скачать Gboard по этой ссылке, а, если не хотите менять, то не переживайте – получить доступ к буферу обмена на других клавиатурах можно примерно таким же образом. Лично я не думаю, что разные разработчики компонуют их как-то иначе.

Скопировать-вставить

Когда вы копируете текст, он попадает в буфер обмена

Чтобы отправить текст в буфер обмена, вам потребуется выполнить два простых действия: откройте любой текст и выделите его, а затем в выпадающем меню нажмите «Копировать». Теперь текст будет перенесён в буфер обмена, откуда его потом можно будет вставить куда угодно.

CTRL-C

Данные в буфере обмена можно закрепить, чтобы пользоваться ими в будущем

Чтобы проверить, что в данный момент хранится в буфере обмена, вам потребуется вызвать клавиатуру. Если вы в браузере просто нажмите на адресную строку, и клавиатура появится автоматически. В верхней части найдите иконку списка и нажмите на него – это и есть буфер обмена.

Как удалить текст из буфера обмена

Там вы увидите свой текст, который скопировали ранее. Тут вы можете удалить его или закрепить, если, например, хотите иметь быстрый доступ к той или иной информации, которой вам часто приходится с кем-то делиться. Это могут быть номера телефонов, адреса или ваши паспортные данные. Для этого нажмите пальцем на фрагмент и удерживайте в течение полутора секунд. В выпадающем окне выберите «Удалить» или «Закрепить» в зависимости от того, что вам нужно.

Буфер

Данные из буфера обмена не удаляются после перезагрузки, поэтому иногда имеет смысл удалять их вручную

Если вы выберете «Удалить», фрагмент текста навсегда исчезнет из буфера обмена и восстановить его уже будет невозможно. А вот если вы нажмёте «Закрепить», то в буфере появится два подраздела: Недавние и Закреплённые. Первый будет включать в себя те данные, которые вы скопировали только что, а второй – те, которые вы закрепили для быстрого доступа на потом.

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Данные, которые попали в буфер обмена, хранятся там даже после перезагрузки устройства. Поэтому никакой связи с оперативной памятью здесь нет. Более того, закреплённые фрагменты текста хранятся там вообще бесконечно. Поэтому, если вы таким образом храните какую-то чувствительную информацию, рекомендуется беречь смартфон в тайне от других либо удалять сохранённые сведения по мере потери их актуальности.

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