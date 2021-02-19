Google выпустила бету Android 12. Что нового и как установить

В ночь с 18 на 19 февраля Google выпустила первую сборку Developer Preview обновления Android 12. Запуск апдейта не был таким уж неожиданным, поскольку двумя неделями ранее Google обновила приложение Beta Feedback, которое тестеры используют для отправки отзывов о ходе бета-тестирования ОС. Это закрытая бета-версия, доступ к которой официально могут получить только разработчики. Таким образом Google даёт им возможность ознакомиться с особенностями ОС и подготовить свои приложения к её релизу. Впрочем, кое-что новенькое там всё-таки есть.

А вы знали? Android работает с кэшем намного лучше, чем iOS

Первое, что заметно сразу, — это оформление. Google действительно провела редизайн интерфейса, заменив Material Design 2.0 на Material Next. Сказать, что это новая концепция, нельзя. Я бы назвал её скорее переходной, потому что хоть Google и перерисовала некоторые элементы оформления, она не стала менять их кардинальным образом, и в них по-прежнему угадывается знакомая по старым версиям ОС стилистика.

Новые функции Android 12

Зато с функциональной точки зрения обновление получилось по-настоящему богатым. А ведь это только первая бета, да и то – для разработчиков.

Уменьшение насыщенности цветов – позволяет приглушить цвета на дисплее, если они кажутся вам слишком яркими и насыщенными;

Screen Time-out – нужна для кратковременного отключения всех функций смартфона, например, если требуется на чём-то сосредоточиться;

Обратная отдача для внешних контроллеров – передаёт вибрацию в критических моментах игры со смартфона на контроллер PS или Xbox;

Индикатор камеры и микрофона – начинает мигать зелёным или оранжевым, когда ведётся аудио- или фото- и видеофиксация (в т.ч. в фоновом режиме);

Поддержка двойных нажатий на клавишу питания – позволяет делать скриншоты или быстро вызывать Google Assistant (пока неактивна);

Пролистываемые скриншоты – позволяет сделать скриншот всей веб-страницы целиком или чата (до выбранных самостоятельно пределов);

Возможность отправить пароль от Wi-Fi – для этого используется технология беспроводной передачи данных Nearby Sharing;

Улучшенные уведомления – теперь можно с удобством «заснузить» оповещение, удалить его или перейти в настройки;

Виджеты 2.0 – Google расширила их применение, изменив оформление и разрешив создавать миниатюры текущих задач, например, диалогов в мессенджерах и т.п.;

Защита приложений – с выходом Android 12 можно будет устанавливать пароли на отдельные приложения по своему желанию;

Компактный режим – у пользователей больших смартфонов появится возможность притянуть интерфейс к нижней части экрана, уменьшив его элементы для удобства использования.

Как передать приложение из Google Play с Android на Android

Пока это все нововведения, которые удалось обнаружить к настоящему моменту. Среди них нет многого из того, о чём мы рассказывали вам ранее. Но это абсолютно нормально. Дело в том, что Google внедряет многие функции постепенно – всё-таки это только первая бета-сборка. Но даже среди тех нововведений, что уже появились в Android 12, некоторые попросту не работают. Google либо не включила их намеренно, чтобы не усложнять себе задачу исправлениями возможных багов, либо просто допустила ошибку, и она будет исправлена позднее.

Как установить Android 12

Для многих пользователей смартфонов на базе кастомных оболочек нововведения Android 12 вряд ли станут откровением. Пролистываемые скриншоты, блокировка приложений, нормальные уведомления с настройками и компактный режим экрана – всё это уже давно было доступно в One UI, EMUI, MIUI, OxygenOS и других прошивках, которые устанавливаются на современные смартфоны. Почему Google не додумалась реализовать то же самое у себя раньше – настоящая загадка.

Что касается установки Android 12, то здесь есть ряд сложностей. Во-первых, просто так взять и скачать обновление, если у вас не Google Pixel, не получится. Всё-таки это обновление стоковой операционки, которая несовместима с другими аппаратами, и ей требуется специальная адаптация. А, во-вторых, даже если у вас Pixel, для установки Android 12 понадобится повозиться с ADB. Если вы не знаете, что это такое, лучше даже не пытайтесь выяснить, поскольку работа с этой штукой может превратить ваш смартфон в самый настоящий кирпич.

Почему Android 11 для Samsung это плохо

Если вам не терпится опробовать нововведения Android 12, то для начала я могу порекомендовать вам повнимательнее изучить оболочку своего собственного смартфона. Я больше чем уверен, что там уже есть все эти функции, и даже больше. Ну, а если вам просто нравится обновляться, то тогда придётся потерпеть в лучшем случае до лета. Именно тогда Google проведёт конференцию Google I/O, на которой представит обновление официально и даст старт программе открытого бета-тестирования. Тогда останется дождаться, чтобы производитель вашего смартфона выпустил адаптированную сборку, и можно обновляться.