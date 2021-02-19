Chromecast официально получил поддержку Apple TV+. Как смотреть

Несмотря на то что долгое время экосистема Apple состояла только из приложений и сервисов, которые были доступны только владельцам фирменных устройств компании, в какой-то момент в Купертино поняли, что закрытость – это не лучший подход к развитию. Поэтому постепенно Apple начала предлагать свои наработки пользователям альтернативных платформ. Так на Android появился Apple Music. Не сказать, что это дало рекордный прирост аудитории, но в компании остались более-менее довольны. Поэтому в Купертино решили начать экспансию другого своего сервиса – Apple TV+.

Раньше Chromecast был своего рода связующим звеном между телевизором и смартфоном под управлением Android, позволяя выводить аудио- и видеосигнал на большой экран. Однако последнее поколение ТВ-донгла превратилось в самостоятельное устройство со своим пользовательским интерфейсом и широким спектром возможностей, для которых даже понадобился пульт.

ТВ-донгл Chromecast нового поколения, который является аналогом приставки Apple TV от Google, получил поддержку сервиса Apple TV+. До недавнего времени фирменная видеоплощадка Apple была доступна только на Mac, iOS, телевизорах с функцией Smart TV и в виде веб-версии. Но, очевидно, в компании поняли, что этого недостаточно для привлечения массовой аудитории, и приняли решение закрепиться в новой для себя нише. А вот на Android поддержки Apple TV+ пока нет и в ближайшее время, скорее всего, не предвидится.

Как смотреть Apple TV+ на Chromecast

Единственным Chromecast, который получил поддержку видеосервиса Apple, является новый Chromecast на базе оболочки Google TV. Это связано с техническими ограничениями донглов предыдущих поколений. Может показаться, что Apple могла выпустить своё приложение для Chromecast уже давно. Однако это не совсем так. Очевидно, что компании проделали большую совместную работу, чтобы интегрировать оба продукта друг с другом, позволив пользователям Chromecast сохранять фильмы и сериалы из Apple TV+ для последующего просмотра в Google TV.

Google TV – это программная оболочка для Chromecast нового поколения. Она построена на базе сервиса «Google Play Фильмы» расширяет возможности ТВ-донгла, открывая пользователям доступ к фильмам, сериалам и телешоу.

Помимо просмотра и сохранения оригинального контента на Apple TV+, пользователям Chromecast открылся доступ ко всем фильмам и сериалам, приобретённым у Apple, персонализированным рекомендациям и возможность делиться контентом с членами своей семьи посредством услуги «Семейный доступ». Но особенно круто, что воспроизведением и другими фишками сервиса можно управлять голосом, используя для этого Google Assistant. Это просто супер-фишка, о которой пользователи устройств Apple могут только мечтать.

Apple TV+ на Android TV

Поначалу поддержка Apple TV+ на Chromecast будет доступна только пользователям из США, однако в ближайшие месяцы Google обещает распространить её и на весь остальной мир. Возможно, это как-то связано с лицензионным соглашением между компаниями, а, возможно, всё дело в языковых ограничениях, которые не позволяют пользователям из других стран взаимодействовать с сервисом при помощи Google Assistant. Но, как бы там ни было, факт того, что на Chromecast теперь будет доступен Apple TV+, дорогого стоит.

Apple TV+ для Chromecast будет доступен в виде самостоятельного приложения, доступ к которому можно получить через вкладку "Для вас". Установите его, авторизуйтесь и наслаждайтесь контентом.

Но это ещё не всё. После Chromecast поддержка Apple TV+ появится на телевизорах под управлением Android TV. До настоящего момента сервис был доступен пользователям Smart TV на базе Tizen и WebOS, однако на Android TV с оболочкой Google TV представлен не был. Google договорилась с Apple о снятии этого ограничения. Поэтому уже весной-летом владельцы телевизоров на базе операционной системы поискового гиганта смогут насладиться оригинальным контентом собственного производства компании Apple.