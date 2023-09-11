Чем 5G отличается от 4G, и что дают сети пятого поколения

Чуть ли ни каждый месяц появляются новости о 5G в России, в которых сообщается то о корректировке сроков внедрения технологии, то об открытии новых тестовых зон. В информационном потоке мы начинаем забывать, а для чего вообще все это нужно? Чем 5G лучше 4G, и сильно ли отличаются технологии на практике? Сегодня сравним два поколения мобильных сетей и попытаемся понять, почему мы продолжаем ждать внедрения 5G на территории нашей страны.

Скорость мобильного интернета

Сравнивая 5G и 4G, сначала нужно сказать о главном достоинстве сетей нового поколения — скорость мобильного интернета. Именно она имеет первостепенное значение, объясняя наше желание поскорее дотронуться до новой технологии. В оптимальных условиях скорость 5G составит 20 Гбит/с, в то время как максимальный показатель 4G — 1 Гбит/с. Налицо 20-кратная разница!

Конечно, на практике мы таких цифр не увидим. Тем не менее, на смартфоне с 5G вы сможете загружать файлы на скорости примерно 100 Мбит/с. Для сравнения: в сети 4G этот показатель почти не выходит за пределы 10 Мбит/с. Если перевести на понятный язык, эпизод любимого сериала в максимальном качестве скачается за минуту вместо нынешних 10-11.

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Задержка при передаче данных

Еще одно важное преимущество 5G — низкий пинг или задержка. Это время, необходимое для передачи данных с устройства на сервер или своего рода скорость выполнения команды. Если в 4G пинг составляет 50 мс, то после перехода на сети пятого поколения задержка снизится до 1 мс.

Как вы это почувствуете на себе? Заметно быстрее будут обрабатываться запросы в поисковике. Ввели фразу — моментально получили ответ. То же самое касается игр, где минимальная задержка подарит более плавный геймплей без лагов и подергиваний в онлайн-баталиях.

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Пропускная способность 5G

Пропускная способность сети — это возможность обеспечить работу мобильной связи и интернета для определенного числа устройств, расположенных поблизости. На площади в 1 квадратный километр 4G может обслужить до 100 тысяч смартфонов. После перехода на 5G пропускная способность вырастет в 10 раз и составит 1 миллион устройств.

Если вы часто посещаете музыкальные фестивали и другие массовые мероприятия, то прекрасно понимаете, насколько важна емкость сети. Ведь в текущих условиях люди постоянно жалуются то на сложности при размещении фото в социальных сетях, то вообще на отсутствие какой-либо связи. Пропускная способность 5G поможет решить эту проблему.

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Мобильность сети 5G

Как известно, максимальные показатели скорости передачи данных достигаются в статике, когда принимающее устройство неподвижно. Перебои начинаются, когда мы едем на автомобиле или поезде. В условиях 4G нам приходится забыть о мобильном интернете, если скорость транспортного средства превышает 120 км/ч. В случае внедрения 5G этот показатель поднимется до 500 км/ч.

Это означает, что вы сможете пользоваться мобильным интернетом в поездах наподобие Сапсана, развивающего скорость до 250 км/ч. Конечно, все это возможно только при наличии покрытия. Если вдоль железнодорожной магистрали не будут установлены вышки 5G, интернету ничто не поможет.

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Энергопотребление 4G и 5G

Как показало исследование Nokia и оператора мобильной связи Telefónica из Испании, сети пятого поколения на 90% эффективнее расходуют энергию, передавая те же объемы данных. Кроме того, технология 5G умеет быстро переходить в режим пониженного энергопотребления, если связь не используется.

Таким образом, переход на новые сети должен положительным образом сказаться на автономности наших смартфонов. Правда, для этого необходимо, чтобы прием сигнала 5G был стабильным. Если зона покрытия окажется слишком маленькой, устройству придется постоянно переключаться на 4G, и энергопотребление при таком раскладе, напротив, вырастет.

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Возможности, которые открывает 5G

Помимо того, что нам просто будет комфортнее пользоваться интернетом и мобильной связью, потенциальное появление 5G в России даст толчок развитию многих высокотехнологичных отраслей. Ключевым сценарием применения считается удаленное управление производством. В частности, это может быть очень полезно для проведения медицинских процедур и целых операций на расстоянии.

Также технология 5G предоставляет раздолье для использования беспилотной техники от роботов-курьеров до автономных дронов. А высокая скорость интернета, низкая задержка при передаче данных и солидная емкость сети позволят реализовать концепцию умного города.