Важность 5G сильно преувеличена. И это не только мое мнение

Несмотря на быстрое развертывание 5G, вопросов к этой технологии становится все больше. В России новые сети пока представлены только на уровне тестирования в нескольких опорных точках. Но, если посмотреть повнимательнее, то сомнений в том, что без этого вполне можно обойтись, становится все меньше и меньше. Многие со мной не согласятся, но в этой статье я попробую объяснить свое мнение и доказать, что отсутствие 5G не такая уж большая проблема. У меня нет задачи вас переубедить, и в конце вы как обычно сможете высказать свое мнение. Пока же я поделюсь своим.

Что такое 5G

В нескольких странах развертывание 5G началось в 2019 году. Даже несмотря на рекордное количество внедрений, три года спустя многие люди все еще недовольны этой новой технологией.

Пятое поколение мобильной связи приходит на смену 4G LTE, которая последовательно сменила 3G и 2G. Сами по себе сети пятого поколения обещают высокую скорость, которая в пике может быть в 10 раз выше, чем у 4G, а также минимальную задержку передачи.

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Среди прочих особенностей 5G можно отметить возможность поддерживать огромное количество подключений. Среди них: компьютеры, автономные автомобили, системы умного дома, роботы, беспилотники и другие блага цивилизации. Это особенно актуально в профессиональной среде.

Так система действительно выходит на новый уровень и предлагает выйти за рамки обычного применения в смартфонах. Несмотря на то, что сеть 5G была доступна в некоторых странах до 2020 года, она только начала распространяться по всему миру и ее внедрение, несомненно, займет некоторое время.

Как работает 5G

Хотя 5G использует те же технологии, что и 4G LTE, есть некоторые существенные отличия. Во-первых, 5G — несмотря на шаг вперед относительно 4G LTE — может использовать те же полосы частот. Но смартфоны с 5G теперь могут иметь более высокую пропускную способность, чем смартфоны с 4G, использующие ту же антенну и частоту.

Для улучшения сети используются технологии MIMO, переход от ядра сети EPS к 5G, использование, срез сети для ее разделения в соответствии с потребностями и многое другое. Это дополнительные новые технологии, которые предлагает 5G.

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Где самый быстрый Интернет

Как и в предыдущих поколениях, 5G внедряется очень постепенно. Развертывание новых сетей в большинстве случаев идет в рамках обновления существующего оборудования. То есть когда его надо заменить на новое, операторы выбирают то, что поддерживает 5G. Проблема в том, что недостаточно просто поменять одну вышку и получить в районе сеть нового поколения. Надо заменить много другого оборудования и поменять подход к работе.

Пока 5G широко доступны в США, Южной Корее, Китае и Великобритании. В России новых сетей пока нет. Было несколько тестовых запусков, но дальше этого дело пока не пошло.

Главное преимущество, которого ждали пользователи, это серьезное увеличение скорости работы сети. Вот только мало кто задумывался, что для смартфона она и так более чем достаточная. Даже если вы имеете 20 Мб/c, то этого уже достаточно для комфортного использования. В реальности 4G в крупных городах выдает 50 Мб/с и более, если нет искусственных ограничений со стороны операторов.

Нужны ли кому-то новые сети

Это подтверждается исследованием Uswitch. По данным аналитиков, только половина пользователей говорят, что заметили более высокую скорость или улучшенную стабильность соединения с момента перехода на пятое поколение сотовых сетей. Каждый шестой пользователь признался, что связь нового поколения не соответствует его ожиданиям.

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Тем не менее, 5G получает самое быстрое развертывание среди остальных поколений сетей, которые были ранее. По итогам двух лет существования 5G скорость распространения, если считать в людях, которые имеют доступ к новинке, опережает 4G примерно на полгода.

Сеть по-прежнему распределена неравномерно, хотя у многих людей в мире есть смартфоны и совместимые тарифные планы. Большинство вышек по-прежнему расположены в городских районах. Это увеличивает разрыв в возможностях использования сети. Для сравнения, по Великобритании статистика говорит, что среди сельских жителей возможности подключения к новым сетям составляют лишь 17% от показателей жителей городских районов. То есть на каждые 100 человек с 5G в городе приходится только 17 человек в менее индустриализированных районах.

Чем хороши сети 5G

Если все же говорить о преимуществах, то 5G подойдет мобильным геймерам из-за высокой скорости отклика, любителям смотреть видео и другим потребителям контента. А еще новые сети открывают новые возможности. Например, 5G обещает новые приложения, такие как виртуальная реальность и облачные игры. В обоих случаях нужна быстрая и стабильная сеть.

Что касается виртуальной реальности, то некоторые компании активно работают над целыми вселенными внутри виртуального мира. Во многих отчетах утверждается, что эта отрасль прекратит свое существование к 2025 году. Широкая публика не интересуется Web 3.0 и виртуальной реальностью. А значит, это преимущество 5G уже не является явным достоинством. Вряд ли это то, чего не хватало для того, чтобы вдохнуть жизнь в данное направление.

Широкая публика в настоящее время не заинтересована в ежедневном использовании 5G. Тем не менее, многообещающие новые возможности подстегивают интерес к новинке. Правда, большая часть пользователей потом испытывает разочарование.

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Влияние 5G на здоровье

Внедрение 5G, конечно же, вновь разожгло споры о влиянии мобильных сетей на здоровье. Теории заговора, такие как представление о том, что сети пятого поколения также могут помочь в распространении пандемии коронавируса, до сих пор время от времени вызывают немало споров. Впрочем, они уже не такие жаркие, как раньше, когда именно рост скорости развертывания новых сетей совпал с началом пандемии.

Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) опубликовала свои выводы по этой теме в марте 2020 года. Пока все следуют рекомендациям комиссии, сети пятого поколения будут безопасны для нашего здоровья. Миллиметровые волны являются основным источником беспокойства, связанного с новой сетью. Но рекомендации комиссии действительны для всего спектра от 100 кГц до 300 ГГц, что находится далеко за пределами миллиметровых волн. Таким образом, риска для здоровья нет, если поставщики услуг и производители сетевого оборудования пятого поколения соблюдают стандарты, установленные комиссией.

Но то, что новые сети не опасны, не говорит о том, что это благо, к которому надо стремиться. У нас пока нет таких сетей, но это не беда. Тем более, бороться надо не за скорость, а за покрытие. Лично я в разных крупных городах почти всегда получаю не менее 70-80 Мб/c. Тут многое зависит от смартфона. Более дешевые модели не могут работать так же быстро, как флагманы, и скорость по результатам тестирования может отличаться в два раза.

К скорости там, где есть сеть, я претензий не имею, а к тому, что за городом сеть работает хуже, да. Это проблема не только России, такое есть везде. Вот с этим надо бороться, а не наращивать скорость в городах.

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Когда 5G появится в России

Пока нет однозначного ответа на вопрос, сколько времени надо на развертывание новых сетей в России. Особенно, в нынешних условиях санкций. Тестовые запуски уже были в Москве, Уфе и других городах России. Даже обычные пользователи с поддерживаемыми телефонами могли попробовать новинку, но дальше дело пока не пошло. У нас были проблемы с частотами, которые пока заняты, но это все решается. Как говорится, было бы ради чего стараться. Конечно, новый стандарт нежен, но спешить с его внедрением совсем не обязательно — большой разницы пока точно не будет.