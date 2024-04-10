Чем платная Алиса Про отличается от обычной Алисы, и стоит ли ее подключать

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Герман Вологжанин

10 апреля 2024 года Яндекс представил Алису Про — новую версию своего голосового ассистента, которая, как отмечают разработчики, расширяет базовые возможности виртуального помощника. Загвоздка заключается в том, что Алиса Про не приходит на смену Алисе, а начинает существовать параллельно с ней. При этом за продвинутую версию голосового ассистента Яндекс предлагает оплачивать дополнительную подписку. Для компании, желающей в рыночных условиях зарабатывать на своих продуктах, идея кажется понятной. А как насчет нас — обычных пользователей Яндекса? Стоит ли подключать Алису Про, или все это — смачный пшик? Сейчас разберемся.

Чем платная Алиса Про отличается от обычной Алисы, и стоит ли ее подключать. Раскрываем все секреты Алисы Про. Фото.

Раскрываем все секреты Алисы Про

Чем Алиса Про отличается от Алисы

Сам Яндекс выделяет следующие преимущества Алисы Про в сравнении с обычной Алисой:

  • поддержка продвинутой языковой модели YandexGPT 3 Pro;
  • генерация идей, работа с текстами и развернутые ответы;
  • бессрочная история сообщений в чате с Алисой;
  • игры и обучающие квесты для детей;
  • другие, еще неанонсированные навыки.

Если перевести с маркетингового языка на человеческий, то в настоящее время нам предлагают подключить Алису Про ровно по двум причинам: доступ к языковой модели YandexGPT 3 Pro и фишкам для детей.

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Начнем с YandexGPT 3 Pro. Эта языковая модель доступна только по подписке Алиса Про, в то время как обычная Алиса использует YandexGPT 3 без дополнительной приставки. Между ними есть два принципиальных отличия. Во-первых, это история сообщений в чате с голосовым ассистентом: YandexGPT 3 хранит их всего 14 дней, в то время как Pro-версия — бессрочно. Во-вторых, это расширенные ответы. Вот, к примеру, что отвечают разные языковые модели на просьбу придумать 5 идей для свидания:

Чем Алиса Про отличается от Алисы. Алиса Про (справа) дает развернутый ответ. Фото.

Алиса Про (справа) дает развернутый ответ

Как мы видим, Алиса Про с YandexGPT 3 Pro дает развернутый ответ. Но это не значит, что обычная Алиса его дать не в состоянии. Просто теперь ее нужно принудительно просить расширить ответ, а это доставляет определенные неудобства.

Чем Алиса Про отличается от Алисы. Обычная Алиса тоже может дать развернутый ответ, но ее об этом нужно попросить. Фото.

Обычная Алиса тоже может дать развернутый ответ, но ее об этом нужно попросить

Иных отличий между YandexGPT 3 и YandexGPT 3 Pro я не заметил, но, справедливости ради, для понимания всей полноты картины нужно пользоваться разными языковыми моделями не пару часов, как в моем случае, а хотя бы несколько дней.

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Что касается второго преимущества Алисы Про, то оно затрагивает исключительно детей. С дополнительной подпиской в приложении Дом с Алисой становятся доступны следующие опции:

  • познавательные квесты;
  • развивающие игры;
  • пробуждение, зарядка и пожелание хорошего дня от Алисы;
  • сказка с ограничением по времени и успокаивающая музыка перед сном;
  • ограничение на работу Яндекс Станции;
  • просмотр истории взаимодействия с умной колонкой.

То есть с подпиской Алиса Про ваша Яндекс Станция превращается в голосовую няню с возможностями родительского контроля. Однако и без нее она будет понимать детей, ставить им сказки по запросу, а также работать в качестве радионяни. Эти функции доступны и с обычной Алисой.

Чем Алиса Про отличается от Алисы. Функции няни доступны только по подписке. Фото.

Функции няни доступны только по подписке

Что сделал Яндекс? Компания намеренно ограничила функциональность Алисы, дабы у вас был повод оформить дополнительную подписку. Ограничения не являются фатальными, а потому подключать Алису Про стоит только ради повышения уровня комфорта при взаимодействии с голосовым ассистентом в сценарии чат-бота и для доступа к функциям виртуальной няни. Стоит ли оно того — решайте сами. Но помните, что со временем Яндекс обещает расширить возможности Алисы Про.

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Как подключить Алису Про

Воспользоваться расширенной версией голосового ассистента могут только обладатели подписки Яндекс Плюс. Кроме того, нужно подключить дополнительную опцию Алиса Про за 100 ₽/мес (первые 6 месяцев бесплатно). Для активации продвинутого помощника нужно:

  1. Открыть страницу Алисы Про.
  2. Нажать кнопку «Попробовать Про».
  3. Выбрать карту для дальнейших списаний.
  4. Нажать кнопку «Подключить».
Как подключить Алису Про. Деньги начнут списываться только по окончании пробного периода. Фото.

Деньги начнут списываться только по окончании пробного периода

Также подключить Алису Про можно в личном кабинете Яндекс Плюс, активировав одноименную опцию. При этом вы в праве в любой момент отказаться от использования дополнительной функции.

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Как отключить Алису Про

Наличие пробного периода позволяет оценить возможности Алисы Про и отключить ее в любой момент, не заплатив ни копейки. Сделать это получится следующим образом:

  1. Откройте личный кабинет Яндекс Плюс.
  2. Во вкладке «Опции» выберите «Алиса Про».
  3. Нажмите кнопку «Отключить опцию» и подтвердите свое действие.
Как отключить Алису Про. Алиса Про все равно продолжит работать до окончания оформленного периода. Фото.

Алиса Про все равно продолжит работать до окончания оформленного периода

После отключения Алисы Про вы сможете продолжать пользоваться голосовым ассистентом с расширенным перечнем функций до конца оплаченного или бесплатного периода. То есть отказаться от опции можно сразу после ее активации, чтобы в будущем не искать причину неожиданных списаний.

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