Чем платная Алиса Про отличается от обычной Алисы, и стоит ли ее подключать

10 апреля 2024 года Яндекс представил Алису Про — новую версию своего голосового ассистента, которая, как отмечают разработчики, расширяет базовые возможности виртуального помощника. Загвоздка заключается в том, что Алиса Про не приходит на смену Алисе, а начинает существовать параллельно с ней. При этом за продвинутую версию голосового ассистента Яндекс предлагает оплачивать дополнительную подписку. Для компании, желающей в рыночных условиях зарабатывать на своих продуктах, идея кажется понятной. А как насчет нас — обычных пользователей Яндекса? Стоит ли подключать Алису Про, или все это — смачный пшик? Сейчас разберемся.

Чем Алиса Про отличается от Алисы

Сам Яндекс выделяет следующие преимущества Алисы Про в сравнении с обычной Алисой:

поддержка продвинутой языковой модели YandexGPT 3 Pro;

генерация идей, работа с текстами и развернутые ответы;

бессрочная история сообщений в чате с Алисой;

игры и обучающие квесты для детей;

другие, еще неанонсированные навыки.

Если перевести с маркетингового языка на человеческий, то в настоящее время нам предлагают подключить Алису Про ровно по двум причинам: доступ к языковой модели YandexGPT 3 Pro и фишкам для детей.

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Начнем с YandexGPT 3 Pro. Эта языковая модель доступна только по подписке Алиса Про, в то время как обычная Алиса использует YandexGPT 3 без дополнительной приставки. Между ними есть два принципиальных отличия. Во-первых, это история сообщений в чате с голосовым ассистентом: YandexGPT 3 хранит их всего 14 дней, в то время как Pro-версия — бессрочно. Во-вторых, это расширенные ответы. Вот, к примеру, что отвечают разные языковые модели на просьбу придумать 5 идей для свидания:

Как мы видим, Алиса Про с YandexGPT 3 Pro дает развернутый ответ. Но это не значит, что обычная Алиса его дать не в состоянии. Просто теперь ее нужно принудительно просить расширить ответ, а это доставляет определенные неудобства.

Иных отличий между YandexGPT 3 и YandexGPT 3 Pro я не заметил, но, справедливости ради, для понимания всей полноты картины нужно пользоваться разными языковыми моделями не пару часов, как в моем случае, а хотя бы несколько дней.

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Что касается второго преимущества Алисы Про, то оно затрагивает исключительно детей. С дополнительной подпиской в приложении Дом с Алисой становятся доступны следующие опции:

познавательные квесты;

развивающие игры;

пробуждение, зарядка и пожелание хорошего дня от Алисы;

сказка с ограничением по времени и успокаивающая музыка перед сном;

ограничение на работу Яндекс Станции;

просмотр истории взаимодействия с умной колонкой.

То есть с подпиской Алиса Про ваша Яндекс Станция превращается в голосовую няню с возможностями родительского контроля. Однако и без нее она будет понимать детей, ставить им сказки по запросу, а также работать в качестве радионяни. Эти функции доступны и с обычной Алисой.

Что сделал Яндекс? Компания намеренно ограничила функциональность Алисы, дабы у вас был повод оформить дополнительную подписку. Ограничения не являются фатальными, а потому подключать Алису Про стоит только ради повышения уровня комфорта при взаимодействии с голосовым ассистентом в сценарии чат-бота и для доступа к функциям виртуальной няни. Стоит ли оно того — решайте сами. Но помните, что со временем Яндекс обещает расширить возможности Алисы Про.

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Как подключить Алису Про

Воспользоваться расширенной версией голосового ассистента могут только обладатели подписки Яндекс Плюс. Кроме того, нужно подключить дополнительную опцию Алиса Про за 100 ₽/мес (первые 6 месяцев бесплатно). Для активации продвинутого помощника нужно:

Открыть страницу Алисы Про. Нажать кнопку «Попробовать Про». Выбрать карту для дальнейших списаний. Нажать кнопку «Подключить».

Также подключить Алису Про можно в личном кабинете Яндекс Плюс, активировав одноименную опцию. При этом вы в праве в любой момент отказаться от использования дополнительной функции.

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Как отключить Алису Про

Наличие пробного периода позволяет оценить возможности Алисы Про и отключить ее в любой момент, не заплатив ни копейки. Сделать это получится следующим образом:

Откройте личный кабинет Яндекс Плюс. Во вкладке «Опции» выберите «Алиса Про». Нажмите кнопку «Отключить опцию» и подтвердите свое действие.

После отключения Алисы Про вы сможете продолжать пользоваться голосовым ассистентом с расширенным перечнем функций до конца оплаченного или бесплатного периода. То есть отказаться от опции можно сразу после ее активации, чтобы в будущем не искать причину неожиданных списаний.