Как следить за ребенком и подслушивать людей с помощью Яндекс.Станции

Яндекс продолжает радовать своих пользователей не только новыми устройствами, но и улучшениями уже существующих. На днях компания представила новую функцию: теперь Яндекс.Станцию можно превратить в радионяню! Наличием этой опции пользователи интересовались еще два года назад, но только сейчас разработчики добавили эту возможность в умную колонку. Интересно, что для этого вовсе не обязательно иметь две Яндекс.Станции — достаточно одной колонки и смартфона с приложением Дом с Алисой. Удобно, не правда ли? Рассказываем, как пользоваться радионяней в Яндекс.Станции разными способами.

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Зачем нужна радионяня в Яндекс.Станции

Радионяня — удобный гаджет для наблюдения за детьми. По сути, это двусторонняя связь, аналог рации, только работает она постоянно и без дополнительных нажатий на клавиши. Одна радиостанция устанавливается в комнате ребенка, вторая — в комнате родителей.

Микрофоны позволяют слышать, что происходит в детской и среагировать, если малыш начинает плакать. Особенно устройство актуально на даче и в больших домах со сложной планировкой, когда родители физически не могут наблюдать за ребенком.

Устройство распознает звуки в радиусе 2-3 метров за счет чувствительных микрофонов, поэтому его ставят как можно ближе к кроватке. Еще одна разновидность — видеоняня, которая позволяет видеть происходящее на экране. Радионяню можно купить по цене в диапазоне от 2 до 5 тысяч рублей — варианты подороже имеют повышенный радиус действия, встроенные колыбельные и другие полезные функции. Но теперь на этом можно сэкономить, если у вас есть две Яндекс.Станции или хотя бы одна.

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Как пользоваться радионяней в Яндекс.Станции

Радионяня доступна на всех колонках Яндекса. Фактически это звонок через Яндекс.Станцию: только если при обычном вызове нужно дождаться, пока абонент ответит вам, то в случае с радионяней соединение происходит автоматически. Естественно, этого нельзя делать с любым устройством — только с тем, что уже добавлено в ваш аккаунт Умного дома с Алисой. При этом гаджеты могут находиться не только в разных квартирах, но и в разных городах, поэтому наличие подключения к одной Wi-Fi сети тоже не требуется.

К примеру, у меня в аккаунте есть Яндекс.Станция Мини, которая стоит у моей бабушки дома. Поэтому я всегда могу включить радионяню в телефоне и убедиться, что у бабули все в порядке, но поговорить с ней не смогу, так как связь односторонняя. Может показаться, что так Алису можно превратить в подслушивающее устройство: отчасти это и вправду так. Фактически, Яндекс.Станция позволяет подслушивать людей!

Правда, незаметным остаться не получится: при звонке мерцает световой индикатор, так что, кто-то все равно заметит неладное. Кроме того, колонка должна быть привязана к вашему аккаунту, и она должна стоять рядом с источником звука. Так что, подслушать друзей с телефона вряд ли получится. А вот слышать, что происходит у вас дома — вполне.

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Как работает радионяня в Яндекс.Станции

Как уже говорилось выше, включить радионяню в Яндекс.Станции можно либо на двух колонках (так как они работают в режиме рации, где одна — принимающее устройство), либо на одной — со смартфоном. Давайте разберемся, как это сделать, если у вас дома два устройства.

Зайдите в приложение Дом с Алисой.

Выберите свое устройство, затем активируйте переключатель «Использовать как радионяню».

Скажите Алисе на той колонке, где хотите слышать звуки: «Алиса, включи радионяню в детской». Уточнять, где расположена колонка не нужно — Алиса сама поймет, что звонить надо на другую.

Алиса сообщит вам, что радионяня на вашей колонке готова. При этом воспроизведение музыки со смартфона будет приостановлено: динамик на Яндекс.Станции в детской работать не будет, то есть, вас никто не услышит.

Включить радионяню на Яндекс.Станции с телефона тоже очень просто. Иногда это даже удобнее, так как можно узнать, что происходит дома, пока вы на работе.

Зайдите в приложение Умный дом с Алисой и выберите нужное устройство.

Ниже у вас появится пункт «Включить радионяню»: нажмите на зеленый значок рядом. Вы также можете использовать голосовую команду, активировав Алису.

После этого смартфон позвонит на выбранную колонку, а та автоматически ответит вам.

Интересно, что при включении на радионяне не работает динамик на колонке, но микрофон на телефоне активен, поэтому вы будете слышать себя. Баг или фича — не очень понятно. Держать устройства близко тоже не стоит, так как звук начинает фонить. Удобно, что можно включить громкую связь и продолжить заниматься своими делами, не держа телефон возле уха.

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В общем, радионяня в Алисе — удобная вещь. С ее помощью можно не только следить за ребенком, но и за престарелыми родственниками или вторыми половинками. Впрочем, нужно иметь в виду, что колонку предварительно еще нужно настроить и она все равно не может уловить все звуки, так что, каких-то секретов узнать не получится.