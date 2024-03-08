Как посмотреть Холоп 2 бесплатно и в хорошем качестве. Промокод на Яндекс Плюс до конца весны внутри

Несмотря на санкции, онлайн-кинотеатры продолжают радовать отечественного зрителя. Им удается доставать не только западные фильмы, но и российские новинки кино — все-таки нужно признать, что наш кинематограф сильно прибавил за последнее время. Более того, выходят продолжения нашумевших блокбастеров, одним из которых несомненно является фильм Холоп с Милошем Биковичем: в свое время первая часть стала настоящим хитом и собрала нереальную кассу в прокате, а также не разочаровала зрителей. Совсем недавно в кинотеатрах показали вторую часть, а теперь можно посмотреть Холоп 2 на Кинопоиске совершенно бесплатно.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМЕ И УЗНАВАЙ О СКИДКАХ ПЕРВЫМ

Стоит ли смотреть Холоп 2

Первая часть Холопа запомнилась зрителям мощным реалити-шоу, разыгранным для перевоспитания Гриши в исполнении Милоша Биковича. Новый фильм имеет схожий сюжет, но получил нового персонажа — мажорку Катю в исполнении Аглаи Тарасовой. Теперь уже сам некогда избалованный сын олигарха берет шефство над девушкой и отправляет в исторический отель на исправление. А если быть точнее, в 19 век — эпоху Наполеона, которого, к слову, сыграл Павел Деревянко.

Вообще, посмотреть Холоп 2 стоит хотя бы ради актерского состава, который поистине узнаваем. Помимо Биковича и Тарасовой, здесь вновь появились Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Ольга Дибцева. Сборы Холопа 2 в России уже перебили Аватара Джеймса Кэмерона, поэтому картина стала одной из самых кассовых в российской истории. К счастью, вам не нужно выходить из дома и платить за билет в кино, ведь Холоп 2 вышел на Кинопоиске. Посмотреть его можно, подключив Яндекс Плюс до конца весны бесплатно.

Чем российская версия realme отличается от глобальной, и что будет, если купить смартфон для Китая

Холоп 2 — смотреть онлайн бесплатно

Яндекс позволяет подключить бесплатный Кинопоиск с помощью промокодов — ими без труда могут воспользоваться новые пользователи. Если передумаете смотреть Холоп 2 на Кинопоиске, можете попробовать любой другой сервис, например, Яндекс Музыку. Подключить подписку можно бесплатно прямо с телефона, активировав один из нижеперечисленных кодов.

MUSICSPRING

PLUSSPRING

KINOSPRING

636U3ACNSE

5DRTX22CGM

Все промокоды на Яндекс Плюс позволяют подключить подписку до конца весны, чтобы смотреть Холоп 2 бесплатно. Некоторые из них подойдут даже старым пользователям. Есть еще один, чтобы подключить Яндекс Плюс с Букмейтом бесплатно — 67P48SQ6FC, но он действует 45 дней. Активировать промокод на Яндекс Плюс очень просто.

Перейдите на ya.ru и авторизуйтесь в своем Яндекс ID.

Затем перейдите по этой ссылке и вставьте в строку промокод.

Нажмите «Активировать» и подтвердите действие.

Далее вам нужно будет подключить банковскую карту, введя ее данные. Это стандартная процедура при активации подписки. Для этого лучше всего подойдет виртуальная Озон Карта — она обезопасит вас от лишних списаний. О том, как ее сделать и получать жирный кэшбэк — читайте в нашем материале.

5 очень полезных приложений для Андроид, которые вы бы не нашли сами в Гугл Плей

Как отключить Яндекс Плюс на телефоне

Если по каким-то причинам не захотите пользоваться подпиской, то можете заранее отключить Яндекс Плюс. Для этого просто нужно зайти в настройки своего аккаунта и отменить ее. Обратите внимание, что вам также будет предложено приостановить подписку, но лучше избегать этого варианта. Вот что нужно делать.

Зайдите со смартфона на страницу ya.ru и нажмите на иконку своего аккаунта.

Выберите «Плюс — подписка активна».

Нажмите вверху «Плюс активен» и прокрутите страницу вниз: выберите «Отменить подписку».

Подтвердите выбор для отмены.

ТВ-приставка со Смарт ТВ

Обратите внимание, что отключить автопродление Яндекс Плюс нельзя, зато можно отменить подписку за пару дней до окончания. Еще проще — удалить карту из аккаунта Яндекс. Так деньги точно не спишутся и делать возврат не придется.

Зайдите в свой аккаунт Яндекс Плюс.

Нажмите «Плюс активен».

Нажмите «Управлять подпиской», затем — еще раз.

В графе «Способ оплаты» просто нажмите на карту и выберите «Удалить».

Теперь деньги точно не спишут с вашей карты, а вы сможете спокойно пользоваться Яндекс Плюс бесплатно. Можно даже отменить подписку сразу после просмотра Холоп 2 на Кинопоиске, чтобы избежать списания — она продолжит действовать до окончания срока.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙ ИХ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Что удобно — к Яндекс Плюс можно подключить до 10 устройств, включая телевизор, а в подписку также входят спортивные трансляции. Например, Плей-офф КХЛ 2024, который традиционно длится до мая. Таким образом, вы можете посмотреть топовый хоккей на Кинопоиске прямо с телефона да еще и не переходя в другое приложение! О том, как это сделать, вы можете узнать из нашего материала.