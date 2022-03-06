Чем заменить Spotify на Android

Spotify очень долго ждали в России: многим была необходима альтернатива Apple Music и Яндекс.Музыке. Правда, бешеной популярности стриминговый сервис не получил — не удалось переманить пользователей других площадок. Тем не менее, у Spotify получалось занять определенную нишу и собрать немалую аудиторию пользователей. Несмотря на всевозможные санкции сервис продолжает работать в России. Дожидаться каких-либо мер от этой компании мы не будем и сыграем на опережение: выберем сразу несколько удобных приложений, которые сполна смогут заменить Spotify. Возможно, они окажутся даже лучше: обязательно присмотритесь.

Что такое Last.FM

Раньше многие сервисы хотели создать по подобию социальных сетей, Last.FM — один из них. У вас будет собственная страница. Правда, в 2015 году был проведен редизайн, в результате чего сообщества, блоги и форумы исчезли. Кроме того, алгоритмы позволяют сервису находить вам других пользователей, у которых такие же вкусы. Считается, что сервис потихоньку умирает, но у него есть огромная база меломанов.

Last.FM умеет синхронизировать музыку из Spotify и других сервисов — пользователи отмечают, что все происходит без потерь. Приложение имеет отчеты по прослушиваниям за разные периоды времени, теги, ищите похожих исполнителей и просматривайте всю информацию о треках. Не смотрите на оценку в Google Play — многие просто не с первого раза разобрались в приложении!

Скачать Last.FM

Крутые почтовые приложения для Андроид, о которых вы могли не знать

Как слушать Яндекс.Музыку

Отечественный сервис является одним из самых популярных в нашей стране. Этому есть объяснение: большая база музыки, удобный интерфейс для разных платформ (есть даже приложение для Windows) и безумно крутая «Моя волна» — обновленное «Радио», алгоритмы которой подбирают вам музыку не только исходя из ваших предпочтений, но и смешивают известные хиты с новинками.

Выгодна и подписка на Яндекс.Музыку — она входит в Яндекс.Плюс наряду с Кинопоиском, Яндекс.Такси и другими сервисами компании. Если у вас уже есть Яндекс.Станция, то, конечно же, вы знаете, насколько это удобно. Само приложение очень удобное, работает без сбоев, еженедельно обновляются плейлисты с премьерами, разных жанров и тематические. Из плеера можно управлять воспроизведением музыки на Яндекс.Станции — очень удобно!

Скачать Яндекс.Музыку

Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен, чтобы не пропустить важных новостей о смартфонах!

Приложение Радио Рекорд

Если не хотите ни за что платить и слушать музыку без подписок, то я настоятельно рекомендую вам приложение Радио Рекорд. За несколько лет в нем появилось так много онлайн-потоков (целых 80), что разработчикам пришлось разбить их на категории и добавить поисковую строку. Есть множество разных жанров: от транса до музыки 80-х.

Прямо в приложении можно слушать выпуски подкастов, покупать билеты на мероприятия и даже добавлять понравившиеся треки и выпуски в Избранное, чтобы не потерять и просматривать историю прослушивания — достаточно лишь создать учетную запись в приложении. Потоки играют круглосуточно, реклама встречается крайне редко.

Скачать Радио Рекорд

Как слушать музыку на Ютубе

YouTube Music — еще одно удобное приложение для прослушивания музыки. В нем собраны разные жанровые и тематические плейлисты, а также клипы и записи живых выступлений. Есть два варианта прослушивания: бесплатно, но с рекламой, или платная подписка YouTube Music Premium, с помощью которого сможете слушать музыку в фоновом режиме без рекламы.

В треках можно найти тексты песен, переключаться между видео и аудио, слушать музыку на Smart TV или на других устройствах с Google-сервисами. Музыкальная база слегка уступает Deezer (90 млн треков против 70), но есть много эксклюзивов.

YouTube Music

Стоит ли покупать смартфон прямо сейчас или подождать? Вопрос, который мучает многих на данный момент. Постарались ответить на него в нашем специальном материале.